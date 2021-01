Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO: Vieraanamme Conrad Tao. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu. Solistina Conrad Tao, piano. Ligetin, Stravinskyn ja Beethovenin musiikkia. Konsertti kuullaan suorana lähetyksenä Yle Teemalla, Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: Nymfien valitus – Musiikkia mestari Ockeghemilta ja hänen kollegoiltaan. Ensemble Kaleidos esittää flaamilaisen taiteilija Jean de Ockeghemin sävellyksiä 1400-luvulta. Aurore-renessanssimusiikkijuhlien ohjelmaa. Konsertit lähetetään Auroren Youtube-kanavalla (aurore.fi/video), jossa niitä voi kuunnella myös jälkeenpäin. Konsertti lähetetään klo 19. Vapaaehtoinen suoratoistolippu 5 e.

Teatteri: Eino Leinon eksät – enemmän tai vähemmän muusina. Pinja Hahtolan käsikirjoittama ja Seppo Honkosen ohjaama monologinäytelmä marssittaa lavalle joukon Eino Leinon sydämenvalittuja. Roolissa Pinja Hahtola. Tallenne vuokrattavissa 28.1. asti. Linkki lipunostoon löytyy karanteeni­teatteri.fi-sivulta. Karanteeniteatteri esittää. Liput 11,50 e.

Teatteri: Lust. Höyhentämö esittää englanninkielisen 42-osaisen websarjan Lust. Omituinen ja hilpeän outo tarina on eräänlainen korona-ajan eroottinen komedia, jossa yksinäiset etsivät yhteyttä itseensä, toisiin tai ylipäänsä johonkin. Episodeja julkaistaan joka päivä. Esitys nähdään Höyhentämön sivulla hoyhentamo.fi/home/ ja Höyhentämön Facebook-sivulla klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri: Stand up – All Female Panel. Koomikkokollektiivin All Female Panelin jäsenet Saana Peltola, Helena Pöllänen, Johanna Tohni ja Inka Valima tarjoavat yleisölleen täyden palvelun show'n suoratoistona Suvilahden Tiivistämöltä. Pääsylippu sisältää viikon katseluoikeuden. Liput myy Tiketti. Show alkaa klo 21. Liput 13,50 e.

Luento: Designmuseon online-keskustelu: Vieraana Caitlin Yardley. Britanniassa asuvan australialaistaiteilija Caitlin Yardleyn installaatio Päättymätön rytmi avautuu osana Utopia nyt -kokoelmanäyttelyä heti kun museo avaa jälleen ovensa yleisölle. Keskustelua vetää Designmuseon vastaava museolehtori Leena Svinhufvud ja keskustelu käydään englanniksi. Ilmoittautuminen Zoom-tilaisuuteen etu­käteen Designmuseon verkkosivujen kautta. Verkkotapahtuma klo 16. Vapaa pääsy.

Luento: Nojatuolimatka antiikin Kreikkaan. Filosofian maisteri Maarit Nieminen luennoi aiheesta Spartan mahtava armeija ja lakoninen kulttuuri. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 14. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajan­kohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsingin­kaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja mu­seoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo.

Espoon kaupunginmuseo Kamu verkossa. Espoon kaupunginmuseon uusi mobiilireitti esittelee Otsolahden ja Itärannan aluetta Tapiolassa. Oppaaseen voi tutustua kotikoneelta tai paikan päältä mobiililaitteella. Tämä ja aikaisemmin julkaistut reitit löytyvät osoitteesta tarinasoitin.fi/espoonkaupunginmuseo. Mobiilireiteillä voi tutustua mm. Leppävaaran taistelupaikkoihin, Kivenlahden graffitteihin sekä eri kaupunginosien historiaan. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Helsingin taidemuseon Hamin sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta reitit.hamhelsinki.fi. Vapaa pääsy.

Omatoiminen katutaidekierros Itä-Pasilassa. Pasilan katutaidekaupungin­osa on Suomen suurin katutaidealue. Tutustu alueen yli 80 teokseen omatoimisesti ja hae oma ilmainen kartta Sokos Hotel Triplan (Fredikanterassi 1 B) aulasta tai Pasilan kirjastosta (Kellosilta 9). Vapaa pääsy.

Rakenna lumesta -haaste. Lapinlahden Lähde haastaa sinut ja läheisesi rakentamaan lumiukkoja, linnoja tai veistoksia. Voit vastata haasteeseen vaikkapa omalla pihallasi tai tulla Lapinlahden puistoon, jossa lumiteoksen voi rakentaa esimerkiksi lipputankotasanteelle sairaalan eteen. Lähetä kuva valmiista työstä tapahtuman Facebook-sivun kommenttikenttään. Käytäthän lumityössäsi vain ekologisia luonnonmateriaaleja, jotta puisto pysyisi siistinä keväälläkin. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: yliopistorakennuksia vanhoissa valokuvissa. Omatoimisella kävelyretkellä tutustutaan yliopistorakennusten historiaan ja arkkitehtuuriin. Kierroksella kävelet kaduilla kännykkäsi opastamana valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitillä on 6 kohdetta, joista jokaisesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierroksen löydät osoitteesta http://wiki­media.fi. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.