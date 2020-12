Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Uusi sointu – Lempikuoron ensikonsertti. Lempikuoroa johtaa Julia Lainema. Ensikonsertissa kuullaan mm. Messiaenia, Britteniä, Shaw'ta, Wennäkoskea ja Komulaista. Konsertin tiedot löytyvät osoitteessa: www.lempikuoro.fi/konsertit/uusi-sointu/. Konsertti alkaa klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta. Esitys on katsottavissa 10 päivän ajan koodin aktivoinnista. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Elokuvanäytös ja keskustelu: Neiti Aika -dokumenttielokuva. Neiti Aika on dokumenttielokuva, jossa ohjaaja Elina Talvensaari tutustuu uuden kotinsa entiseen asukkaaseen, vanhaan naiseen, joka oli kuollut yksin ilman omaisia. Elokuvan jälkeiseen keskusteluun osallistuvat Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta sekä ohjaaja Elina Talvensaari ja tuottaja Emilia Haukka. Ilmoittautumiset: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9404. Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin virtuaalitapahtumaan. Esitys klo 17–19. Vapaa pääsy.

Näyttely: Oksasenkatu 11 -gallerian tukimyyjäiset. Gallerian toiminnan turvaamiseksi järjestetyssä näyttelyssä on myynnissä lahjoitettuja töitä mm. Alma Heikkilältä, Karoliina Hellbergiltä, Teemu Korpelalta, Bita Razavilta ja Elina Vainiolta. Myytävänä myös pienikokoisia teoksia hintaan 2–20 euroa. Myyjäiset 19.12. klo 12–19 gallerialla – koronatilanteesta riippuen sisällä, ulkona tai virtuaalisesti. Myytäviin töihin voi tutustua osoitteessa:

oksasenkatu11.fi/sos. Vapaa pääsy.

Kirjailijavierailu: Vieraana Jari Järvelä. Helsingin työväenopiston ja Maunula-talon yhteisessä kirjailijaillassa kirjailija Jari Järvelä kertoo teoksestaan Klik. Hän luotaa maailmaa valokuvaamisen kautta: kuinka syrjästäkatsoja, valo­kuvaaja näkee historian hetket. Haastattelijana filosofian maisteri Päivi Hytönen. Kirjailijavierailu välitetään suorana lähetyksenä osoitteessa https://youtu.be/HcIcTq9Wdek klo 18. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Tuomaan markkinoiden verkkojoulutori. Senaatintorilta tuttu jouluklassikko Tuomaan Markkinat järjestetään joulukuun ajan poikkeuksellisesti verkossa. Verkkosivustolle www.tuomaanmarkkinat.fi on koottu kotimaisten lahjatuotteiden ja maistuvien herkkujen pientuottajia. Löydät kunkin myyjän tiedoista linkin myyjän omaan tai hänen tuotteidensa jälleenmyyjän verkkokauppaan tai yhteystiedot suoran tilauksen tekemiseen. Vapaa pääsy.

Nuori/Voima -klubi: Monumentti. Ohjelmassa nähdään Ihmissyöjän ystävät -proosabändin soittavan Anu Kaajan Katie-Kate -romaania, Juha Orvo -duon runomusiikkia sekä V. S. Luoma-ahon ja Iida Sofia Hirvosen kapitalismia ja kirjallisuutta käsittelevä keskustelu. Illan juontaa Nuoren Voiman päätoimittaja Vesa Rantama. Lähetystä voi seurata Nuori Voima -lehden Facebook-livessä ja se on katsottavissa sunnuntaihin 13.12. saakka. Lähetys striimataan Nuoren Voiman Liiton toimistolta ilman yleisöä klo 19. Vapaa pääsy.

Virtuaalikävely: Isosta vihasta uudelle Hämeentielle. Kallion kävelyfestivaalin tekemä virtuaalinen kuvakävely johdattelee läpi Hämeentien historian Kurvista Hakaniemeen. Kuvakävely löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445988301. Vapaa pääsy.

Yleisöopastus: Lyhytopastus Muodosta pintaan -näyttelyyn. Vantaan taidemuseo Artsin striimatut lyhytopastukset tarjoavat näkökulmia näyttelyyn 2–3 teosesittelyn kautta. Opastus kestää noin 15 minuuttia. Opastuksella on mahdollista kommentoida ja esittää kysymyksiä oppaalle. Opastuksen välittämiseen käytetään Microsoft Teams -ohjelmaa, joka toimii ilman rekisteröitymistä. Tarkemmat tiedot tapahtuman Facebook-sivulla https://bit.ly/ArtsiFacebook. Opastus alkaa klo 12. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Mutaveijarit. Muikea ja veikeä lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit vie kuulijansa mutaisille matkoille ja jännittäville vesireiteille. Konsertti on katsottavissa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: 24 joulutarinaa Helsingistä. Kaupunginmuseo tarjoaa joulukuussa ikkunassaan ja verkkosivuillaan 24 nostalgista joulutarinaa videon muodossa. Jouluiset tarinat aukeavat luukuista päivittäin myös kaupunginmuseon Instagram-tilillä. Tarinoiden mukana pääset aikamatkalle helsinkiläisen joulun historiaan ja voit tutustua joulunviettotapoihin eri vuosikymmeniltä. Lisätietoja osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/24joulutarinaa/. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: Talvisirkus Vauhdin joulukalenteri. Talvisirkus Vauhdin esiintyjät päättivät tehdä koronatauon aikana joulukalenterin. Mitä tapahtuu hiljaisessa Kattilahallissa näiden viikkojen aikana, kun näytökset ovat katkolla? Joulukalenterissa vilahtaa myös tuttuja hahmoja Talvisirkuksen historiasta. Joulukalenteria voi seurata Hurjaruuthin Facebookissa ja YouTube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Katsojilla on mahdollisuus lunastaa luukku omakseen avattuna tai avaamattomana Longan Joulusalongin aikaan. Ikkunagalleria Fönari (Tukkutorinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Linnan juhlat koronan varjossa: Koru- ja muotisuunnittelijoiden näyteikkunanäyttely. Kultaseppämestari Eero Hintsasen ja muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkalan kokonaisuus on esillä Anne-Mari Pahkalan Showroomin näyteikkunassa (Liisankatu 17). Kultaseppä, muotoilija Jussi Louesalmen ja vaatesuunnittelija Katri Niskasen kokonaisuus on esillä Au3 Kultaseppien koruliikkeen näyteikkunassa (Unioninkatu 27). Kultasepänateljee Nagualin, eli Johanna Väänäsen & Jari Tynkkysen sekä muotisuunnittelija Teemu Muurimäen kokonaisuus on esillä kangasliike Villisilkin näyteikkunassa (Yrjönkatu 12). Vapaa pääsy.

Wikimedia Suomi ja Kallion kävely­festivaali: Hämeentie vanhoissa valokuvissa -omatoimikierros. Omatoimikierros johdattelee läpi Hämeentien historian, Kurvista Hakaniemeen. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Voit myös valokuvata itse, miltä kuvien paikat näyttävät nykyään. Ajapaik-sovellus auttaa sinua löytämään kuvakulman, josta vanha valokuva on aikoinaan otettu. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: yliopistorakennuksia vanhoissa valokuvissa. Omatoimisella kävelyretkellä tutustutaan yliopistorakennusten historiaan ja arkkitehtuuriin. Omatoimikierroksella kävelet kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 6 kohdetta, joista jokaisesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi . Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: Taka-Töölö vanhoissa valokuvissa. Lähde kävelyretkelle etsimään historiallisten valokuvien Taka-Töölöä. Kulje Signe Branderin jalanjäljissä Mannerheimintiellä, tutustu vastavalmistuneeseen raitiovaunuhalliin ja näe Taka-Töölön oma elokuvateatteri Bio Axa. Tarkastele vanhoja valokuvia niiden kuvauspaikoilla ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/ . Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Pimenneet valkokankaat – omatoimi- ja virtuaalikävely Kallion vanhojen elokuvateattereiden historiaan. Kalliossa on toiminut vuosien varrella yli 30 elokuvateatteria. Lähde omatoimiselle kävelykierrokselle etsimään niitä. Tarkastele kadonneista teattereista otettuja vanhoja valokuvia ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Omatoimikierroksella kävelet Kallion kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 13 kohdetta, ja jokaisesta niistä löydät kännykältäsi vanhan valokuvan sekä esittelytekstin. Ohjeet kierrokselle osoitteesta https://www.kfkkv.fi/444816211. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Harjun kotikaupunkipolku. Harjun kotikaupunkipolku esittelee kaupunginosan nähtävyyksiä eri aihepiireistä: sen historiaa ja nykyaikaa, luontoa ja kulttuuria, rakennuksia ja henkilöhahmoja. Pääosassa on kuitenkin omakohtainen havainnointi. Kävelyreitin pituus on 6 km. Kotikaupunkipolku löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445447944 . Vapaa pääsy.

Valon polku Puotilan kappelilla. Valon polku kertoo joulun sanomasta itsenäisesti kuljettavan rastipolun välityksellä. Lyhyet tekstit kuvaavat matkaa ensimmäisestä joulusta tämän päivän jouluun. Rastien lauluehdotuksia voi laulaa tai kuunnella älypuhelimella QR-koodin aktivoimalla. Ensimmäinen rasti sijaitsee Puotilan kappelin ilmoitustaululla (Puotilantie 5). Muistattehan turvavälit myös ulkona liikkuessa. Puotilan kappeli (Puotilantie 5). Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingin kaupungin kaikki tekojäät Jätkäsaaren tekojääkenttää lukuun ottamatta ovat avoinna. Kaupungin kaikilla yhdeksällä tekojäällä luistelu on tällä talvikaudella ensimmäistä kertaa täysin maksutonta ja maksuttomista yleisöluisteluvuoroista päästään nauttimaan viikon jokaisena päivänä. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, jolloin ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Pukukopit ja huolto­rakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/. Vapaa pääsy.

Valon hetkiä – joulukalenteri Villa Lill Kallvikin ikkunoissa. Villa Lill Kallvik kuuluu Helsingin 450-vuotistaiteilijataloon, jossa asuu yli 50 eri alojen taiteilijaa perheineen. Joulukuun 1.-24. päivä aukeaa joka ilta yhden taiteilijan luukku jossakin Villa Lill Kallvikin ikkunoista. Luvassa on taide-elämyksiä usealta alalta. Kalenterin taiteilijajoukkoon kuuluu mm. kuva-, tekstiili- ja keramiikka- ja valokuvataiteilijoita, muotoilijoita, runoilijoita, tanssijoita. Villa Lill Kalvik (Juhannusruusunkuja 5) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Suomenlinna klo 10. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhalle­kirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaideteos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Jouluinen ikkunapolku. Aleksanterinkadulta ja sen lähiympäristöstä löytyy jouluinen ikkunapolku, jota pääsee kiertämään omassa tahdissa ja nauttimaan joulun tunnelmasta. Ikkunapolulla voi seurata jouluparaatista karanneiden eläinhahmojen jouluvalmisteluja. Eläinten salaiset yllätykset -reitin asetelmat: Stockmann (Mannerheimintie 1, Aleksanterinkadun kulma), Elisan kulma (Aleksanterinkatu 19), Suomalainen kirjakauppa (Aleksanterinkatu 15), Ravintola Amarillo (Aleksanterinkatu 46), Kämp Galleria (Mikonkatu 1, 1. krs. sisäkäytävä), Glo-hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4) ja Torikorttelit (Katariinankatu 1). Helsinki. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonen

hs.fi/menokone

menovinkkejä

verkossa