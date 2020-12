Verkkotapahtumia

Teatteri: Lisää saikkua, kiitos! Saikkua, kiitos -esityksen jatko-osa. Lavalla Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Lipun esitykseen voi ostaa osoitteesta https://www.tiketti.fi/lisaa-saikkua-kiitos-tiivistamo-suvilahti-helsinki-lippuja/71539. Esityksen pääsee katsomaan lipusta löytyvällä koodilla. Karanteeniteatteri esittää. Liput 13,50 e.

Teatteri: Sami Hedberg Live from Olohuone. Stand up -koomikko Sami Hedbergin show. Luvassa on komedian lisäksi myös laulua, soittoa ja muita iloisia yllätyksiä. Katseluoikeuden mahdollistava koodi (13,90 euroa) osoitteesta www.netkomedi.com. Verkkotapahtuma klo 20. Liput 13,90 e.

Luento: Uusien professorien juhla­luentoja. Helsingin yliopiston kymmenen uutta professoria kertovat tieteenalojensa tuoreista tutkimusaiheista 30.11.–4.12. pidettävällä Uusien professorien viikolla. Juhlaluennot ovat katsottavissa verkossa ja ne lähetetään päivittäin klo 14 alkaen Helsingin yliopiston Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Ornamon Design Joulu 2020. Kotimaisen designin ja taidekäsityön suurtapahtuma Ornamon Design Joulu toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Finnish Designers -virtuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat laajan valikoiman korkeatasoista ja vastuullista suomalaista designia. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Käsitys ry:n perinteiset joulumyyjäiset. Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijoiden perinteiset joulumyyjäiset järjestetään tänä vuonna verkossa. Tapahtumalla on oma Facebook-ryhmä, johon myyjät julkaisevat omat myyntipöytänsä ostajien selailtavaksi. Linkki myyjäisryhmään: https://www.facebook.com/groups/kasitysjoulumyyjaiset.

Tapahtumia ulkona

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Linnan juhlat koronan varjossa: Koru- ja muotisuunnittelijoiden näyte­ikkunanäyttely. Kultaseppämestari Eero Hintsasen ja muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkalan kokonaisuus on esillä Anne-Mari Pahkalan Showroomin näyteikkunassa (Liisankatu 17). Kultaseppä, muotoilija Jussi Louesalmen ja vaatesuunnittelija Katri Niskasen kokonaisuus on esillä Au3 Kultaseppien koruliikkeen näyteikkunassa (Unioninkatu 27). Kultasepänateljee Nagualin, eli Johanna Väänäsen & Jari Tynkkysen sekä muotisuunnittelija Teemu Muurimäen kokonaisuus on esillä kangasliike Villisilkin näyteikkunassa (Yrjönkatu 12). Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Vapaa pääsy.

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku, jota pääsee kiertämään omassa tahdissa ja nauttimaan joulun tunnelmasta. Ikkunapolulla voi seurata jouluparaatista karanneiden eläinhahmojen jouluvalmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingissä ovat avoinna Oulunkylän tekojääkenttä (Käskynhaltijantie 11) ja Kontulan tekojääkenttä (Tanhuantie 4a) sekä Lassilan (Laurinniitynpolku 2), Pukinmäen (Kenttätie 3) ja Käpylän (Mäkelänkatu 70) tekojääkaukalot. Yleisöluisteluaikoja on kaikilla tekojäillä viikon jokaisena päivänä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/ Vapaa pääsy.

