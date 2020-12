Koronavirustilanteen takia pääkaupunki-

Verkkotapahtumia

Konsertti: Hammo ja klassikot. Kitaristi Andrzej Wilkus soittaa kantaesityksenä säveltäjä Ilkka Hammon teoksen Space Reflections kitaralle ja soitin­yhtyeelle. Esityksen lähtökohtana on dialogi solistin ja salin eri puolille sijoittuneiden muusikoiden välillä. Lisäksi kuullaan kaksi kitaramusiikin klassikkoteosta. Konsertti lähetetään suorana Taideyliopiston Youtube-kanavalla (www.youtube.com/c/UniartsFi) klo 16.Vapaa pääsy.

Konsertti: Ilma. Janne Malinen, kitara ja vihuela, esittää lähinnä 1500-luvun espanjalaista klassista musiikkia. Sävellyksissä on läsnä niin uhkaa ja epätoivoa kuin myös lohtua, kauneutta ja toivoa. Konsertti lähetetään suorana Taideyliopiston Youtube-kanavalla (www.youtube.com/c/UniartsFi) klo 15. Vapaa pääsy.

Konsertti: Club For Five Jouluna 2020. Suomalaisten rakastama joulumusiikki soi taas monipuolisen a cappella -lauluyhtyeen tulkintoina. Konsertti on nähtävissä suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 18. Liput 9,90 e.

Konsertti: Mieskuoro Laulajien joulu. Mieskuoro Laulajien lämpimän joulukonsertin ohjelmistossa on perinteisiä joulunumeroita, sekä myös tuoreempaa joulumusiikkia. Tallenne on saatavilla aina Tapaninpäivään asti. Konsertti on nähtävissä suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 12 e.

Konsertti: Saara Aalto ja Teemu Roivainen – Tuhannet tähdet. Online-konsertti sisältää kauneimpia joululauluja sekä jouluisia duettobravuureita. Liput konserttiin osoitteesta ­www.nofear.company. Konsertti alkaa klo 19. Liput 19 e.

Konsertti: Rakas joulu – Kallion Kantaattikuoro. Rakkaimmat ja tutuimmat joululaulut soivat Kallion Kantaattikuoron ja solistien tulkitsemina. Kallion Kantaattikuoro johtajanaan Tommi Niskala, Monica Groop, mezzosopraano, ja Aarne Pelkonen, baritoni. Konsertin voi katsoa osoitteessa www.kallionkantaattikuoro.fi klo 19. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: 24 joulutarinaa Helsingistä. Verkkosivuilta löytyy 24 nostalgista joulutarinaa sisältävä joulukalenteri videon muodossa. Jouluiset tarinat aukeavat luukuista päivittäin myös kaupunginmuseon Instagram-tilillä. Tarinoiden mukana pääset aikamatkalle helsinkiläisen joulun historiaan. Lisätietoja osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/24joulutarinaa/. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube-, Facebook- ja Instagram -kanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Virtuaalinen Annantalo löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset Pyhiinvaellusreitit Vuosaaren Uutelaan ja Seurasaareen. Mobiilipyhiinvaellusreitit kulkevat luonnossa ohjaten kulkijaa pysähtymisen ja hiljentymisen äärelle. Uutelan pyhiinvaellusreitti on 1,3 kilometrin pituinen ja Seurasaaren reitti noin 3 kilometriä pitkä. Seurasaaren reitti on esteetön. Molemmilla reiteillä on 10 pysähdyspaikkaa. Reittejä voi seurata joko mobiilisovelluksen tai painetun vihkosen avulla. Älypuhelimeen ladattavassa Nomadi-sovelluksessa tekstit ovat myös äänitteinä. Paperiohjeet voi tulostaa Töölön ja Vuosaaren seurakuntien tai Hiljaisen tilan sivuilta www.hiljainentila.fi/pyhiinvaellushelsinki. Vapaa pääsy.

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Helsingin taidemuseon Hamin sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi/. Helsinki. Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingin kaupungin kaikki tekojäät Jätkäsaaren tekojääkenttää lukuun ottamatta ovat avoinna. Kaupungin kaikilla yhdeksällä tekojäällä luistelu on maksutonta ja yleisöluisteluvuoroista päästään nauttimaan viikon jokaisena päivänä. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, jolloin ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Lisätiedot: www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/. Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Vapaa pääsy.

