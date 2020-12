Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Rajaton Joulu 2020. Lauluyhtye Rajattoman konsertissa kuullaan yhtyeen rakastetuimpia joululauluja, sekä tuttuun tapaan myös jotakin uutta ja yllätyksellistä. Virtuaalisen konsertin katseluoikeus alkaa 18.12. ja päättyy 6.1. Konserttitaltioinnin liput osoitteessa www.tiketti.fi/rajaton-joulu-2020-tikettistream-lippuja/73045. Liput 16,50 ja 32,50 e.

Konsertti: Joulun henki – Suvi Teräsniska. Liput joulukonserttiin osoitteesta ticketmaster.fi. Konsertti suoratoistetaan klo 19. Liput 12,90 e.

Konsertti: Ilta – Kauneimmat joululaulut. IIta laulaa kauneimpia joululauluja ja kertoo rakkaimmista jouluperinteistä. Suora lähetys Tapanilan kirkosta Malmin seurakunta -Facebookissa osoitteessa https://fb.me/e/X3qx5Hik klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO – Beethoven 250. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Susanna Mälkki. Solisteina Miina-Liisa Värelä, sopraano, Virpi Räisänen, mezzosopraano, Tommi Hakala, basso, ja Loïc Felix, tenori, sekä Musiikkitalon kuoro. Ludwig van Beethovenin Sinfonia nro 9 "Oodi ilolle". Konsertti suoratoistetaan klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Ylioppilaskunnan Laulajien Etäjoulukonsertti. Ylioppilaskunnan Laulajien perinteinen joulukonsertti on taltioitu Temppeliaukion kirkossa. Kuoron lisäksi esiintymässä ovat Helsingin Juniorijouset sekä lapsikuorolaisista koottu lauluyhtye. Konsertin johtaa Pasi Hyökki. Konsertti on nähtävissä tallenteena keikalla.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 12 e.

Konsertti: Antti Railio: Mielenrauhaa. Antti Railion konsertissa kuullaan kappaleita samannimiseltä joulu­albumilta. Konsertti on nähtävissä suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 14,90 e.

Konsertti: Pepe Willberg-kvartetti: Kauneimmat ja rakkaimmat joululaulut. Pepe Willberg esiintyy muusikkojen ryhmän säestämänä Meilahden kirkossa. Joulukonsertissa kuullaan kauneimpia perinteisiä joululauluja ja myös joitain uudempiakin joululevytyksiä. Konsertti on nähtävissä suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 20. Liput 30 e.

Keikka: Market Day. Matilda Mother Bandin esiintyy akustisesti singlen julkaisukeikalla. Tapahtuma suoratoistetaan Facebook-sivulla fb.me/e/34gQ3M84z. Keikka alkaa klo 18. Vapaaehtoinen maksu 3 e.

Teatteri: Saiturin joulu. Charles ­Dickensin Saiturin joulu on kaunis tarina hyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Tampereen Teatterissa jo yhdeksättä vuotta pyörivä ikisuosikki on nähtävissä suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 18.15. Liput 14,90 e.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube-, Facebook- ja Instagramkanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Virtuaalinen Annantalo löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lap­sille ja nuorille. Sivusto osoitteessawww.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Kallion kävelyfestivaali: Harjun kotikaupunkipolku. Harjun kotikaupunkipolku esittelee kaupunginosan nähtävyyksiä eri aihepiireistä: sen historiaa ja nykyaikaa, luontoa ja kulttuuria, rakennuksia ja henkilöhahmoja. Pääosassa on kuitenkin omakohtainen havainnointi. Kävelyreitin pituus on 6 km. Kotikaupunkipolku löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi/445447944. Vapaa pääsy.

Suomenlinnan tähtireitti. Pimeä Suomenlinna soveltuu mainiosti taivaankappaleiden ja -ilmiöiden bongaamiseen. Suomenlinnan omatoimisella tähtireitillä on eri puolilla linnoitusta kahdeksan rastia, jotka johdattavat iltataivaan äärelle ja kertovat tarinoita myös itse linnoituksesta. Varusteeksi tarvitaan taskulamppu, kenties kiikarit ja tähtireitin kartta, jonka voi ladata Suomenlinnan Aukiolot ja tapahtumat -kalenterista. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Tonttubongaus Lapinlahden puistossa. Lähde tonttujen bongausretkelle Lapinlahteen. Kuinka monta joulutonttua löydät tarkkailemassa Lapinlahdessa käyvien ihmisten kiltteyttä? Tontut löytyvät sairaalan takaa sisä­pihalta. Voit ilmoittaa löytämiesi tonttujen määrän Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivun Tonttubongaus-tapahtuman kommenttipalstalle. Kommentoijien kesken arvotaan yllätyspalkinto loppiaisen jälkeen. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa