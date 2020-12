Verkkotapahtumia

Konsertti: Rajaton Joulu 2020. Lauluyhtye Rajattoman konsertissa kuullaan yhtyeen rakastetuimpia joululauluja, sekä tuttuun tapaan myös jotakin uutta ja yllätyksellistä. Virtuaalisen konsertin katseluoikeus alkaa 18.12. ja päättyy 6.1. Konserttitaltioinnin liput osoitteessa www.tiketti.fi/rajaton-joulu-2020-tikettistream-lippuja/73045. Liput 16,50 ja 32,50 e.

Konsertti: Pepe Willbergin Kynttilät syttyvät. Konsertti on ilman yleisöä kuvattu tallenne joulukuulta 2020. Tallenne on katseltavissa Töölön seurakunnan Youtube-kanavalla viikon 52 ajan. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kauneimmat joululaulut. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Pasi Hyökki säestää kauneimpia joululauluja. Tapahtuma esitetään suoratoistona Tapiola Sinfoniettan Youtube-kanavalla klo 18. Tallenne on katsottavissa 31.12. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: Jarkko Aholan joulukonsertti. Jarkko Ahola esiintyy joulukonsertissa Tampereen Tuomiokirkossa. Konsertti on nähtävissä suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 19 sekä HybridiTV:llä kanavapaikalla 101. Liput 13,50 e.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Teatteri: Saiturin joulu. Charles Dickensin Saiturin joulu on kaunis tarina hyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Tampereen Teatterissa jo yhdeksättä vuotta pyörivä ikisuosikki on nähtävissä suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 18.15. Esitys on katsottavissa myös HybridiTV:llä kanavapaikalla 101. Liput 14,90 e.

Joulukalenteri: 24 joulutarinaa Helsingistä. Verkkosivuilta löytyy 24 nostalgista joulutarinaa sisältävä joulukalenteri videon muodossa. Jouluiset tarinat aukeavat luukuista päivittäin myös kaupunginmuseon Instagram-tilillä. Tarinoiden mukana pääset aikamatkalle helsinkiläisen joulun historiaan ja voit tutustua joulunviettotapoihin eri vuosikymmeniltä. Lisätietoja osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/24joulutarinaa/. Vapaa pääsy.

Myyjäiset: Tuomaan markkinoiden verkkojoulutori. Senaatintorilta tuttu jouluklassikko Tuomaan Markkinat järjestetään joulukuun ajan poikkeuksellisesti verkossa. Verkkosivustolle www.tuomaanmarkkinat.fi on koottu kotimaisten lahjatuotteiden ja maistuvien herkkujen pientuottajia. Löydät kunkin myyjän tiedoista linkin myyjän omaan tai hänen tuotteidensa jälleenmyyjän verkkokauppaan tai yhteystiedot suoran tilauksen tekemiseen. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät hakusanalla Kirjasto kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Opastus Taidehallin ryijynäyttelyyn (virtuaalinen tapahtuma). Kudottua kauneutta – suomalaisen ryijyn neljä vuosisataa -näyttelyyn voi tutustua myös erilaisten video-opastusten avulla. Opastuksilla tutustutaan ryijyjen historiaan ja katsellaan tarkemmin muutamia upeita ryijyjä. Opastuksia on eri kielillä (suomi, viittomakieli, ruotsi, englanti) ja kuvailutulkattuna. Myös lapsille löytyy oma videonsa. Lisäksi ryijykeräilijä Tuomas Sopanen kertoo videolla, mikä ryijyissä kiehtoo. Opastus osoitteessa https://taidehalli.fi/news/video-opastuksia-ryijynayttelyyn/. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nyky­hetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube-, Facebook- ja Instagram -kanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. ­Virtuaalinen Annantalo löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ­ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen ­kokemiseen, kokeilemiseen ja ­harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä ­

monipuolisesti. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrasta­kotona.fi/. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset Pyhiinvaellusreitit Vuosaaren Uutelaan ja Seurasaareen. Mobiilipyhiinvaellusreitit kulkevat merellisessä ja metsäisessä luonnossa ohjaten kulkijaa pysähtymisen ja hiljentymisen äärelle. Uutelan pyhiinvaellusreitti on 1,3 kilometrin pituinen ja Seurasaaren reitti noin 3 kilometriä pitkä. Seurasaaren reitti on esteetön. Molemmilla reiteillä on 10 pysähdyspaikkaa. Älypuhelimeen ladattavassa Nomadi-sovelluksessa tekstit ovat sekä äänitteinä että teksteinä. Paperiohjeet voi tulostaa Töölön ja Vuosaaren seurakuntien tai Hiljaisen tilan sivulta http://www.hiljainentila.fi/pyhiinvaellushelsinki. Helsinki. Vapaa pääsy.

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Helsingin taidemuseo Hamin sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi/. Vapaa pääsy.

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Katsojilla on mahdollisuus lunastaa luukku omakseen avattuna tai avaamattomana Longan Joulusalongin aikaan. Ikkunagalleria Fönari (Tukku­torinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingin kaupungin kaikki tekojäät Jätkäsaaren tekojääkenttää lukuun ottamatta ovat avoinna. Kaupungin kaikilla yhdeksällä tekojäällä luistelu on tällä talvikaudella ensimmäistä kertaa täysin maksutonta ja maksuttomista yleisöluisteluvuoroista päästään nauttimaan viikon jokaisena päivänä. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, jolloin ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Pukukopit ja huolto­rakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/. Vapaa pääsy.