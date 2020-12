Verkkotapahtumia

Konsertti: Suomalaisen musiikin päivä. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Tarmo Peltokoski, piano. Jan Söderblom, viulu, Lotta Poijärvi, alttoviulu, Senja Rummukainen, sello, Valeria Resjan, piano, Ossi Tanner, piano, Anton Mejias, piano, Tami Pohjola, viulu, ja Kasmir Uusitupa, viulu. Miten suomalaisen musiikin perinne jatkuu ja miltä muutos

kuulostaa? Vuonna 2020 on koko musiikin kenttä poikkeuksellisessa tilanteessa. Helsingin kaupunginorkesteri avaa joitain lyhyitä tuokio­kuvia musiikkiin tässä ja nyt. Konsertin voi katsoa suorana HKO Screen -verkko­lähetyksenä Helsinki-kanavalla ja HKO Screen -mobiilisovelluksessa. Verkko­tapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Virtuaalinen

Malmitalo: Mutaveijarit. Mutaveijarit on tunnettu energisestä lavaesiintymisestään ja useita eri musiikkityylejä yhdistelevistä lauluistaan, joita kuuntelevat mielellään niin lapset kuin aikuisetkin. Konsertti katsottavissa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: Talvisirkus Vauhdin joulukalenteri. Mitä tapahtuu hiljaisessa Kattilahallissa näiden viikkojen aikana, kun Talvisirkus Vauhdin näytökset ovat koronatilanteen vuoksi katkolla? Se selviää Talvisirkuksen esiintyjien joulukalenterista. Talvisirkus Vauhdin joulukalenteria voi seurata Hurjaruuthin Facebookissa ja YouTube-kanavalla. Joulukalenterissa vilahtaa myös tuttuja Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Valon polku Puotilan kappelilla. Valon polku kertoo joulun sanomasta itsenäisesti kuljettavan rastipolun välityksellä. Lyhyet tekstit kuvaavat matkaa ensimmäisestä joulusta tämän päivän jouluun. Rastien lauluehdotuksia voi laulaa tai kuunnella älypuhelimella QR-koodin aktivoimalla. Ensimmäinen rasti sijaitsee Puotilan kappelin ilmoitustaululla (Puotilantie 5). Muistattehan turvavälit myös ulkona liikkuessa. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Valon hetkiä – joulukalenteri Villa Lill Kallvikin ikkunoissa. Villa Lill Kallvik kuuluu Helsingin 450-vuotistaiteilijataloon, jossa asuu yli 50 eri alojen taiteilijaa perheineen. Joulukuun 1.–24. päivä aukeaa joka ilta yhden taiteilijan luukku jossakin Villa Lill Kallvikin ikkunoista. Kalenterin taiteilijajoukkoon kuuluu mm. kuva-, tekstiili- ja keramiikka- ja valokuvataiteilijoita, muotoilijoita, runoilijoita, tanssijoita. Villa Lill Kalvik (Juhannusruusunkuja 5) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Ikkunagalleria Fönari (Tukkutorinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 18–23. Vapaa pääsy.

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku, jota pääsee kiertämään omassa tahdissa ja nauttimaan joulun tunnelmasta. Ikkunapolulla voi seurata jouluparaatista karanneiden eläinhahmojen jouluvalmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.