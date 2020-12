Verkkotapahtumia

Teatteri: Lisää saikkua, kiitos! Saikkua, kiitos -esityksen jatko-osa. Lavalla Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Lipun esitykseen voi ostaa osoitteesta https://www.tiketti.fi/lisaa-saikkua-kiitos-tiivistamo-suvilahti-helsinki-lippuja/71539. Esityksen pääsee katsomaan lipusta löytyvällä koodilla. Karanteeniteatteri esittää. Liput 13,50 e.

Myyjäiset: Ornamon Design Joulu 2020. Kotimaisen designin ja taidekäsityön suurtapahtuma Ornamon Design Joulu toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Finnish Designers -virtuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat laajan valikoiman korkeatasoista ja vastuullista suomalaista designia. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Käsitys ry:n perinteiset joulumyyjäiset. Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijoiden perinteiset joulumyyjäiset järjestetään tänä vuonna verkossa. Tapahtumalla on oma Facebook-ryhmä, johon myyjät julkaisevat omat myyntipöytänsä ostajien selailtavaksi. Linkki myyjäisryhmään: https://www.facebook.com/groups/kasitysjoulumyyjaiset. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: Talvisirkus Vauhdin joulukalenteri. Mitä tapahtuu hiljaisessa Kattilahallissa näiden viikkojen aikana, kun Talvisirkus Vauhdin näytökset ovat koronatilanteen vuoksi katkolla? Se selviää Talvisirkuksen esiintyjien joulukalenterista. Talvisirkus Vauhdin joulukalenteria voi seurata Hurjaruuthin Facebookissa ja YouTube-kanavalla. Joulukalenterissa vilahtaa myös tuttuja hahmoja Talvisirkuksen historiasta. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Kallion kävelyfestivaali: Kolmen sillan reitti. Kolmen sillan reitti on Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama ulkoilureitti, joka kiertää kolme siltaa: Kalasatamasta Mustikkamaalle, Hopeasalmen sillan kautta Kulosaareen ja päätyen Itäväylää pitkin Suvilahteen. Reittiä voi kiertää juosten, kävellen tai pyöräillen. Reitin opastus karttoineen löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Harjun kotikaupunkipolku. Harjun kotikaupunkipolku esittelee kaupunginosan nähtävyyksiä eri aihepiireistä: sen historiaa ja nykyaikaa, luontoa ja kulttuuria, rakennuksia ja henkilöhahmoja. Pääosassa on kuitenkin omakohtainen havainnointi. Kävelyreitin pituus on 6 km. Kotikaupunkipolku löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445447944 . Vapaa pääsy.

Linnan juhlat koronan varjossa: Koru- ja muotisuunnittelijoiden näyteikkunanäyttely. Kultaseppämestari Eero Hintsasen ja muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkalan kokonaisuus on esillä Anne-Mari Pahkalan Showroomin näyteikkunassa (Liisankatu 17). Kultaseppä, muotoilija Jussi Louesalmen ja vaatesuunnittelija Katri Niskasen kokonaisuus on esillä Au3 Kultaseppien koruliikkeen näyteikkunassa (Unioninkatu 27). Kultasepänateljee Nagualin, eli Johanna Väänäsen & Jari Tynkkysen sekä muotisuunnittelija Teemu Muurimäen kokonaisuus on esillä kangasliike Villisilkin näyteikkunassa (Yrjönkatu 12). Vapaa pääsy.

Valon hetkiä – joulukalenteri Villa Lill Kallvikin ikkunoissa. Villa Lill Kallvik kuuluu Helsingin 450-vuotistaiteilija­taloon, jossa asuu yli 50 eri alojen taiteilijaa perheineen. Joulukuun 1.–24. päivä aukeaa joka ilta yhden taiteilijan luukku jossakin Villa Lill Kallvikin ikkunoista. Luvassa on taide-elämyksiä usealta alalta. Kalenterin taiteilijajoukkoon kuuluu mm. kuva-, tekstiili- ja keramiikka- ja valokuvataiteilijoita, muotoilijoita, runoilijoita, tanssijoita. Villa Lill Kalvik (Juhannusruusunkuja 5) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla ”Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Nuuksion poropuisto. Poroja voi syöttää jäkälällä sekä nauttia noki­pannukahvia pullan kera kodan nuotiotulilla. Henkilökunta kertoo poroista. Nuuksion poropuisto (Nuuksiontie 83, Espoo) la klo 12–15. Liput 10 ja 25 e. Perhelippu 60 e.

Luistelua tekojäällä. Helsingissä ovat avoinna Oulunkylän tekojääkenttä (Käskynhaltijantie 11) ja Kontulan tekojääkenttä (Tanhuantie 4a) sekä Lassilan (Laurinniitynpolku 2), Pukinmäen (Kenttätie 3) ja Käpylän (Mäkelänkatu 70) tekojääkaukalot. Yleisöluisteluaikoja on kaikilla tekojäillä viikon jokaisena päivänä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/ . Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviö­lyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valo­polku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku, jota pääsee kiertämään omassa tahdissa ja nauttimaan joulun tunnelmasta. Ikkuna­polulla voi seurata joulu­paraatista karanneiden eläinhahmojen joulu­valmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.