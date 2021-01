Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: UMO Helsinki Ensemble: Tribute to Art Blakey and The Jazz Messengers. UMO Helsinki Ensemble nostaa hattua rumpali Art Blakeylle (1919–1990) ja tämän johtamalle The Jazz Messengersille tammikuun lopun lounaskonsertissa verkossa. Konsertti on katsottavissa ilmaiseksi Helsinkikanava.fi:ssä klo 13 alkaen pe 26.2. asti. Vapaa pääsy.

Teatteri: Eino Leinon eksät – enemmän tai vähemmän muusina. Pinja Hahtolan käsikirjoittama ja Seppo Honkosen ohjaama monologinäytelmä marssittaa lavalle joukon Eino Leinon sydämenvalittuja. Roolissa Pinja Hahtola. Live-striimi 21.1. klo 19, jonka jälkeen tallenne vuokrattavissa 28.1. asti. Linkki lipunostoon löytyy karanteeniteatteri.fi-sivulta. Liput 11,50 e.

Designilta: Sukellus Gunnel Nymanin arkistoihin. Designillassa uppoudutaan tulevan Gunnel Nyman – Avoin arkisto -näyttelyn teemoihin. Museolehtori Leena Svinhufvud haastattelee asiantuntijavieraita uudesta näyttelystä sekä näyttelyn pohjana olevasta, muotoilija Gunnel Nymanin itsensä kokoamasta arkistosta. Keskustelussa mukana ovat Nymanin tuotantoon perehtynyt tutkija Kaisa Koivisto sekä kokoelmaintendentti Susanna Thiel. Designillan opastuksessa päästään ensimmäistä kertaa vierailemaan näyttelyssä. Tilaisuus järjestetään Designmuseon verkkosivuilla ja somekanavissa. Tapahtuma alkaa klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Historian ääni: kuka saa puhua, kenet vaiennetaan? Valtio­tieteiden kandidaatti Päivi Koivukoski luennoi aiheesta Historian käyttö ja väärinkäyttö. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Filosofiasta käytäntöön: ympäristöfilosofin oma ekoelämä. Filosofian maisteri Ilkka Vartiainen luennoi aiheesta Filosofisia kysymyksiä käytännön ympäristöneuvonnassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Michel Foucault ja toisin ajattelu. Markku Koivusalo luennoi aiheesta Hulluuden totuus. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luentoon löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.

Svaret är nej! – kuusiosainen kuunnelma. Ruotsinkielinen kuunnelma on kirjailija Christer Kihlmanin syväluotaava analyysi maailman tilanteesta ja humanismin rappeutumisesta, ja se kuullaan näyttelijä Dan Henrikssonin elävänä tulkintana. Kuunnelma löytyy Klockriketeaterin verkkosivulla klockrike.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla, josta ne löytyvät hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivu osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/. Vapaa pääsy.

Leirikesän puuhatuokiot. Kaikille avoimet ja maksuttomat Leirikesän Puuhatuokiot on suunnattu alakoulu­ikäisille. Lasten "oma kokous" järjestetään Zoom-alustalla, ja ohjelmassa on virtuaalileirien ohjelmaa leikeistä askarteluun ja rooliohjelmista diskoon. Tässä kokouksessa ei vain istuta, vaan vuorossa on yhdessäoloa liikkumisen ja käsillä tekemisen merkeissä. Puuha­tuokiot lähetetään suorana tammikuussa 7.–29.1. arkipäivisin klo 15–15.30. Lisätietoja www.leiri.fi/ajankohtaista. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten kenties näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviäkin yksityiskohtia. Voit katsella lyhyt- elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Kallion kävelyfestivaali: Kolmen sillan reitti. Kolmen sillan reitti on Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama ulkoilureitti, joka kiertää kolme siltaa: Kala­satamasta Mustikkamaalle, Hopeasalmen sillan kautta Kulosaareen ja lopuksi Itäväylää pitkin Suvilahteen. Reittiä voi kiertää juosten, kävellen tai pyöräillen. Reitin opastus karttoineen osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Omatoiminen katutaidekierros Itä-Pasilassa. Pasilan katutaidekaupungin­osa on Suomen suurin katutaidealue. Alue on täynnä värikkäitä muraaleja ja muita taideteoksia. Tutustu yli 80 teokseen omatoimisesti ja hae oma ilmainen karttasi Sokos Hotel Triplan (Fredikanterassi 1 B) aulasta tai Pasilan kirjastosta (Kellosilta 9). Vapaa pääsy.

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Helsingin taidemuseon Hamin sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta reitit.hamhelsinki.fi/.Vapaa pääsy.

Luistelua. Kymmenet luistelukentät ja 9 tekojääkenttää ympäri Helsingin tarjoavat luistelun ja pelaamisen riemua kaikenikäisille. Luistelukenttien luistelukuntoa voi seurata Ulkoliikunta.fi -karttapalvelusta. Kaikilla tekojäillä luistelu on maksutonta. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, ja ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Puku­kopit ja huoltorakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonen