Verkkotapahtumia

Keskustelutilaisuus: Katsaus koilliseen: Koillis-Helsingin ajankohtaiset suunnitelmat. Illan aikana kuullaan Koillis-Helsingin kaavoituksesta, kaduista, puistosta ja ratikoista. Tilaisuudessa Helsingin kaupungin työntekijät pitävät tiiviitä esityksiä ajankohtaisista hankkeista. Illan tarkempi ohjelma ja liittymislinkki löytyy Helsingin kaupungin verkkosivulta hel.fi/asukastilaisuudet. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Joulujuhla: Valoa ja iloa: Helsingin työväenopiston virtuaalinen joulu­juhla. Tule virittäytymään joulun tunnelmaan omalta kotisohvaltasi! Etätyöpajoissa askarrellaan muun muassa joulukortteja, tutustutaan uusiin joulun makuihin sekä kuullaan joulunvietosta eri kulttuureissa. Virtuaaliset sisällöt löytyvät Helsingin työväenopiston Facebook-sivulta sekä Helsingin työväenopiston YouTube-kanavalta. Vapaa pääsy.

Luento: Kurdistanin vuorilta Suomen salomaille, maatalouden tulo Eurooppaan ja Suomeen. Helsingin työväenopiston luentosarjassa kuullaan, miten maatalous sai alkunsa ja miten se on vaikuttanut maailman kulttuurihistorialliseen kehitykseen. Luennoitsijana filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki. Luento välitetään suorana lähetyksenä osoitteessa https://meet.google.com/fij-eqew-mzv. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Tuomaan markkinoiden verkkojoulutori. Senaatintorilta tuttu jouluklassikko Tuomaan Markkinat järjestetään joulukuun ajan poikkeuksellisesti verkossa. Verkkosivustolle www.tuomaanmarkkinat.fi on koottu kotimaisten lahjatuotteiden ja maistuvien herkkujen pientuottajia. Löydät kunkin myyjän tiedoista linkin myyjän omaan tai hänen tuotteidensa jälleenmyyjän verkkokauppaan. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Ornamon Design Joulu 2020. Kotimaisen designin ja taidekäsityön suurtapahtuma Ornamon Design Joulu toteutetaan tänä vuonna verkkotapahtumana 24.11.–24.12. Finnish Designers -virtuaalitavarataloon on koottu yli 140 verkkokauppaa, jotka tarjoavat laajan valikoiman suomalaista designia. Tapahtumapaikka verkossa osoitteessa www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura,

Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Valon polku Puotilan kappelilla. Valon polku kertoo joulun sanomasta itsenäisesti kuljettavan rastipolun välityksellä. Lyhyet tekstit kuvaavat matkaa ensimmäisestä joulusta tämän päivän jouluun. Rastien lauluehdotuksia voi laulaa tai kuunnella älypuhelimella QR-koodin aktivoimalla. Ensimmäinen rasti sijaitsee Puotilan kappelin ilmoitustaululla (Puotilantie 5). Vapaa pääsy.

Valon hetkiä – joulukalenteri Villa Lill Kallvikin ikkunoissa. Villa Lill Kallvik kuuluu Helsingin 450-vuotistaiteilijataloon, jossa asuu yli 50 eri alojen taiteilijaa perheineen. Joulukuun 1.-24. päivä aukeaa joka ilta yhden taiteilijan luukku jossakin Villa Lill Kallvikin ikkunoista. Kalenterin taiteilijajoukkoon kuuluu mm. kuva-, tekstiili- ja keramiikka- ja valokuvataiteilijoita, muotoilijoita, runoilijoita, tanssijoita. Villa Lill Kalvik (Juhannusruusunkuja 5) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Omatoiminen valokuvausretki: Länsi-Herttoniemi vanhoissa valokuvissa. Omatoimiretkellä kävelet Herttoniemen kaduilla oman kännykkäsi opastamana. Kansainvälisen Ajapaik-sovelluksen avulla voit katsella vanhoja kuvia niiden kuvauspaikoilla, valokuvata paikat uudestaan ja lukea lyhyesti niiden historiasta. Ajapaik auttaa sinua löytämään kuvakulman, josta vanha valokuva on aikoinaan otettu. Näin kuvaamalla syntyy ennen ja jälkeen -kuvapareja, joissa näkyvät ajan tuomat muutokset. Valokuvausretki osoitteessa http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Kallion

muistolaatat -suunnistus.

Muistolaatat ovat pieniä historian kirjoituksia talojen seinissä. Laatat kertovat tarinoita muun muassa kaupunginosassa asuneista merkkihenkilöistä tai historiaan jääneestä tapahtumasta. Reitillä on 23 kohdetta. Kallion muistolaatat -kävely löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445888917. Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingin kaupungin kaikki tekojäät Jätkäsaaren tekojääkenttää lukuun ottamatta ovat avoinna. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/ . Vapaa pääsy.

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku, jota pääsee kiertämään omassa tahdissa ja nauttimaan joulun tunnelmasta. Ikkunapolulla voi seurata jouluparaatista karanneiden eläinhahmojen jouluvalmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaide­teos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

