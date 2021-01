Villasukkabuffetissa vain mielikuvitus on rajana.­

Kansallismuseon neulontakahvila on nyt Kässäkerho, joka kokoontuu verkossa kerran kuussa. Käsityön ystävien uudessa kerhossa neulotaan alkuun villasukkia kansallisromanttisessa hengessä. Kansallismuseon kokoelmien vanhimmat sukat ovat 1700-luvulta, mutta Naantalin nunnaluostarissa niitä tehtiin jo 1500-luvulla. Siellä tiettävästi opit­tiin tekemään myös muotoillut kantapäät. Villasukka­buffet-pöytään on katettu kuvio­valikoima, joka on saanut innoituksen Kansallis­museon arkkitehtuurista, yksityiskohdista ja väreistä. Lisätiedot ohjeineen löy­tyvät museon verkkosivulta.www.kansallismuseo.fi/fi/avoin-museo/kassakerho klo 17–18.30. Vapaa pääsy.