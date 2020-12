Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Rajaton Joulu 2020. Lauluyhtye Rajattoman konsertissa kuullaan yhtyeen rakastetuimpia joululauluja, sekä tuttuun tapaan myös jotakin uutta ja yllätyksellistä. Virtuaalisen konsertin katseluoikeus päättyy 6.1. Konserttitaltioinnin liput osoitteessa https://www.tiketti.fi/rajaton-joulu-2020-tikettistream-lippuja/73045. Liput 16,50 ja 32,50 e.

Konsertti: Ida Elina – Kun joulu on. Konsertissa kuullaan tuulahduksia kaukomailta, rakastetuimpia suomalaisia joululauluja sekä musiikkia Idan omalta joululevyltä. Konsertissa mukana myös yllätysvieraita. Tallenne keikasta on lunastettavissa 26.12. asti keikalla.fi-palvelussa. Liput 16,90 e.

Konsertti: Pepe Willbergin Kynttilät syttyvät. Konsertti on ilman yleisöä kuvattu tallenne joulukuulta 2020. Tallenne on katseltavissa Töölön seurakunnan Youtube-kanavalla viikon 52 ajan veloituksetta. Vapaa pääsy.

Konsertti: Tapiola Sinfonietta: Kauneimmat joululaulut. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Pasi Hyökki. Lauletaan kauneimpia joululauluja. Konsertin tallenne on katsottavissa Tapiola Sinfoniettan Youtube-kanavalla 31.12. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kulttuuria kotisohville: Sointi Jazz Orchestra. Suomen eturivin nuorista muusikoista koostuva 18-henkinen Sointi Jazz Orchestra juhlisti marraskuussa neljännen studio­albuminsa julkaisua Louhisalissa. Konserttitallenne on katsottavissa lauantaina 26.12. osoitteessa www.kotona247.fi klo 15. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti Mutaveijarit. Muikea ja veikeä lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit vie kuulijansa mutaisille matkoille ja jännittäville vesireiteille. Mutaveijarit on tunnettu energisestä lavaesiintymisestään ja useita eri musiikkityylejä yhdistelevistä mukaansatempaavista lauluistaan, joita kuuntelevat mielellään niin lapset kuin aikuisetkin. Konsertti katsottavissa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Mielensäpahoittaja alkaa valmistautua lähdöistä suurimpaan. Arkusta vanhalla jäärällä on oma näkemyksensä. Lisäksi testamentti pitää kirjoittaa, ja siitä pitää tehdä hyvä ja yllättävä niin kuin Huovis-Veikon kolme parasta kirjaa. Esitys on monikameratallenne Kansallis­teatterin esityksestä vuodelta 2017. Mielensäpahoittajana nähdään Vesa Vierikko. Esitys on nähtävissä tiketti.stream-palvelun kautta 1.1. saakka. Karanteeniteatteri esittää. Liput 10 e.

Lastenteatteri: Hölmölän joulu. Hölmöläisten talviset päivät täyttyvät huvittavista kommelluksista ja hassuista väärinkäsityksistä kun Hölmölässä valmistaudutaan innokkaasti jouluun. Lavalla Ella Pyhättö ja Helena Vierikko. Kansallisteatterin esitys on katsottavissa osoitteessa (kansallisteatteri.fi/esitys/holmolanjoulu/) tai Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perintein jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään Talvipuutarhan sijaan verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Koe Egyptin loisto -näyttely virtuaalisesti. Vieraile esimerkiksi virtuaalisessa hautakammiossa. Muinaisessa Egyptissä hauta oli jaettu kahteen osaan: maanpäälliseen kappeliin sekä suljettuun maanalaiseen kammioon, johon saat nyt harvinaislaatuisen tilaisuuden kurkistaa. Virtuaalinen hauta on nähtävissä ilmaisella Arilyn-sovelluksella. Lisätiedot sovelluksen käytöstä löytyvät sivulta: amosrex.fi/ar/virtuaalinen-hauta/. Lisäksi voit seurata Egyptin loisto -näyttelyn miniopastuksia Amos Rexin IGTV-kanavalla. Pääset tutustumaan muinaisten egyptiläisten arkeen ja elämään vaihtuvien teemojen kautta. Egyptin loisto -näyttelyn aiheista kumpuavassa podcastissa kuulet elämästä ja uskomuksista muinaisessa Egyptissä. Tutustu myös näyttelyn kuraattorin Paolo Marinin artikkeliin Egyptin monituhatvuotisesta taiteesta. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: 24 joulutarinaa Helsingistä. Kaupunginmuseo tarjoaa joulukuussa ikkunassaan ja verkkosivuillaan 24 nostalgista joulutarinaa. Verkko­sivuilta löytyy 24 joulutarinaa sisältävä joulukalenteri videon muodossa. Jouluiset tarinat aukeavat luukuista päivittäin myös kaupunginmuseon Instagram-tilillä. Tarinoiden mukana pääset aikamatkalle helsinkiläisen joulun historiaan ja voit tutustua joulunviettotapoihin eri vuosikymmeniltä. Lisätietoja osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/24joulutarinaa/. Vapaa pääsy.

Joulukalenteri: Talvisirkus Vauhdin joulukalenteri. Mitä tapahtuu hiljaisessa Kattilahallissa näiden viikkojen aikana, kun sirkuksen näytökset ovat koronatilanteen vuoksi katkolla? Se selviää Talvisirkuksen esiintyjien joulukalenterista. Joulukalenterissa vilahtaa myös tuttuja hahmoja Talvisirkuksen historiasta. Talvisirkus Vauhdin joulu­kalenteria voi seurata Hurjaruuthin Facebookissa ja Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube-, Facebook- ja Instagram -kanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Virtuaalinen Annantalo löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Valon polku Puotilan kappelilla. Valon polku kertoo joulun sanomasta itsenäisesti kuljettavan rastipolun välityksellä. Lyhyet tekstit kuvaavat matkaa ensimmäisestä joulusta tämän päivän jouluun. Rastien lauluehdotuksia voi laulaa tai kuunnella älypuhelimella QR-koodin aktivoimalla. Ensimmäinen rasti sijaitsee Puotilan kappelin (Puotilantie 5) ilmoitustaululla. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmien reitti reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet; www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Tonttubongaus Lapinlahden puistossa. Lähde tonttujen bongausretkelle Lapinlahteen. Kuinka monta joulutonttua löydät tarkkailemassa Lapinlahdessa käyvien ihmisten kiltteyttä? Tontut löytyvät sairaalan takaa sisä­pihalta. Voit ilmoittaa löytämiesi tonttujen määrän Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivun Tonttubongaus-tapahtuman kommenttipalstalle. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.