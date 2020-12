Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO & John Storgårds & Anu ja Piia Komsi & Pasi Hyökki. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan John Storgårds. Solisteina Anu Komsi, sopraano, ja Piia Komsi, sopraano, sekä Pasi Hyökki, kontratenori. Englundin, Chinin, Tšaikovskin ja Mozartin musiikkia. Konserttiin ei viranomaisohjeistuksen takia oteta yleisöä, vaan se kuullaan suorana lähetyksenä Yle Teemalla, Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä klo 20. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nähtävillä tallenteet mm. baleteista Peppi Pitkätossu sekä Lumikuningatar , oopperoista Covid fan tutte, Trubaduuri ja Jää sekä Lasten Sevillan parturi. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Palvelu löytyy osoitteesta: https://oopperabaletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.

Konsertti: Venäjänkielinen kulttuuriviikko: Kolmen konsertin ilta. Kolme suomenvenäläistä musiikkiryhmää esittää kauneimmat kappaleensa. Konsertin juontaa venäjäksi mediatuottaja ja radiojuontaja Anthony Pollack. Esiintymässä ovat Duo Maria Sapelkina ja Elvin Agakishev, domra ja piano, Natalia Tsarikova, laulu ja piano sekä Dewa-kvintetti. Livelähetys Sellon kirjastosta katsottavissa osoitteessa www.kirjastokaista.fi/live klo 18. Vapaa pääsy.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e lippu.fi:n verkkokaupasta.

Vantaan Lucian kruunaus. Lucia-neito tuo kynttilöillään valoa ja lämpöä talven pimeyteen. Tallenne Lucian kruunauksesta Pyhän Laurin kirkossa on katsottavissa virtuaalisesti. Katso Lucia-neidon kruunaus ja kuule kaikki kauneimmat joululaulut perjantaista 11.12. lähtien osoitteessa vantaakanava.fi – Sinun videosi. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: 24 joulutarinaa Helsingistä. Kaupunginmuseo tarjoaa joulukuussa ikkunassaan ja verkkosivuillaan 24 nostalgista joulutarinaa. Verkkosivuilta löytyy 24 nostalgista joulutarinaa sisältävä joulukalenteri videon muodossa. Jouluiset tarinat aukeavat luukuista päivittäin myös kaupunginmuseon Instagram-tilillä. Tarinoiden mukana pääset aikamatkalle helsinkiläisen joulun historiaan ja voit tutustua joulunviettotapoihin eri vuosikymmeniltä. Lisätietoja osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/24joulutarinaa/. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: Talvisirkus Vauhdin joulukalenteri. Talvisirkus Vauhdin esiintyjät päättivät tehdä koronatauon aikana joulukalenterin. Mitä tapahtuu hiljaisessa Kattilahallissa näiden viikkojen aikana, kun Talvisirkus Vauhdin näytökset ovat koronatilanteen vuoksi katkolla? Se selviää Talvisirkuksen esiintyjien joulukalenterista. Joulu­kalenterissa vilahtaa myös tuttuja hahmoja Talvisirkuksen historiasta. Talvisirkus Vauhdin joulukalenteria voi seurata Hurjaruuthin Facebookissa ja YouTube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Joulumyyjäiset: Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijoiden taidemyyjäiset. Kuvataideakatemian opiskelijoiden perinteiset taidemyyjäiset järjestetään tänä vuonna verkossa. Myyjäisistä löydät tuttuun tapaan maalauksia, veistoksia, taidegrafiikkaa, piirustuksia ja valokuvaa. Teoksiin tutustuminen ja ostaminen tapahtuu opiskelijoiden omien sivujen kautta. Tapahtumasivu osoitteessa https://www.exhibitionlaboratory.fi/nayttely/opiskelijoiden-taidemyyjaiset. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Katsojilla on mahdollisuus lunastaa luukku omakseen avattuna tai avaamattomana Longan Joulusalongin aikaan. Ikkunagalleria Fönari (Tukkutorinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: yliopistorakennuksia vanhoissa valokuvissa. Omatoimisella kävelyretkellä tutustutaan yliopistorakennusten historiaan ja arkkitehtuuriin. Reitillä on 6 kohdetta, joista jokaisesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierroksen löydät osoitteesta http://wikimedia.fi/ . Vapaa pääsy.

Valon polku Puotilan kappelilla. Valon polku kertoo joulun sanomasta itsenäisesti kuljettavan rastipolun välityksellä. Lyhyet tekstit kuvaavat matkaa ensimmäisestä joulusta tämän päivän jouluun. Rastien lauluehdotuksia voi laulaa tai kuunnella älypuhelimella QR-koodin aktivoimalla. Ensimmäinen rasti sijaitsee Puotilan kappelin ilmoitustaululla (Puotilantie 5). Muistattehan turvavälit myös ulkona liikkuessa. Puotilan kappeli (Puotilantie 5). Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingin kaupungin kaikki tekojäät Jätkäsaaren tekojääkenttää lukuun ottamatta ovat avoinna. Kaupungin kaikilla yhdeksällä tekojäällä luistelu on tällä talvikaudella ensimmäistä kertaa täysin maksutonta ja maksuttomista yleisöluisteluvuoroista päästään nauttimaan viikon jokaisena päivänä. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, jolloin ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/ . Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on kahdeksan rastia eri puolilla linnoitusta, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Ehrensvärd-seura, Ursa ry ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaideteos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Vapaa pääsy.