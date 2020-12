Kansallismuseon Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn voi tutustua nyt virtuaalisesti museon ollessa suljettuna koronavirusepidemian vuoksi. Näyttelijä Alma Pöysti johdattaa katsojat muumien ja Tove Janssonin maailmaan video-opastuksella. Opastus vie katsojat Muumilaaksoon, jossa tutustutaan muumiperheeseen ja muihin laakson asukkaisiin. Muumikirjoissa käsitellään usein uhkia ja katastrofeja, joiden kanssa on vain opittava elämään. Silti on aina aikaa juhlia ja nauttia elosta Muumitalossa. Opastus on nähtävillä 14.3. saakka Kansallismuseon verkkosivulla.www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75. Vapaa pääsy.