Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Teatteri: Minä olen Hossu. Keski-ikäisen komediennen hysteerisen omaelämäkerrallinen show. Puhutaan yksin ja yksinäisyydestä, vaikkei koronakevät niihin asioihin juurikaan vaikuttanut. Lavalla Niina Hosiasluoma. Karanteeniteatteri esittää. Lipun esitykseen voi ostaa osoitteesta https://www.tiketti.fi/niina-hosiasluoma-mina-olen-hossu-tiivistamo-suvilahti-lippuja/71546. Verkkotapahtuma klo 19. Liput 11,50 e.

Opastus: Virtuaaliopastus Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttelyyn. Virtuaaliopastus Vantaan kaupunginmuseon uuteen näyttelyyn Kaupunki ilman identiteettiä? Näyttely on koottu vantaalaisten ajatuksista kotikaupungistaan. Opastuksella pureudutaan vantaalaisille tärkeisiin paikkoihin ja vantaalaisuuteen. Liity virtuaaliopastukselle Teams-sovelluksella tai netti­selaimella linkin kautta: https://bit.ly/VirtuaaliopastusVantaa. Verkko­tapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Uusien professorien juhla­luentoja. Helsingin yliopiston kymmenen uutta professoria kertovat tieteenalojensa tuoreista tutkimusaiheista 30.11.–4.12. pidettävällä Uusien professorien viikolla. Juhlaluennot ovat katsottavissa verkossa ja ne lähetetään päivittäin klo 14 alkaen Helsingin yliopiston Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Luento: Architecture Speaks: Rick Joy. Kansainvälinen Architecture Speaks -luentosarja nykyarkkitehtuurista kutsuu kiinnostavat kansainväliset toimijat kertomaan itselleen ajankohtaisista näkökulmista arkkitehtuuriin. Tällä viikolla vieraana Rick Joy (Studio Rick joy / Arizona, USA). Luentosarja toteutetaan Arkkitehtuurimuseon ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Luennot pidetään englanniksi ja ne ovat kaikille avoimia. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Osallistu Zoom-linkistä: https://aalto.zoom.us/j/66818379975. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Keskustelu: Kulttuuriperinnön

kauneimmat ja kauheimmat kliseet. Paneelissa keskustellaan siitä, millaisia menneisyyttä koskevia kaavamaisia näkemyksiä kansallista identiteettiä ja "suomalaisuutta" rakentava kulttuuriperintö käyttää rakennusaineinaan. Keskustelemassa yliopistonlehtori Derek Fewster Helsingin yliopistosta, yliopistonlehtori Janne Ikäheimo Oulun yliopistosta, intendentti Anna-Maria von Bonsdorff Ateneumista sekä museonjohtaja Terhi Pietiläinen Heinolan kaupunginmuseosta. Seuraa tilaisuutta etänä: https://live.kansallismuseo.fi/?live=kulttuuriperinnonkliseet. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Ornamon Design Joulu 2020. Kotimaisen designin ja taidekäsityön suurtapahtuma Ornamon Design Joulu toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Finnish Designers -virtuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat valikoiman suomalaista designia. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Luistelua tekojäällä. Helsingissä ovat avoinna Oulunkylän tekojääkenttä (Käskynhaltijantie 11) ja Kontulan tekojääkenttä (Tanhuantie 4a) sekä Lassilan (Laurinniitynpolku 2), Pukinmäen (Kenttätie 3) ja Käpylän (Mäkelänkatu 70) tekojääkaukalot. Yleisöluisteluaikoja on kaikilla tekojäillä viikon jokaisena päivänä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/. Vapaa pääsy.

Valon hetkiä – joulukalenteri Villa Lill Kallvikin ikkunoissa. Villa Lill Kallvik kuuluu Helsingin 450-vuotistaiteilija­taloon, jossa asuu yli 50 eri alojen taiteilijaa perheineen. Joulukuun 1.–24. päivä aukeaa joka ilta yhden taiteilijan luukku jossakin Villa Lill Kallvikin ikkunoista. Kalenterin taiteilijajoukkoon kuuluu mm. kuva-, tekstiili- ja keramiikka- ja valokuvataiteilijoita, muotoilijoita, runoilijoita ja tanssijoita. Villa Lill Kalvik (Juhannusruusunkuja 5) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhalle­kirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Joulun aika käynnistyy 28.11., kun joulukuusien valot sytytetään. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Suomenlinna. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Katsojilla on mahdollisuus lunastaa luukku omakseen avattuna tai avaamattomana Longan Joulusalongin aikaan. Ikkunagalleria Fönari (Tukku­torinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaan­kappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Auki-olot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku, jota pääsee kiertämään omassa tahdissa ja nauttimaan joulun tunnelmasta. Ikkuna­polulla voi seurata jouluparaatista karanneiden eläinhahmojen joulu­valmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Helsinki. Vapaa pääsy.

