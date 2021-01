Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Jari Sillanpää: Odotetaan aikaa -joulukonsertti. Taltiointi Jari Sillanpään joulukonsertista Villa Grandessa. Ohjelmistossa on tutut perinteiset joululaulut ja uudemmat suosikit. Konsertin jälkitallenne on lunastettavissa katsottavaksi keikalla.fi -sivuston kautta 19.1. saakka. Liput 19,90 e.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Jää sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Palvelu löytyy osoitteesta ooppera­baletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallismuseon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä 14.3. saakka Kansallismuseon verkko­sivulla osoitteessa: www.kansallis­museo.fi/fi/naeyttelyt/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75. Vapaa pääsy.

Sytkyt Talvipuutarhan joulussa. Nukketeatteri Sytkyjen perintein jouluesitys Sampo Lappalainen nähdään Talvipuutarhan sijaan verkossa. Esitys on nähtävissä 7.1. saakka. Linkki taltioituun esitykseen löytyy osoitteessa www.sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube-, Facebook- ja Instagramkanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Palvelu löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/vir­tuaalinenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrastakotona.fi/. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset pyhiinvaellusreitit Vuosaaren Uutelaan ja Seurasaareen. Mobiilipyhiinvaellusreitit kulkevat merellisessä ja metsäisessä luonnossa ohjaten kulkijaa pysähtymisen ja hiljentymisen äärelle. Uutelan pyhiinvaellusreitti on 1,3 kilometrin pituinen ja Seurasaaren reitti noin kolme kilometriä pitkä. Seurasaaren reitti on esteetön. Molemmilla reiteillä on 10 pysähdyspaikkaa. Reittejä voi seurata joko mobiilisovelluksen tai painetun vihkosen avulla. Älypuhelimeen ladattavassa Nomadi-sovelluksessa tekstit ovat sekä äänitteinä että teksteinä. Paperiohjeet voi tulostaa Töölön ja Vuosaaren seurakuntien tai Hiljaisen tilan sivulta www.hiljainentila.fi/pyhiinvaellushelsinki. Vapaa pääsy.

Valon polku Puotilan kappelilla. Valon polku kertoo joulun sanomasta itsenäisesti kuljettavan rastipolun välityksellä. Lyhyet tekstit kuvaavat matkaa ensimmäisestä joulusta tämän päivän jouluun. Rastien lauluehdotuksia voi laulaa tai kuunnella älypuhelimella qr-koodin aktivoimalla. Muistattehan turvavälit myös ulkona liikkuessa. Ensimmäinen rasti sijaitsee Puotilan kappelin ilmoitustaululla (Puotilantie 5). Vapaa pääsy.

Jouluseimet. Helsingin keskustan jouluseimet -tapahtuman asetelmat on rakennettu tänä vuonna ajankohtaisella teemalla "Kaukaa katsoen – lähelle päästäen". Helsingin keskustan reitti kulkee Kampin kappelilta Vanhalle­kirkolle ja sieltä Stockmannin kautta Aleksanterinkadulle. Jouluseimet ovat esillä loppiaiseen 6.1. saakka. Tarkemmat seimien osoitteet löytyvät osoitteesta: www.jouluseimet.fi. Vapaa pääsy.

Linnoitustontun reitti. Linnoitustontun reitti on omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartta ja opasteet johdattavat pisteisiin, joista jokainen kertoo Suomenlinnan tonttujen touhuista. Kartan voi napata mukaan matkailuneuvonnan aulan telineestä. Voit ladata ja tulostaa kartan myös netistä ennakkoon (www.suomenlinna.fi) tai katsoa sitä mobiililaitteellasi kulkiessasi reitillä. Suomenlinna. Vapaa pääsy.

Tonttubongaus Lapinlahden puistossa. Lähde tonttujen bongausretkelle Lapinlahteen. Kuinka monta joulutonttua löydät tarkkailemassa Lapinlahdessa käyvien ihmisten kiltteyttä? Tontut löytyvät sairaalan takaa sisä­pihalta. Voit ilmoittaa löytämiesi tonttujen määrän Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivun Tonttubongaus-tapahtuman kommenttipalstalle. Arvomme kommentoijien kesken yllätyspalkinnon loppiaisen jälkeen. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.