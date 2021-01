Keväällä pystyyn ponkaistu Karanteeniteatteri on tarjonnut pandemian aikana niin draamaa, runoutta kuin lauluiltoja virtuaalisesti. Nyt nähtävillä on näyttelijä Pinja Hahtolan käsikirjoittama ja Seppo Honkosen ohjaama monologinäytelmä Eino Leinon eksät – enemmän tai vähemmän muusina. Hahtolan oivaltavassa ja riemastuttavassa esityksessä ääneen pääsevät lukuisat Eino Leinon naiset, joilla on painavaa sanottavaa elämästään kansallisrunoilijan rinnalla.

Esityksen tallenne on katsottavissa 28.1. asti osoitteessa karanteeni­teatteri.fi. Liput 11,50 e.