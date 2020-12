Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Donnat. Lauluyhtye Donnat, eli Sonja Lumme, Eija Kantola ja Irma Tapio yhdistivät äänensä ja esittävät musiikkia, jolla on paikkansa syvällä suomalaisessa sielussa. Louhisalissa tallennettu konsertti nähdään Espoon kulttuurikeskuksen Youtube-kanavalla (https://www.youtube.com/watch?v=ugrFsVxqMJU&feature=youtu.be) klo 15. Vapaa pääsy.

Keskustelutilaisuus: Kaksikielisten lasten lukukokemus. Miten kaksikielisen lapsen lukukokemus eroaa yksikielisestä? Käykö venäjäksi käännetty kirjallisuus lapsille luettavaksi? Miksi ylipäätään lukea venäjäksi Suomessa, ja millaisia kirjoja valita? Kysymysten äärellä kasvatustieteen professori Ekaterina Protassova, lastenkirjallisuuden kääntäjä Anna Sidorova ja lastenkirjailija Anna Anisimova. Tapahtuma on venäjänkielinen. Livelähetys Sellon kirjastosta katsottavissa osoitteessa www.kirjastokaista.fi/live klo 13. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: 24 joulutarinaa Helsingistä. Kaupunginmuseo tarjoaa joulukuussa ikkunassaan ja verkkosivuillaan 24 nostalgista joulutarinaa. Verkkosivuilta löytyy 24 nostalgista joulutarinaa sisältävä joulukalenteri videon muodossa. Jouluiset tarinat aukeavat luukuista päivittäin myös kaupunginmuseon Instagram-tilillä. Tarinoiden mukana pääset aikamatkalle helsinkiläisen joulun historiaan ja voit tutustua joulunviettotapoihin eri vuosikymmeniltä. Lisätietoja osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/24joulutarinaa/. Vapaa pääsy.

Talvisirkus Vauhdin joulukalenteri. Talvisirkus Vauhdin esiintyjät päättivät tehdä koronatauon aikana joulukalenterin. Mitä tapahtuu hiljaisessa Kattilahallissa nyt, kun Talvisirkus Vauhdin näytökset ovat koronatilanteen vuoksi katkolla? Joulukalenterissa vilahtaa myös tuttuja hahmoja Talvisirkuksen historiasta. Joulukalenteria voi seurata Hurjaruuthin Facebookissa ja YouTube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Vapaan Taidekoulun Facebook-joulumyyjäiset. Myynnissä monipuolinen kattaus piirustus- ja maalaustaidetta pukinkonttiin. Maksutapoina MobilePay ja tilisiirto, osamaksu myös mahdollinen. Myyjäiset osoitteessa https://www.facebook.com/events/143845687124035 klo 12–18. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijoiden taidemyyjäiset. Myyjäisistä löytyy maalauksia, veistoksia, taidegrafiikkaa, piirustuksia ja valokuvaa. Teoksiin tutustuminen ja ostaminen tapahtuu opiskelijoiden omien sivujen kautta. Tapahtumasivu osoitteessa https://www.exhibitionlaboratory.fi/nayttely/opiskelijoiden-taidemyyjaiset. Vapaa pääsy.

Lastenteatteria: Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perinteinen jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään Talvipuutarhan sijaan verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Katsojilla on mahdollisuus lunastaa luukku omakseen avattuna tai avaamattomana Longan Joulusalongin aikaan. Ikkunagalleria Fönari (Tukkutorinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Linnan juhlat koronan varjossa: Koru- ja muotisuunnittelijoiden näyteikkunanäyttely. Kultaseppämestari Eero Hintsasen ja muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkalan kokonaisuus on esillä Anne-Mari Pahkalan Showroomin näyteikkunassa (Liisankatu 17). Kultaseppä, muotoilija Jussi Louesalmen ja vaatesuunnittelija Katri Niskasen kokonaisuus on esillä Au3 Kultaseppien koruliikkeen näyteikkunassa (Unioninkatu 27). Kultasepänateljee Nagualin, eli Johanna Väänäsen & Jari Tynkkysen sekä muotisuunnittelija Teemu Muurimäen kokonaisuus on esillä kangasliike Villisilkin näyteikkunassa (Yrjönkatu 12). Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: yliopistorakennuksia vanhoissa valokuvissa. Omatoimisella kävelyretkellä tutustutaan yliopistorakennusten historiaan ja arkkitehtuuriin. Omatoimikierroksella kävelet kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 6 kohdetta, joista jokaisesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierroksen löydät osoitteesta http://wikimedia.fi/ . Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingin kaupungin kaikki tekojäät Jätkäsaaren tekojääkenttää lukuun ottamatta ovat avoinna. Kaupungin kaikilla yhdeksällä tekojäällä luistelu on tällä talvikaudella ensimmäistä kertaa täysin maksutonta ja maksuttomista yleisöluisteluvuoroista päästään nauttimaan viikon jokaisena päivänä. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, jolloin ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/ . Vapaa pääsy.

Valon hetkiä – joulukalenteri Villa Lill Kallvikin ikkunoissa. Villa Lill Kallvik kuuluu Helsingin 450-vuotistaiteilijataloon, jossa asuu yli 50 eri alojen taiteilijaa perheineen. Joulukuun 1.-24. päivä aukeaa joka ilta yhden taiteilijan luukku jossakin Villa Lill Kallvikin ikkunoista. Luvassa on taide-elämyksiä usealta alalta. Kalenterin taiteilijajoukkoon kuuluu mm. kuva-, tekstiili- ja keramiikka- ja valokuvataiteilijoita, muotoilijoita, runoilijoita, tanssijoita. Villa Lill Kalvik (Juhannusruusunkuja 5) klo 18–22. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Valopolku – yhteisöllinen valotaideteos. Kulttuuritalo Martinuksen pihaan on rakennettu yhteisöllinen valotaideteos. Teos on rakennettu yhdessä vantaalaisten kanssa hirviölyhtypajoissa. Valopolku on paikoittain vaikeakulkuisessa maastossa. Valopolku on avoinna Kulttuuritalo Martinuksen pihassa (Martinlaaksontie 36, Vantaa) iltaisin klo 18–23. Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Suomenlinna. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonen

