Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Tapiola Sinfonietta: Kauneimmat joululaulut. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Pasi Hyökki. Lauletaan kauneimpia joululauluja. Konsertti esitetään suoratoistona Tapiola Sinfoniettan Youtube-kanavalla tiistaina klo 18. Tallenne on katsottavissa 31.12. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: Jari Sillanpää: Odotetaan aikaa. Taltiointi Jari Sillanpään joulukonsertista Villa Grandessa. Ohjelmistossa on tutut perinteiset joululaulut ja uudemmat suosikit. Konsertti on nähtävissä keikalla.fi -sivustolla klo 19. Liput 19,90 e.

Lastenteatteri: Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perinteinen jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään Talvipuutarhan sijaan verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: 24 joulutarinaa Helsingistä Kaupunginmuseo tarjoaa joulukuussa ikkunassaan ja verkkosivuillaan 24 nostalgista joulutarinaa. Verkko­sivuilta löytyy 24 nostalgista joulutarinaa sisältävä joulukalenteri videon muodossa. Tarinat aukeavat luukuista päivittäin myös kaupunginmuseon Instagram-tilillä. Tarinoiden mukana pääset aikamatkalle helsinkiläisen joulun historiaan ja voit tutustua joulunviettotapoihin eri vuosikymmeniltä. Lisätietoja osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/24joulutarinaa/. Vapaa pääsy.

Opastus Taidehallin ryijynäyttelyyn. Kudottua kauneutta – suomalaisen ryijyn neljä vuosisataa -näyttelyyn voi tutustua myös erilaisten video-opastusten avulla. Opastuksilla tutustutaan ryijyjen historiaan ja katsellaan tarkemmin muutamia upeita ryijyjä. Opastuksia on eri kielillä (suomi, viittomakieli, ruotsi, englanti) ja kuvailutulkattuna. Myös lapsille löytyy oma videonsa. Lisäksi ryijykeräilijä Tuomas Sopanen kertoo videolla, mikä ryijyissä kiehtoo. Opastus osoitteessa taidehalli.fi/news/video-opastuksia-ryijynayttelyyn/. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/. Vapaa pääsy.

Talvisirkus Vauhdin joulukalenteri. Talvisirkus Vauhdin esiintyjät päättivät tehdä koronatauon aikana joulukalenterin. Mitä tapahtuu hiljaisessa Kattilahallissa näiden viikkojen aikana, kun näytökset ovat koronatilanteen vuoksi katkolla? Se selviää Talvisirkuksen esiintyjien joulukalenterista. Joulu­kalenterissa vilahtaa myös tuttuja hahmoja Talvisirkuksen historiasta. Talvisirkus Vauhdin joulukalenteria voi seurata Hurjaruuthin Facebookissa ja YouTube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset Pyhiinvaellusreitit Vuosaaren Uutelaan ja Seurasaareen. Mobiilipyhiinvaellusreitit kulkevat merellisessä ja metsäisessä luonnossa ohjaten kulkijaa pysähtymisen ja hiljentymisen äärelle. Uutelan pyhiinvaellusreitti on 1,3 kilometrin pituinen ja Seurasaaren reitti noin kolme kilometriä pitkä. Seurasaaren reitti on esteetön. Molemmilla reiteillä on 10 pysähdyspaikkaa. Reittejä voi seurata joko mobiilisovelluksen tai painetun vihkosen avulla. Älypuhelimeen ladattavassa Nomadi-sovelluksessa tekstit ovat sekä äänitteinä että teksteinä. Paperiohjeet voi tulostaa Töölön ja Vuosaaren seurakuntien tai Hiljaisen tilan sivulta www.hiljainentila.fi/pyhiinvaellushelsinki. Vapaa pääsy.

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Helsingin taidemuseon Hamin sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi/. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Harjun kotikaupunkipolku. Harjun kotikaupunkipolku esittelee kaupunginosan nähtävyyksiä eri aihepiireistä: sen historiaa ja nykyaikaa, luontoa ja kulttuuria, rakennuksia ja henkilöhahmoja. Pääosassa on kuitenkin omakohtainen havainnointi. Kävelyreitin pituus on 6 km. Kotikaupunkipolku löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi/445447944. Vapaa pääsy.

Luistelua tekojäällä. Helsingin kaupungin kaikki tekojäät Jätkäsaaren tekojääkenttää lukuun ottamatta ovat avoinna. Kaupungin kaikilla yhdeksällä tekojäällä luistelu on tällä talvikaudella ensimmäistä kertaa täysin maksutonta ja maksuttomista yleisöluisteluvuoroista päästään nauttimaan viikon jokaisena päivänä. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, jolloin ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Pukukopit ja huolto­rakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhalle­kirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa