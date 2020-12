Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Tapiola Sinfonietta: Kauneimmat joululaulut. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Pasi Hyökki. Lauletaan kauneimpia joululauluja. Konsertin tallenne on katsottavissa Tapiola Sinfoniettan Youtube-kanavalla 31.12. asti. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Mielensäpahoittaja alkaa valmistautua lähdöistä suurimpaan. Arkusta vanhalla jäärällä on oma näkemyksensä. Mielensäpahoittajana nähdään Vesa Vierikko. Esitys on nähtävissä tiketti.stream-palvelun kautta 1.1. saakka (www.tiketti.fi/ilosia-aikoja-mielensapahoittaja-tikettistream-lippuja/72323). Liput 10 e.

Teatteri: Karnevaali 2020. Karnevaali 2020 on moniääninen musiikkiteatteriteos, joka toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupunginteatterin ja vapaan kentän taiteilijoiden sekä paikallisten lasten ja nuorten voimin. Esitys on nähtävissä tiketti.stream-palvelun kautta 31.12. saakka (www.tiketti.fi/karnevaali-2020-tikettistream-lippuja/73277). Liput 10 e.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/. Vapaa pääsy.

Opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallis­museon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä 14.3. saakka Kansallismuseon verkkosivulla osoitteessa: www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75. Vapaa pääsy.

Koe Egyptin loisto -näyttely virtuaalisesti. Amos Rexin näyttelyssä voi esimerkiksi vierailla virtuaalisessa hautakammiossa. Muinaisessa Egyptissä hauta oli jaettu kahteen osaan: maanpäälliseen kappeliin sekä suljettuun maanalaiseen kammioon, johon saat nyt harvinaislaatuisen tilaisuuden kurkistaa. Virtuaalinen hauta on nähtävissä ilmaisella Arilyn-sovelluksella. Lisätiedot sovelluksen käytöstä löytyvät sivulta: amosrex.fi/ar/virtuaalinen-hauta/. Lisäksi voit seurata Egyptin loisto -näyttelyn miniopastuksia Amos Rexin IGTV-kanavalla. Pääset tutustumaan muinaisten egyptiläisten arkeen ja elämään vaihtuvien teemojen kautta. Egyptin loisto -näyttelyn aiheista kum­puavassa podcastissa kuulet elämästä ja uskomuksista muinaisessa Egyptissä. Tutustu myös näyttelyn kuraattorin Paolo Marinin artikkeliin"Egyptin monituhatvuotisen taiteen kriisit ja vallankumoukset". Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perintein jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään Talvipuutarhan sijaan verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube-, Facebook- ja Instagramkanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Sivusto löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/vir­tuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti, ja ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Leirikesän puuhatuokiot. Kaikille avoimet ja maksuttomat Leirikesän Puuhatuokiot on suunnattu alakoulu­ikäisille. Lasten "oma kokous" järjestetään Zoom-alustalla, ja ohjelmassa on virtuaalileirien ohjelmaa leikeistä askarteluun ja rooliohjelmista discoon. Tässä kokouksessa ei vain istuta, vaan vuorossa on yhdessäoloa liikkumisen ja käsillä tekemisen merkeissä. Puuhatuokiot joululomalla 28.–31.12. päivittäin klo 14–14.30. Lisätietoja www.leiri.fi/ajankohtaista. Vapaa pääsy.

Muut menot

Omatoimiset pyhiinvaellusreitit Vuosaaren Uutelaan ja Seurasaareen. Mobiilipyhiinvaellusreitit kulkevat merellisessä ja metsäisessä luonnossa ohjaten kulkijaa pysähtymisen ja hiljentymisen äärelle. Uutelan pyhiinvaellusreitti on 1,3 kilometrin pituinen ja Seurasaaren reitti noin 3 kilometriä pitkä. Seurasaaren reitti on esteetön. Reittejä voi seurata joko mobiilisovelluksen tai painetun vihkosen avulla. Älypuhelimeen ladattavassa Nomadi-sovelluksessa tekstit ovat sekä äänitteinä että teksteinä. Paperiohjeet voi tulostaa Töölön ja Vuosaaren seurakuntien tai Hiljaisen tilan sivulta www.hiljainentila.fi/pyhiinvaellushelsinki. Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Vapaa pääsy.

Tonttubongaus Lapinlahden puistossa. Lähde tonttujen bongausretkelle Lapinlahteen. Kuinka monta joulutonttua löydät tarkkailemassa Lapinlahdessa käyvien ihmisten kiltteyttä? Tontut löytyvät sairaalan takaa sisä­pihalta. Voit ilmoittaa löytämiesi tonttujen määrän Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivun Tonttubongaus-tapahtuman kommenttipalstalle. Arvomme yllätyspalkinnon loppiaisen jälkeen. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa