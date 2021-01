Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Luento: Michel Foucault ja toisin ajattelu. Valtiotieteiden tohtori, dosentti Markku Koivusalo luennoi ­aiheesta Totuuden toisinajattelu. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luentoon löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Danten trubaduurit taivaassa ja helvetissä. Filosofian maisteri Jari Nummi luennoi. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luentoon löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaali­näyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Jää sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen ja Lumikuningatar. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Palvelu löytyy osoitteesta: ooppera­baletti.fi/stage24/.

Opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallis­museon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä Kansallismuseon verkkosivulla osoitteessa: www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75. Vapaa pääsy.

Espoon modernin taiteen museo Emma palvelee verkossa. Emma tarjoaa kotioloihin katseltavaa ja luovaa tekemistä verkossa. Sivustolta löydät taiteilijoista kertovia dokumentteja, näyttelykohtaisia taiteilijahaastatteluita sekä podcast-jaksoja. Voit myös tutustua luovaan tekemiseen kannustavaan materiaaliin, joka on suunniteltu etäopetuksen tueksi. Sivusto löytyy osoitteesta emmamuseum.fi/tekemista-kotiin-ja-kiinnostavaa-katseltavaa/. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja

museoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo/artikkelit/Info/uutiset/museokotonasi.html.

Tutustu Sinebrychoffin kotimuseoon verkossa. Sinebrychoffin taidemuseon toisessa kerroksessa sijaitsevaan Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseoon voi tutustua virtuaalisesti verkossa. Voit tehdä virtuaalikierroksen koti­museossa, tutustua Paulin työhuoneen maalauksiin tai tutustua pariskunnan kotiin elävänä ääniopastuksena. Sivusto löytyy osoitteesta sinebrychoffin­taidemuseo.fi/.

Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nyky­hetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalinen Annantalo löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaa­linenannantalo. Vapaa pääsy.

Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrasta­kotona.fi/. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoiminen katutaidekierros Itä-Pasilassa. Pasilan katutaidekaupungin­osa on Suomen suurin katutaidealue. Tutustu alueen yli 80 teokseen oma­toimisesti ja hae oma ilmainen kartta Sokos Hotel Triplan (Fredikanterassi 1 B) aulasta tai Pasilan kirjastosta (Kellosilta 9). Vapaa pääsy.

Luistelua. Kymmenet luistelukentät ja 9 tekojääkenttää ympäri Helsingin tarjoavat luistelun ja pelaamisen riemua kaikenikäisille. Luistelukenttien luistelukuntoa voi seurata Ulkoliikunta.fi -karttapalvelusta. Kaikilla tekojäillä luistelu on maksutonta. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, ja ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Puku­kopit ja huoltorakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Lisätiedot ja yleisöluisteluajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikuntapaikat/tekojaakentat-ja-luistelukentat/. Vapaa pääsy.

Hämeentie vanhoissa valokuvissa -omatoimikierros. Omatoimikierros johdattelee läpi Hämeentien historian, Kurvista Hakaniemeen. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Voit myös valokuvata itse, miltä kuvien paikat näyttävät nykyään. Kansainvälinen Ajapaik-sovellus auttaa sinua löytämään kuvakulman, josta vanha valokuva on aikoinaan otettu. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: yliopistorakennuksia vanhoissa valokuvissa. Omatoimisella kävelyretkellä tutustutaan yliopistorakennusten historiaan ja arkkitehtuuriin. Omatoimikierroksella kävelet kaduilla oman kännykkäsi opastamana, valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 6 kohdetta, joista jokaisesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierroksen löydät osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: Taka-Töölö vanhoissa valokuvissa. Lähde kävelyretkelle etsimään historiallisten valokuvien Taka-Töölöä. Kulje Signe Branderin jalanjäljissä Mannerheimintiellä, tutustu vastavalmistuneeseen raitiovaunuhalliin ja näe Taka-Töölön oma elokuvateatteri Bio Axa. Tarkastele vanhoja valokuvia niiden kuvauspaikoilla ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierros löytyy osoitteesta http://wikimedia.fi/. Vapaa pääsy.

Koonnut Elina Suomalainen

Lisää vinkkejä Menokoneessa.