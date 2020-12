Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Teatteri: Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Mielensäpahoittaja alkaa valmistautua lähdöistä suurimpaan. Arkusta vanhalla jäärällä on oma näkemyksensä. Monikameratallenne Kansallisteatterin esityksestä vuodelta 2017. Mielensäpahoittajana nähdään Vesa Vierikko. Esitys on nähtävissä tiketti.stream-palvelun kautta 1.1. saakka. Liput 10 e.

Teatteri: Karnevaali 2020. Karnevaali 2020 on moniääninen musiikkiteatteriteos, joka toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupunginteatterin ja vapaan kentän taiteilijoiden sekä paikallisten lasten ja nuorten voimin. Jemina Sillanpään ohjaamassa teoksessa kohtaavat teatteri, musiikki, sirkus ja tanssi. Koreografeina toimivat Panu Varstala ja Inga Björn. Esitys on nähtävissä tiketti.stream-palvelun kautta 31.12. saakka. Liput 10 e.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivu löytyy osoitteessa www.

helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Opastus Taidehallin ryijynäyttelyyn. Kudottua kauneutta – suomalaisen ryijyn neljä vuosisataa -näyttelyyn voi tutustua myös erilaisten video-opastusten avulla. Opastuksilla tutustutaan ryijyjen historiaan ja katsellaan tarkemmin muutamia upeita ryijyjä. Opastus osoitteessa taidehalli.fi/news/video-opastuksia-ryijynayttelyyn/. Vapaa pääsy.

Koe Egyptin loisto -näyttely virtuaalisesti. Vieraile esimerkiksi virtuaalisessa hautakammiossa, joka on nähtävissä ilmaisella Arilyn-sovelluksella. Lisätiedot sovelluksen käytöstä löytyvät sivulta: amosrex.fi/ar/virtuaalinen-hauta/. Lisäksi voit seurata näyttelyn miniopastuksia Amos Rexin IGTV-kanavalla. Egyptin loisto -näyttelyn aiheista kumpuavassa podcastissa kuulet elämästä ja uskomuksista muinaisessa Egyptissä. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Mutaveijarit. Muikea ja veikeä lastenmusiikkiyhtye Muta­veijarit vie kuulijansa mutaisille matkoille ja jännittäville vesireiteille. Konsertti katsottavissa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perinteinen jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Annantalon tarjontaa löytyy Annan­talon Youtube, Facebook ja Instagram -kanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Virtuaalinen Annantalo löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/vir­tuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto osoitteessa www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Leirikesän puuhatuokiot. Kaikille avoimet ja maksuttomat Leirikesän Puuhatuokiot on suunnattu alakouluikäisille. Lasten "oma kokous" järjestetään Zoom-alustalla, ja ohjelmassa on virtuaalileirien ohjelmaa leikeistä askarteluun ja rooliohjelmista discoon. Tässä kokouksessa ei vain istuta, vaan vuorossa on yhdessäoloa liikkumisen ja käsillä tekemisen merkeissä. Puuhatuokiot joululomalla 28.–31.12. päivittäin klo 14–14.30. Lisätietoja www.leiri.fi/ajankohtaista. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Kallion kävelyfestivaali: Kolmen sillan reitti. Kolmen sillan reitti on Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama ulkoilureitti, joka kiertää kolme siltaa Kala­satamasta Mustikkamaalle, Hopeasalmen sillan kautta Kulosaareen ja päätyy Itäväylää pitkin Suvilahteen. Reittiä voi kiertää juosten, kävellen tai pyöräillen. Reitin opastus karttoineen löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Valon polku Puotilan kappelilla. Valon polku kertoo joulun sanomasta itsenäisesti kuljettavan rastipolun välityksellä. Rastien lauluehdotuksia voi laulaa tai kuunnella älypuhelimella QR-koodin aktivoimalla. Ensimmäinen rasti sijaitsee Puotilan kappelin ilmoitustaululla (Puotilantie 5). Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Vapaa pääsy.

Tonttubongaus Lapinlahden puistossa. Lähde tonttujen bongausretkelle Lapinlahteen. Kuinka monta joulutonttua löydät tarkkailemassa Lapinlahdessa käyvien ihmisten kiltteyttä? Tontut löytyvät sairaalan takaa sisäpihalta. Voit ilmoittaa löytämiesi tonttujen määrän Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivun Tonttubongaus-tapahtuman kommenttipalstalle. Arvomme kommentoijien kesken yllätyspalkinnon. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa