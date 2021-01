Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO & Hannu Lintu & Olli Mustonen. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu. Olli Mustonen, piano. Mustonen esittää Paul Hindemithin Teeman ja muunnelmia neljän luonnetyypin mukaan. Ohjelmassa myös Franz Schubertin ensimmäinen sinfonia. Konsertti on kuultavissa Yle Radio:llä, Yle Areenassa ja Yle Teemalla klo 20. Vapaa pääsy.

Luento: Eurooppalaisen kulttuurin roomalaiset juuret. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi aiheesta Arkaainen aika ja etruskit. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Näkökulmia taiteeseen, osa 2. Taiteen maisteri Tuija Ekegren luennoi aiheesta Unta ja kuvitelmaa – Pakoa todellisuudesta taiteen keinoin. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Maakuopista pyramideihin: mitä hautaustavat kertovat arkeologille. Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi aiheesta Hautaustapojen vaihtelevuus lähimenneisyyden kulttuureissa. Mitä ihmisjäännösten analyysit kertovat? Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Luento: Unelma tasa-arvoisesta Suomesta – naiset politiikassa. Yhteiskuntatieteiden tohtori Jaana Kuusipalo luennoi aiheesta Miten naiset saivat äänioikeuden Suomessa? Helsingin työväenopisto järjestää. Luento toteutetaan etäluentona Zoom-yhteydellä, linkki luennolle ilmonet.fi-sivulla. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Architecture Speaks: Reiulf Ramstad. Professori Jenni Reuterin kuratoima kansainvälinen Architecture Speaks -luentosarja nykyarkkitehtuurista kutsuu kiinnostavat kansainväliset toimijat kertomaan itselleen ajankohtaisista näkökulmista arkkitehtuuriin. Vieraana Reiulf Ramstad (Reiulf Ramstad Architects / Norja ja Tanska). Luentosarja toteutetaan Arkkitehtuurimuseon ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Luennot pidetään englanniksi. Tapahtumaan on ennakkotiedoista poiketen ennakkoilmoittautuminen, joka päättyy kello 17. Tapahtuman linkki, josta löytyvät ennakkoilmoittautumisen tiedot: https://www.mfa.fi/tapahtumat/online-zoom-lecture-architecture-speaks-rick-joy/. Verkko­tapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaali­näyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Jää sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Palvelu löytyy osoitteesta: ooppera­baletti.fi/stage24/.

Opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallis­museon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä 14.3. saakka Kansallismuseon verkko­sivulla osoitteessa: www.kansallis­museo.fi/fi/naeyttelyt/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75. Vapaa pääsy.

Espoon modernin taiteen museo Emma palvelee verkossa. Emma tarjoaa kotioloihin katseltavaa ja luovaa tekemistä verkossa. Sivustolta löydät taiteilijoista kertovia dokumentteja, näyttelykohtaisia taiteilijahaastatteluita sekä podcast-jaksoja. Voit myös tutustua luovaan tekemiseen kannustavaan materiaaliin, joka on suunniteltu etäopetuksen tueksi. Sivusto löytyy osoitteesta emmamuseum.fi/tekemista-kotiin-ja-kiinnostavaa-katseltavaa/. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja museoista Vantaalla ja verkko­näyttelyitä, joihin voi tutustua tieto­koneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo/artikkelit/Info/uutiset/museokotonasi.html.

Malmitalon kummitus. Malmitalon kummitus on lyhytelokuva koronan vuoksi suljetusta Malmitalosta ja talossa työskentelevistä ihmisistä. Sekä tietysti kummituksesta, josta tähän saakka on voinut kuulla vain huhuja. Elokuva on toteutettu 360-tekniikalla, joten voit kuvaa liikuttamalla kurkistella eri puolille tiloja, jotka ovat yleensä Malmitalon yleisöltä piilossa. Tapahtuma löytyy Malmitalon Youtube-kanavalta (www.youtube.com/watch?v=Afm58PamnGU&feature=youtu.be). Vapaa pääsy.

Tutustu Sinebrychoffin kotimuseoon verkossa. Sinebrychoffin taidemuseon toisessa kerroksessa sijaitsevaan Paul ja Fanny Sinebrychoffin koti­museoon voi tutustua virtuaalisesti verkossa. Voit tehdä virtuaalikierroksen kotimuseossa, tutustua Paulin työ­huoneen maalauksiin tai tutustua pariskunnan kotiin elävänä ääniopastuksena. Sivusto löytyy ositteesta sinebrychoffin­taidemuseo.fi/. Vapaa pääsy.

Lapsille: Virtuaalinen Annantalo. Virtuaalinen Annantalo antaa vinkkejä perheille taiteen kohtaamiseen kotona nykyhetken poikkeuksellisen arjen keskellä. Virtuaalisen Annantalon tarjontaa löytyy Annantalon Youtube-, Facebook- ja Instagramkanavissa ja sisältöjä tulee lisää kaiken aikaa. Vir­tuaalinen Annantalo löytyy osoitteesta www.annantalo.fi/fi/virtuaalinen­annantalo. Vapaa pääsy.

Lapsille: Harrasta kotona -sivusto. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ylläpitämä harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta. Sivuille on valittu taide­tekemistä ja elämyksiä moni­puolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin sisältöihin ja varmistanut että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivusto löytyy osoitteesta www.harrasta­kotona.fi/. Vapaa pääsy.

Koonnut Elina Suomalainen

