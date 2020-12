Verkkotapahtumia

Konsertti: Emmanuel Ceysson,

harppu. Ceysson heittää instrumenttiinsa assosioidut kliseet romukoppaan ja esittelee harpun sointivärit kaikessa loistokkuudessaan. Konsertti lähetetään suorana Uniartsin Youtube-kanavalla klo 19: https://www.you­tube.com/c/UniartsFi/. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia järjestää. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kauneimmat barokkijoululaulut – Ensemble Nylandian verkkokonsertti. Ensemble Nylandia johtajanaan Matias Häkkinen, cembalo, urut. Konsertti lähetetään suorana Helsingin Saksalaisesta kirkosta Ensemble Nylandian Youtube-kanavalla. Sähköisen käsiohjelman voi ostaa kannatushintaan 5 e https://holvi.com/shop/ensemblenylandia/. Verkkotapahtuma klo 19. Vapaa pääsy.

Luento: Uusien professorien juhla­luentoja. Helsingin yliopiston kymmenen uutta professoria kertovat tieteenalojensa tuoreista tutkimusaiheista 30.11.–4.12. pidettävällä Uusien professorien viikolla. Juhlaluennot ovat katsottavissa verkossa ja ne lähetetään päivittäin klo 14 alkaen Helsingin yliopiston Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

DiDa-verkostofestivaalin päätapahtuma. DiDa-verkostofestivaalin päätapahtumaa vietetään kansainvälisenä vammaisten päivänä ja tapahtuma striimataan LillaLuckanista. Tarjolla on asiaohjelmaa, muun muassa paneelikeskustelu teemasta toiseus ja eristäminen. Mukana keskustelussa ovat taiteilijat Maija Karhunen, Noora Karjalainen, sosiaalityöntekijä Yodit Melaku ja aktivisti Panda Eriksson. Lisäksi Dida esittelee huippuluokan taidetta: esiintymässä ovat esimerkiksi rap-artisti MC Cepari, viittomakielinen teatteri Ursa Minor sekä Voice of Finlandista tuttu Riikka Hänninen. Seuraa ohjelmaa Zoomissa: https://zoom.us/j/5061824721. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Ornamon Design Joulu 2020. Kotimaisen designin ja taidekäsityön suurtapahtuma Ornamon Design Joulu toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Finnish Designers -virtuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat laajan valikoiman korkea­tasoista ja vastuullista suomalaista designia. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Katsojilla on mahdollisuus lunastaa luukku omakseen avattuna tai avaamattomana Longan Joulusalongin aikaan. Ikkunagalleria Fönari (Tukku­torinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Linnan juhlat koronan varjossa: Koru- ja muotisuunnittelijoiden näyteikkunanäyttely. Kultaseppämestari Eero Hintsasen ja muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkalan kokonaisuus on esillä Anne-Mari Pahkalan Showroomin näyteikkunassa (Liisankatu 17). Kultaseppä, muotoilija Jussi Louesalmen ja vaatesuunnittelija Katri Niskasen kokonaisuus on esillä Au3 Kultaseppien koruliikkeen näyteikkunassa (Unioninkatu 27). Kultasepänateljee Nagualin, eli Johanna Väänäsen & Jari Tynkkysen sekä muotisuunnittelija Teemu Muurimäen kokonaisuus on esillä kangasliike Villisilkin näyteikkunassa (Yrjönkatu 12). Vapaa pääsy.

Valon hetkiä – joulukalenteri Villa Lill Kallvikin ikkunoissa. Villa Lill Kallvik kuuluu Helsingin 450-vuotistaiteilija­taloon, jossa asuu yli 50 eri alojen taiteilijaa perheineen. Joulukuun 1.–24. päivä aukeaa joka ilta yhden taiteilijan luukku jossakin Villa Lill Kallvikin ikkunoista. Luvassa on taide-elämyksiä usealta alalta. Kalenterin taiteilijajoukkoon kuuluu mm. kuva-, tekstiili- ja keramiikka- ja valokuvataiteilijoita, muotoilijoita, runoilijoita, tanssijoita. Villa Lill Kalvik (Juhannusruusunkuja 5) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Joulun aika käynnistyy 28.11., kun joulukuusien valot sytytetään. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seu­rueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingissä ovat avoinna Oulunkylän tekojääkenttä (Käskynhaltijantie 11) ja Kontulan tekojääkenttä (Tanhuantie 4a) sekä Lassilan (Laurinniitynpolku 2), Pukinmäen (Kenttätie 3) ja Käpylän (Mäkelänkatu 70) tekojääkaukalot. Yleisöluisteluaikoja on kaikilla tekojäillä viikon jokaisena päivänä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/. Vapaa pääsy.

