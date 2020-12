Valikoima päivien menoja.

TORSTAI

Verkkotapahtumia

Uusivuosi Helsingissä. Kaupungintalon juhlasali muuttuu uudenvuoden show’n näyttämöksi, kun elektronisen musiikin hitit kohtaavat sinfoniaorkesterin voiman Classical Trancelations -konsertissa. Illan solisteina nähdään Chisu, Nelli Matula, Redrama, Olavi Uusivirta, Marianna, Paleface, Pete Parkkonen, Robin Packalen, Jesse Markin, Tapani Rinne ja Darude. Helsingin kaupunginorkesteria johtaa Eero Lehtimäki, ja lavalle nousee myös kamarikuoro Ahjo Ensemble. Helsingin taivaalle syttyvät lasersäteet, jotka morsettavat merkkisarjaa 2020–2021 kaikkiin ilmansuuntiin Olympiastadionin tornista. Ajan lennätin on koettavissa noin 18 tunnin ajan auringonlaskusta aina seuraavaan aamuun saakka eri puolilla kaupunkia ja verkossa: helsinginuusivuosi.fi/laserteos/. Morsetus on nähtävissä kaupungin taivaalla ja kuultavissa paikalla olevien kaiuttimien sekä analogisen radiotaajuuden välityksellä taajuudella 105,8 MHz. Radiolähetykseen voi myös lähettää uudenvuoden lupauksia ja toiveita verkon kautta. Helsingin uudenvuoden konsertti ja Vuosi vaihtuu 2020 -lähetys Yle TV1 ja Yle Areena 22.30–1. Vapaa pääsy.

Lastentapahtuma: Unikeon uudenvuoden valvojaiset. Unikeon uudenvuoden valvojaiset ovat koko perheen iloiset kotibileet, joissa taiteillaan, tanssitaan ja pelataan bingoa yhdessä ohjelman sankareiden kanssa. Tunnelmaan virittäviä valmisteluita voi tehdä yhdessä verkossa jaettavien ennakko-ohjeiden mukaan. Sanattoman ja kaiken ikäisille sopivan juhlalähetyksen on luonut taidekollektiivi Skidit. Uni­keon uudenvuoden valvojaiset Helsinki-kanavalla klo 17.30–18. Vapaa pääsy.

Konsertti: Rajaton Joulu 2020. Lauluyhtye Rajattoman konsertissa kuullaan yhtyeen rakastetuimpia joululauluja, sekä tuttuun tapaan myös jotakin uutta ja yllätyksellistä. Virtuaalisen konsertin katseluoikeus päättyy 6.1. Konsertti­taltioinnin liput osoitteessa www.tiketti.f. Liput 16.50 ja 32.50 e.

Konsertti: Tapiola Sinfonietta: Kauneimmat joululaulut. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Pasi Hyökki. Lauletaan kauneimpia joululauluja. Konsertin tallenne on katsottavissa Tapiola Sinfoniettan Youtube-kanavalla vielä torstaina. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ismo Leikola: Maailman hauskin show. Stand up -koomikon vuoden 2015 kiertueen show'sta on editoitu tunnin mittainen taltiointi. Tallenne on katsottavissa 31.12. keikalla.fi-palvelun kautta. Liput 5 e.

Teatteri: Ismo Leikola: No niin. Tunnin mittaisen taltioinnin aikana katsojalla on lupa nauraa asioille, joita luultavasti kukaan ei ole miettinyt, saati sanonut ääneen. Tallenne on katsottavissa 31.12. keikalla.fi-palvelun kautta. Liput 5 e.

Lastentapahtuma: Leirikesän puuhatuokiot. Kaikille avoimet Leirikesän Puuhatuokiot on suunnattu alakoulu­ikäisille. Lasten "oma kokous" järjestetään Zoom-alustalla, ja ohjelmassa on virtuaalileirien ohjelmaa leikeistä askarteluun ja rooliohjelmista discoon. Puuhatuokiot joululomalla 28.–31.12. päivittäin klo 14–14.30. Lisätietoja www.leiri.fi/ajankohtaista. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Helsingin taidemuseon sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta reitit.hamhelsinki.fi/. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Kolmen sillan reitti. Kolmen sillan reitti on Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama ulkoilureitti, joka kiertää kolme siltaa: Kala­satamasta Mustikkamaalle, Hopeasalmen sillan kautta Kulosaareen ja Itäväylää pitkin Suvilahteen. Reittiä voi kiertää juosten, kävellen tai pyöräillen. Reitin opastus karttoineen löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi.

Hämeentie vanhoissa valokuvissa -omatoimikierros. Omatoimikierros johdattelee läpi Hämeentien historian Kurvista Hakaniemeen. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Voit myös valokuvata itse, miltä kuvien paikat näyttävät nykyään. Kansainvälinen Ajapaik-sovellus auttaa sinua löytämään kuvakulman, josta vanha valokuva on aikoinaan otettu. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

PERJANTAI

Verkkotapahtumia

Ooppera: La Bohème. Pariisin talvi on kylmä, kattojen yllä loistaa kuu. Nuoria boheemeja lämmittää taide ja rakkaus, ja katsojaa Puccinin sydämeen käyvä musiikki. Suomen kansallisoopperan esitys on nähtävänä tallenteena Stage24-virtuaalinäyttämöllä. Esityskieli italia, tekstitys suomeksi. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Mielensäpahoittaja alkaa valmistautua lähdöistä suurimpaan. Moni­kameratallenne Kansallisteatterin esityksestä vuodelta 2017. Mielensäpahoittajana nähdään Vesa Vierikko. Esitys on nähtävissä tiketti.stream-palvelun kautta 1.1. saakka. Liput 10 e.

Konsertti: RSO:n ja Pikku Kakkosen lastenkonsertti. Konsertin alussa kuultavaa Pikku Kakkosen tunnusmusiikkia lukuun ottamatta kappaleet ovat klassista ja taidemusiikkia eri aikakausilta. Musiikkikappaleita toisiinsa yhdistävää tarinaa johdattelevat Pikku Kakkosen juontajat ja hahmot. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Emilia Hoving. Konsertti nähdään Yle TV2:lla ja Yle Areenassa klo 9.15. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa