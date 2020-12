Valikoima päivien menoja.

SUNNUNTAI

Verkkotapahtumia

Konsertti: Rajaton Joulu 2020. Lauluyhtye Rajattoman konsertissa kuullaan yhtyeen rakastetuimpia joululauluja, sekä tuttuun tapaan myös jotakin uutta ja yllätyksellistä. Virtuaalisen konsertin katseluoikeus alkaa 18.12. ja päättyy 6.1. Konserttitaltioinnin liput osoitteessa www.tiketti.fi/rajaton-joulu-2020-tikettistream-lippuja/73045. Liput 16,50 ja 32,50 e.

Joulukalenteri: 24 joulutarinaa Helsingistä. Verkkosivuilta löytyy 24 nostalgista joulutarinaa sisältävä joulukalenteri videon muodossa. Jouluiset tarinat aukeavat luukuista päivittäin myös kaupunginmuseon Instagram-tilillä. Tarinoiden mukana pääset aikamatkalle helsinkiläisen joulun historiaan ja joulunviettotapoihin. Lisätietoja osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/24joulutarinaa/. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Katsojilla on mahdollisuus lunastaa luukku omakseen avattuna tai avaamattomana Longan Joulusalongin aikaan. Ikkunagalleria Fönari (Tukku­torinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Joulusalonki. Joulusalongissa taiteilijat myyvät teoksiaan ja muita tekemiään tuotteita kuten koruja, koevedoksia, tekstiilejä, keramiikkaa, kirjoja, katalogeja ja kortteja. Longa (Tukkutorinkuja 6) klo 12–16.

Hämeentie vanhoissa valokuvissa -omatoimikierros. Omatoimikierros johdattelee läpi Hämeentien historian Kurvista Hakaniemeen. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Voit myös valokuvata itse, miltä kuvien paikat näyttävät nykyään. Kansainvälinen Ajapaik-sovellus auttaa sinua löytämään kuvakulman, josta vanha valokuva on aikoinaan otettu. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: yliopistorakennuksia vanhoissa valokuvissa. Omatoimisella kävelyretkellä tutustutaan yliopistorakennusten historiaan ja arkkitehtuuriin. Omatoimikierroksella kävelet kaduilla oman kännykkäsi opastamana valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 6 kohdetta, joista jokaisesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierroksen löydät osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Isosta vihasta uudelle Hämeentielle -virtuaalikävely. Kallion kävelyfestivaalin tekemä virtuaalinen kuvakävely johdattelee läpi Hämeentien historian Kurvista Hakaniemeen. Kuvakävely löytyy osoitteesta https://www.kfkkv.fi/445988301. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: Taka-Töölö vanhoissa valokuvissa. Lähde kävelyretkelle etsimään historiallisten valokuvien Taka-Töölöä. Kulje Signe Branderin jalanjäljissä Mannerheimintiellä, tutustu vastavalmistuneeseen raitiovaunuhalliin ja näe Taka-Töölön oma elokuvateatteri Bio Axa. Tarkastele vanhoja valokuvia niiden kuvauspaikoilla ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Valon polku Puotilan kappelilla. Valon polku kertoo joulun sanomasta itsenäisesti kuljettavan rastipolun välityksellä. Lyhyet tekstit kuvaavat matkaa ensimmäisestä joulusta tämän päivän jouluun. Rastien lauluehdotuksia voi laulaa tai kuunnella älypuhelimella aktivoimalla QR-koodin. Ensimmäinen rasti sijaitsee Puotilan kappelin ilmoitustaululla (Puotilantie 5). Muistattehan turvavälit myös ulkona liikkuessa. Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla Suomenlinnan linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Verkkotapahtumia

Konsertti: Pepe Willbergin Kynttilät syttyvät -joulukonsertti. Konsertti on ilman yleisöä kuvattu tallenne joulukuulta 2020. Tallenne on katseltavissa Töölön seurakunnan Youtube-kanavalla 21.–27.12. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Pähkinänsärkijä. Orkesteria johtaa Ed Partyka. UMO Helsinki Jazz Orchestra soittaa jazzsovituksen Tšaikovskin Pähkinänsärkijä-joulu­klassikosta. Konsertti on katsottavissa ainoastaan UMO Helsinki -sovelluksen kautta 21.–28.12. Konsertti alkaa klo 19. Liput 10 e.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta. Lisätietoa keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Teatteri: Saiturin joulu. Charles Dickensin jouluklassikko on kaunis tarina hyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Tampereen Teatterissa jo yhdeksättä vuotta pyörivä ikisuosikki on nähtävissä suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 14.45. Esitys on katsottavissa myös HybridiTV:llä kanavapaikalla 101. Liput 14,90 e.

Talvisirkus Vauhdin joulukalenteri. Talvisirkus Vauhdin esiintyjät päättivät tehdä koronatauon aikana joulukalenterin. Mitä tapahtuu hiljaisessa Kattilahallissa näiden viikkojen aikana, kun näytökset ovat koronatilanteen vuoksi katkolla? Joulukalenteria voi seurata Hurjaruuthin Facebookissa ja Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa