Verkkotapahtumia

Konsertti: Iltahuuto ja Finlandia -konsertti. Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro johtajanaan Kullervo Latvanen. Pauliina Hyry, urut. Konsertin voi katsoa Leppävaaran seurakunnan YouTube-kanavalla https://www.youtube.com/channel/UCL5jxHgvAsqlff3NPe58yTQ. Verkko­tapahtuma klo 15. Vapaa pääsy.

Konsertti: RSO:n itsenäisyyspäivän juhlakonsertti. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu, ja solisteina Han Kim, klarinetti, ja Mirka Viitala, piano. Rautavaaran, Leiviskän, Damströmin, Crusellin ja Sibeliuksen musiikkia. Konsertti suorana lähetyksenä Yle Teemalla ja Yle Areenassa klo 15 alkaen. Vapaa pääsy.

Konsertti: Espoon kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti. Juhlakonsertissa esiintyyvät Espoo Big Band johtajanaan Ville Vannemaa ja solisteinaan Erin ja Kasmir sekä sopraano Laura Pyrrö. Mukana juhlassa ovat myös Uusi Kipparikvartetti sekä Sunan koulun kuoron kuudesluokkalaiset Tiina Raulan johdolla. Konsertin voi katsoa osoitteessa https://www.espoo.fi/livetapahtumat. Verkkotapahtuma klo 14. Vapaa pääsy.

Juhla: Monikulttuurinen itsenäisyyspäivän juhla. Monikulttuurinen itsenäisyyspäivän juhla lähetetään suorana Vantaa-kanavalla Kulttuuritalo Martinuksesta. Ohjelmassa on puheita, musiikkia ja tanssiesityksiä. Juhlan juontaa Renaz Ebrahimi. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Teatteri: Lisää saikkua, kiitos! Saikkua, kiitos -esityksen jatko-osa. Lavalla Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Lipun esitykseen voi ostaa osoitteesta https://www.tiketti.fi/lisaa-saikkua-kiitos-tiivistamo-suvilahti-helsinki-lippuja/71539. Esityksen pääsee katsomaan lipusta löytyvällä koodilla. Karanteeniteatteri esittää. Liput 13,50 e.

Myyjäiset: Ornamon Design Joulu 2020. Kotimaisen designin ja taidekäsityön suurtapahtuma Ornamon Design Joulu toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.fin­nishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Käsitys ry:n perinteiset joulumyyjäiset. Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijoiden

perinteiset joulumyyjäiset järjestetään tänä vuonna verkossa. Tapahtumalla on oma Facebook-ryhmä, johon myyjät julkaisevat omat myyntipöytänsä ostajien selailtavaksi. Linkki myyjäisryhmään: https://www.facebook.com/groups/kasitysjoulumyyjaiset. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Linnan juhlat koronan varjossa: Koru- ja muotisuunnittelijoiden näyte­ikkunanäyttely. Kultaseppämestari Eero Hintsasen ja muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkalan kokonaisuus on esillä Anne-Mari Pahkalan Showroomin näyteikkunassa (Liisankatu 17). Kultaseppä, muotoilija Jussi Louesalmen ja vaatesuunnittelija Katri Niskasen kokonaisuus on esillä Au3 Kultaseppien koruliikkeen näyteikkunassa (Unioninkatu 27). Kultasepänateljee Nagualin, eli Johanna Väänäsen & Jari Tynkkysen sekä muotisuunnittelija Teemu Muurimäen kokonaisuus on esillä kangasliike Villisilkin näyteikkunassa (Yrjönkatu 12). Vapaa pääsy.

Valon hetkiä – joulukalenteri Villa Lill Kallvikin ikkunoissa. Villa Lill Kallvik kuuluu Helsingin 450-vuotistaiteilijataloon, jossa asuu yli 50 eri alojen taiteilijaa perheineen. Joulukuun 1.–24. päivä aukeaa joka ilta yhden taiteilijan luukku jossakin Villa Lill Kallvikin ikkunoista. Kalenterin taiteilijajoukkoon kuuluu mm. kuva-, tekstiili- ja keramiikka- ja valokuvataiteilijoita, muotoilijoita, runoilijoita, tanssijoita. Villa Lill Kalvik (Juhannusruusunkuja 5) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 18–23. Vapaa pääsy.

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku. Ikkunapolulla voi seurata jouluparaatista karanneiden eläinhahmojen jouluvalmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Vapaa pääsy.

