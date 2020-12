Valikoima päivien menoja.

SUNNUNTAI

Verkkotapahtumia

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nähtävillä tallenteen mm. baleteista Peppi Pitkätossu sekä Lumikuningatar, oopperoista Covid fan tutte, Trubaduuri ja Jää. Palvelu osoitteesta: oopperabaletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.

Konsertti: Pepe Willbergin Kynttilät syttyvät. Konsertti on ilman yleisöä kuvattu tallenne joulukuulta 2020. Tallenne on katseltavissa Töölön seurakunnan YouTube-kanavalla viikon 52 ajan. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Mielensäpahoittaja alkaa valmistautua lähdöistä suurimpaan. Arkusta vanhalla jäärällä on oma näkemyksensä. Lisäksi testamentti pitää kirjoittaa, ja siitä pitää tehdä hyvä ja yllättävä niin kuin Huovis-Veikon kolme parasta kirjaa. Monikameratallenne Kansallis­teatterin esityksestä vuodelta 2017. Mielensäpahoittajana nähdään Vesa Vierikko. Esitys on nähtävissä tiketti.stream-palvelun kautta 1.1. saakka, Karanteeniteatteri esittää. Liput 10 e.

Lastenteatteri: Hölmölän joulu. Hölmöläisten talviset päivät täyttyvät huvittavista kommelluksista ja hassuista väärinkäsityksistä kun Hölmölässä valmistaudutaan innokkaasti jouluun. Lavalla Ella Pyhättö ja Helena Vierikko. Kansallisteatterin esitys on katsottavissa osoitteessa (kansallisteatteri.fi/esitys/holmolanjoulu/) tai YouTube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perintein jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään Talvipuutarhan sijaan verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla, josta ne löytyvät hakusanalla "Kirjasto" kate­goriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube, Facebook ja Instagram -kanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Sivusto löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset Pyhiinvaellusreitit Vuosaaren Uutelaan ja Seurasaareen. Mobiilipyhiinvaellusreitit kulkevat merellisessä ja metsäisessä luonnossa ohjaten kulkijaa pysähtymisen ja hiljentymisen äärelle. Uutelan pyhiinvaellusreitti on 1,3 kilometrin pituinen ja Seurasaaren reitti noin 3 kilometriä pitkä. Seurasaaren reitti on esteetön. Molemmilla reiteillä on 10 pysähdyspaikkaa. Reittejä voi seurata joko mobiilisovelluksen tai painetun vihkosen avulla. Älypuhelimeen ladattavassa Nomadi-sovelluksessa tekstit ovat sekä äänitteinä että teksteinä. Paperiohjeet voi tulostaa Töölön ja Vuosaaren seurakuntien tai Hiljaisen tilan sivulta www.hiljainentila.fi/pyhiinvaellushelsinki. Vapaa pääsy.

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. HAM Helsingin taidemuseon sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi/.Vapaa pääsy.

Hämeentie vanhoissa valokuvissa -omatoimikierros. Omatoimikierros johdattelee läpi Hämeentien historian, Kurvista Hakaniemeen. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Voit myös valokuvata itse, miltä kuvien paikat näyttävät nykyään. Omatoimikierros löytyy osoitteesta wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman seimiasetelmien reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhallekirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Verkkotapahtumia

Konsertti: Tapiola Sinfonietta: Kauneimmat joululaulut. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Pasi Hyökki. Lauletaan kauneimpia joululauluja. Konsertin tallen on katsottavissa Tapiola Sinfoniettan YouTube-kanavalla 31.12. asti. Vapaa pääsy.

Teatteri: Karnevaali 2020. Karnevaali 2020 on moniääninen musiikkiteatteriteos, joka toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupunginteatterin ja vapaan kentän taiteilijoiden sekä paikallisten lasten ja nuorten voimin. Jemina Sillanpään ohjaamassa teoksessa kohtaavat teatteri, musiikki, sirkus ja tanssi. Koreografia Panu Varstala ja Inga Björn. Esitys on nähtävissä tiketti.stream-palvelun kautta 31.12. saakka. Karanteeniteatteri esittää. Liput 10 e.

Leirikesän puuhatuokiot. Kaikille avoimet ja maksuttomat Leirikesän Puuhatuokiot on suunnattu alakouluikäisille. Lasten "oma kokous" järjestetään Zoom-alustalla, ja ohjelmassa on virtuaalileirien ohjelmaa leikeistä askarteluun ja rooliohjelmista discoon. Puuhatuokiot joululoman aikana arkipäivisin 28.–31.12. klo 14–14.30. Lisätietoja www.leiri.fi/ajankohtaista. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalen­teri. Joulukalenteri rakentuu taiteilijoiden luukkuihin tekemistä yllätyksellisistä sisällöistä. Katsojilla on mahdollisuus lunastaa luukku omakseen avattuna tai avaamattomana Longan Joulusalongin aikaan. Ikkunagalleria Fönari (Tukku­torinkuja 6, Ars Longa taiteilijatalo). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Kallion muistolaatat -suunnistus. Muistolaatat ovat pieniä historian kirjoituksia talojen seinissä. Laatat kertovat tarinoita muun muassa kaupunginosassa asuneista merkkihenkilöistä tai historiaan jääneestä tapahtumasta. Kallion muistolaatat -kävely löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi/445888917. Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi. Vapaa pääsy.

Tonttubongaus Lapinlahden puistossa. Lähde tonttujen bongausretkelle Lapinlahteen. Kuinka monta joulutonttua löydät tarkkailemassa Lapinlahdessa käyvien ihmisten kiltteyttä? Tontut löytyvät sairaalan takaa sis­äpihalta. Voit ilmoittaa löytämiesi tonttujen määrän Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivun Tonttubongaus-tapahtuman kommenttipalstalle. Arvomme yllätyspalkinnon loppiaisen jälkeen. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.