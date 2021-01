Valikoima päivän menoja.

SUNNUNTAI

Verkkotapahtumia

Konsertti: Rajaton Joulu 2020. Lauluyhtye Rajattoman konsertissa kuullaan yhtyeen rakastetuimpia joululauluja, sekä tuttuun myös jotakin uutta ja yllätyksellistä. Virtuaalisen konsertin katseluoikeus päättyy 6.1. Konserttitaltioinnin liput osoitteessa www.tiketti.fi/rajaton-joulu-2020-tikettistream-lippuja/73045. Liput 16,50 ja 32,50 e.

Konsertti: Jari Sillanpää: Odotetaan aikaa. Taltionti Jari Sillanpään joulukonsertista Villa Grandessa. Ohjelmistossa on tutut perinteiset joululaulut ja uudemmat suosikit. Jälkitallenne on katsottavissa keikalla.fi -sivuston kautta 19.1. saakka. Liput 19,90 e.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Jää sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Palvelu löytyy osoitteesta: oopperabaletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.3. asti. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Lastenteatteri: Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perintein jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään Talvipuutarhan sijaan verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallismuseon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä 14.3. saakka Kansallismuseon verkkosivulla osoitteessa: www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube, Facebook ja Instagram -kanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Palvelu löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Muut menot

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. HAM Helsingin taidemuseon sivuilta löytyy erilaisia ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi/. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Linnoituksen joulu. Suomenlinnassa joulun aika on täynnä elämyksiä ja tunnelmaa. Jouluun voi valmistautua turvallisesti ja pienimuotoisesti oman seurueen kanssa Helsingin merellisimmässä kaupunginosassa. Suomenlinnassa voit esimerkiksi ihailla linnoituksen joulukuusien jouluvalaisuja, kiertää Suomenlinnan nähtävyydet Sinisellä reitillä (tiedot löytyvät osoitteessa www.suomenlinna.fi) tai käydä katsomassa Suomenlinnan kryptan ikkunoissa olevia jouluseimiä. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Verkkotapahtumia

Leirikesän Puuhakerhon kokkikerho. Valmistetaan yhdessä hyvä ja terveellinen lounas leiriohjaajamme opastuksella. Maistuvat lounaat on suunniteltu siten, että jo 7-vuotias koululainen pystyy valmistamaan sen itse, virtuaalisesti ohjattuna. Toiminta toteutetaan Zoom-alustalla. Osallistuminen on maksutonta. Vain lounastarvikkeet jokainen kustantaa lapselle itse. Ruoka- ja tarvikelistat löytyvät Leirikesän nettisivuilta edellisellä viikolla. Kokkikerho 4.–5.1. klo 11–13. Lisätietoja www.leiri.fi/ajankohtaista. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. helsinkikanava.fi:stä ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa