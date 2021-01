Valikoima päivän menoja.

SUNNUNTAI

Verkkotapahtumia

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Jää sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Palvelu löytyy osoitteesta: oopperabaletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä sisältöä . Tallenteet ovat katsottavissa helsinkikanava.fi:ssä, josta ne löytyvät hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Espoon modernin taiteen museo Emma palvelee verkossa. Emma tarjoaa kotioloihin katseltavaa ja luovaa tekemistä verkossa. Sivustolta löydät taiteilijoista kertovia dokumentteja, näyttelykohtaisia taiteilijahaastatteluita sekä podcast-jaksoja. Voit myös tutustua luovaan tekemiseen kannustavaan materiaaliin, joka on suunniteltu etäopetuksen tueksi. Sivusto löytyy osoitteesta emmamuseum.fi/tekemista-kotiin-ja-kiinnostavaa-katseltavaa/. Vapaa pääsy.

Sinkan digivinkit. Keravan Taide- ja museokeskus Sinkka tarjoaa verkkoaineistoja taiteesta ja paikallishistoriasta kiinnostuneille. Sinkan Finna-sivuilla on valmiita kuvakokonaisuuksia muun muassa Sariolan tivolista, Keravan puusepäntehtaasta sekä Ornon tehtaalta. Keravan julkiseen taiteeseen voi tutustua Taiderastit-karttasivustolla tai inkan Vimeosta löytyvillä video-opastuksilla. Sivustolla voi tehdä myös aikamatkan 1970-luvulle. Digivinkit osoitteessa www.sinkka.fi/ajankohtaista/sinkan-digivinkit-2/. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja museoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo/artikkelit/Info/uutiset/museokotonasi.html. Vapaa pääsy.

Malmitalon kummitus. Malmitalon kummitus on lyhytelokuva koronan vuoksi suljetusta Malmitalosta ja siellä työskentelevistä ihmisistä. Sekä tietysti kummituksesta, josta tähän saakka on voinut kuulla vain huhuja. Elokuva on toteutettu 360-tekniikalla, joten voit kuvaa liikuttamalla kurkistella eri puolille tiloja, jotka ovat yleensä Malmitalon yleisöltä piilossa. Tapahtuma löytyy Malmitalon YouTube-kanavalta. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. HAM Helsingin taidemuseon sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi/. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: yliopistorakennuksia vanhoissa valokuvissa. Omatoimisella kävelyretkellä tutustutaan yliopistorakennusten historiaan ja arkkitehtuuriin. Omatoimikierroksella kävelet kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 6 kohdetta, joista jokaisesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierroksen löydät osoitteesta http://wikimedia.fi/ . Vapaa pääsy.

Omatoiminen valokuvausretki: Länsi-Herttoniemi vanhoissa valokuvissa. Omatoimiretkellä kävelet Herttoniemen kaduilla oman kännykkäsi opastamana. Kansainvälisen Ajapaik-sovelluksen avulla voit katsella vanhoja kuvia niiden kuvauspaikoilla, valokuvata paikat uudestaan ja lukea lyhyesti niiden historiasta. Valokuvausretki löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Verkkotapahtumia

Opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallismuseon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä Kansallismuseon verkkosivulla. Vapaa pääsy.

Leirikesän puuhatuokiot. Kaikille avoimet ja maksuttomat Leirikesän Puuhatuokiot on suunnattu alakouluikäisille. Lasten "oma kokous" järjestetään Zoom-alustalla, ja ohjelmassa on virtuaalileirien ohjelmaa leikeistä askarteluun ja rooliohjelmista discoon. Puuhatuokiot tammikuussa 7.–29.1. arkipäivisin klo 15–15.30. Lisätietoja www.leiri.fi/ajankohtaista. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Hämeentie vanhoissa valokuvissa -omatoimikierros. Omatoimikierros johdattelee läpi Hämeentien historian, Kurvista Hakaniemeen. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Voit myös valokuvata itse, miltä kuvien paikat näyttävät nykyään. Omatoimikierros löytyy osoitteesta wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

