Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Tieteiden yö. Tieteiden yö on vuosittainen tieteen kaupunkitapahtuma Helsingissä. Tällä kertaa suurin osa Tieteiden yön tapahtumista järjestetään verkossa. Kirjava ohjelmanjärjestäjien joukko takaa sen, että illan ja yön aikana päästään nauttimaan niin mukaansa tempaavista luennoista kuin oivaltamisesta itse tekemällä. Tieteiden yötä voi seurata osoitteessa www.tieteidenyo.fi klo 17–23. Vapaa pääsy.

Tieteiden yö: Tiedekirjaraati. Tiedekirjaraadissa ruoditaan viittä ajankohtaista tietoteosta. Raadissa ovat mukana tiedekasvatuksen professori Maija Aksela, Heurekan teematuottaja ja kirjailija Paula Havaste, psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen ja tiedetoimittaja Mikko Pelttari. Raatia johtaa Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa. Tiedekulmassa ilman yleisöä järjestettävä tapahtumaa voi seurata nähdään suoratoistona verkossa osoitteessa tiedekulmamedia.helsinki.fi klo 20.15. Vapaa pääsy.

Tieteiden yön paneelikeskustelu. Goethe-instituutin englanninkielisessä paneelikeskustelussa pohditaan audiovisuaalisen median saavutettavuutta. Mitä jos tuo media olisi meille saavuttamatonta kuulo- tai näkörajoitteiden tai kielimuurin vuoksi? Voiko teknologia auttaa muuttamaan puhetta kirjoitukseksi, kuvat tekstiksi tai kääntämällä kieliä? Paneelikeskustelussa pohditaan median saavutettavuutta teknologian näkökulmasta. Mukana keskustelemassa mm. professorit Sabine Braun, Mikko Kurimo ja Jörg Tiedemann, saavutettavuusvastaava Minna Pöntys ja erityisasiantuntija Sami Virtanen. Englanninkielinen keskustelu tulkataan suomenkieliselle viittomakielelle ja kirjoitustulkkeeksi. Linkki keskusteluun ja lisätiedot löytyvät Goethe-Institut Finnlandin sivulta (www.goethe.de/ins/fi/fi/ver.cfm). Tapahtuma alkaa klo 17. Vapaa pääsy.

Tieteiden yö: Esoteeriset iltamat Päivälehden museossa. Päivälehden museo tarjoaa Tieteiden yönä kurkistus­ikkunan suomalaisen esoteerisuuden kulttuurihistoriaan. Esoteeriset iltamat avaa Uuden ja salaperäisen edessä – kirjailijat ja esoteria modernisoituvassa Suomessa -näyttelyn. Ohjelmassa esimerkiksi Uuden etsijät -hankkeen tutkijapuheenvuoroja. Tapahtuma suoratoistetaan Päivä­lehden museon Facebook-sivulla (www.facebook.com/paivalehdenmuseo) klo 17. Vapaa pääsy.

Tieteen päivät 13.–17.1. Tiedetapahtuma Tieteen päivät järjestetään verkossa. Tieteen päivien teemana on Hyvä ja paha tieto. Teeman ympärille kietoutuva ohjelma tarjoaa näkökulmia mm. tiedon eri lajeihin, biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutuksiin. Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteina YouTuben Tiedetv-kanavalta. Tapahtuman ohjelma Tieteen päivien verkkosivuilla www.tieteenpaivat.fi. Vapaa pääsy.

Luento: Euroopan kansat ja maat renessanssista barokin aikaan. Filo­sofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi aiheesta Länsi-Eurooppa renessanssiaikaan. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 19.15. Vapaa pääsy.

Luento: Uuden ajattelemiseksi: johdatusta Gilles Deleuzen ajatteluun. Taiteen maisteri Jaakko Jekunen luennoi aiheesta Johdanto: Deleuze suhteessa 1900-luvun ranskalaiseen filo­sofiaan. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Kirjailijavierailu: Kirjailijavieraana Finlandia-ehdokas Anne Vuori-Kemilä. Kirjallisuustoimittaja Seppo Puttosen vieraana on kirjailija Anne Vuori-Kemilä. Keskustelun aiheena on kirja Mustaa jäätä joka on kuvaus rakkaudesta, ulkopuolisuudesta ja siitä, miten ihmisen elämä voi mennä raiteiltaan. Tilaisuus suoratoistetaan Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden Youtube -kanavalla klo 18 ja se on katsottavissa jälkikäteen tallenteena.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Jää sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Palvelu löytyy osoitteesta: ooppera­baletti.fi/stage24/.

Opastus: Striimattu lyhytopastus Muodosta pintaan -näyttelyyn. Vantaan taidemuseo Artsin striimatut lyhytopastukset tarjoavat näkökulmia Muodosta pintaan -näyttelyyn 2–3 teosesittelyn kautta. Opastuksella on mahdollista kommentoida ja esittää kysymyksiä oppaalle. Opastuksen välittämiseen käytetään Microsoft Teams -ohjelmaa, joka toimii ilman rekisteröitymistä. Tarkemmat tiedot tapahtuman Facebook-sivulla bit.ly/ArtsiFacebook. Verkkotapahtuma klo 12. Vapaa pääsy.

Opastus: Opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallismuseon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä Kansallismuseon verkko­sivulla osoitteessa: www.kansallismuseo.fi/fi/naeyttelyt/rohkeus-rakkaus-vapaus-muumit-75. Vapaa pääsy.

Espoon modernin taiteen museo Emma palvelee verkossa. Emma tarjoaa kotioloihin katseltavaa ja luovaa tekemistä verkossa. Sivustolta löydät taiteilijoista kertovia dokumentteja, näyttelykohtaisia taiteilijahaastatteluita sekä podcast-jaksoja. Sivusto löytyy osoitteesta emmamuseum.fi/tekemista-kotiin-ja-kiinnostavaa-katseltavaa/. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja mu­seoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo/artikkelit/Info/uutiset/museokotonasi.html.Koonnut Elina SuomalainenLisää vinkkejä Menokoneessa.