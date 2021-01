Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Rajaton Joulu 2020. Lauluyhtye Rajattoman konsertissa kuullaan yhtyeen rakastetuimpia joululauluja, sekä tuttuun myös jotakin uutta ja yllätyksellistä. Virtuaalisen konsertin katseluoikeus päättyy 6.1. Konserttitaltioinnin liput osoitteessa www.tiketti.fi/rajaton-joulu-2020-tikettistream-lippuja/73045. Liput 16,50 ja 32,50 e.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Opastus Taidehallin ryijynäyttelyyn. Kudottua kauneutta – suomalaisen ryijyn neljä vuosisataa -näyttelyyn voi tutustua myös erilaisten video-opastusten avulla. Opastuksilla tutustutaan ryijyjen historiaan ja katsellaan tarkemmin muutamia upeita ryijyjä. Opastuksia on eri kielillä (suomi, viittomakieli, ruotsi, englanti) ja kuvailutulkattuna. Myös lapsille löytyy oma videonsa. Lisäksi ryijykeräilijä Tuomas Sopanen kertoo videolla mikä ryijyissä kiehtoo. Opastus osoitteessa taidehalli.fi/news/video-opastuksia-ryijynayttelyyn/. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valokuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/. Vapaa pääsy.

Opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallismuseon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä 14.3. saakka Kansallismuseon verkkosivulla osoitteessa: www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75. Vapaa pääsy.

Koe Egyptin loisto -näyttely virtuaalisesti. Tutustu Amos Rexin näyttelyyn vierailemalla esimerkiksi virtuaalisessa hautakammiossa. Muinaisessa Egyptissä hauta oli jaettu kahteen osaan: maanpäälliseen kappeliin sekä suljettuun maanalaiseen kammioon, johon saat nyt harvinaislaatuisen tilaisuuden kurkistaa. Virtuaalinen hauta on nähtävissä ilmaisella Arilyn-sovelluksella. Lisätiedot sovelluksen käytöstä löytyvät sivulta: amosrex.fi/ar/virtuaalinen-hauta/. Lisäksi voit seurata Egyptin loisto -näyttelyn miniopastuksia Amos Rexin IGTV-kanavalla. Pääset tutustumaan muinaisten egyptiläisten arkeen ja elämään vaihtuvien teemojen kautta. Egyptin loisto -näyttelyn aiheista kumpuavassa podcastissa kuulet elämästä ja uskomuksista muinaisessa Egyptissä. Tutustu myös näyttelyn kuraattorin Paolo Marinin artikkeliin Egyptin monituhatvuotisen taiteen kriisit ja vallankumoukset. Vapaa pääsy.

Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perintein jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään Talvipuutarhan sijaan verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube, Facebook ja Instagram -kanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Palvelu löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset Pyhiinvaellusreitit Vuosaaren Uutelaan ja Seurasaareen. Mobiilipyhiinvaellusreitit kulkevat merellisessä ja metsäisessä luonnossa ohjaten kulkijaa pysähtymisen ja hiljentymisen äärelle. Uutelan pyhiinvaellusreitti on 1,3 kilometrin pituinen ja Seurasaaren reitti noin 3 kilometriä pitkä. Seurasaaren reitti on esteetön. Molemmilla reiteillä on 10 pysähdyspaikkaa. Reittejä voi seurata joko mobiilisovelluksen tai painetun vihkosen avulla. Älypuhelimeen ladattavassa Nomadi-sovelluksessa tekstit ovat sekä äänitteinä että teksteinä. Paperiohjeet voi tulostaa Töölön ja Vuosaaren seurakuntien tai Hiljaisen tilan sivulta www.hiljainentila.fi/pyhiinvaellushelsinki. Vapaa pääsy.

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. HAM Helsingin taidemuseon sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi/. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa