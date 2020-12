Senaatintorilla järjestettävä toritapahtuma Tuomaan markkinat jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi. Markkinoiden myyjät on nyt koottu yhteen tuomaanmarkkinat.fi-sivustolle, jonka kautta pääsee tutustumaan myyjiin ja ­heidän tuotteisiinsa. Kunkin myyjän tiedoista löytyy linkki myyjän omaan tai hänen tuotteidensa jälleenmyyjän verkkokauppaan. Sivustolla on mukana on yrittäjiä, pientuottajia ja käsityöläisiä ympäri Suomen sekä helsinkiläisiä ravintola- ja kahvila­yrittäjiä. Tuomaan markkinoiden joulutori verkossa on avoinna 22. joulukuuta saakka.Tuomaan markkinat verkossa tuomaanmarkkinat.fi Vapaa pääsy.