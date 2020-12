UMO Helsinki Jazz Orchestra korvaa korona­tilanteen takia peruuntunutta konserttitoimintaansa verkkokonserteilla. Tänään on luvassa Umo Helsinki Ensemblen ja laulaja Annimaria Rinteen konsertti Great American Songbook. Konsertissa kuullaan 1920–1950-lukujen Broadway-teattereiden sekä Hollywood-elokuvien musiikki­numeroita. Luvassa on musikaaliklassikoita tyylikkäinä sovituksina. Konsertti on katsottavissa Sipoon kunnan YouTube-kanavalla kello 19 alkaen 7 päivän ajan.

