Ooppera: La Bohème. Pariisin talvi on kylmä, kattojen yllä loistaa kuu. Nuoria boheemeja lämmittää taide ja rakkaus, ja katsojaa Puccinin sydämeen käyvä musiikki. Suomen kansallisoopperan esitys on nähtävänä tallenteena ­Stage24-virtuaalinäyttämöllä. Esitys­kieli italia, tekstitys suomeksi.

Konsertti: UMO Helsinki Ensemble: Tribute to Art Blakey and The Jazz Messengers. UMO Helsinki Ensemble nostaa hattua rumpali Art Blakeylle (1919–1990) ja tämän johtamalle The Jazz Messengersille tammikuun lopun lounaskonsertissa verkossa. Konsertti on katsottavissa Helsinkikanava.fi:ssä ti 26.1. klo 13 alkaen pe 26.2. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Severi Pyysalo Trio. Vibrafonisti Severi Pyysalo trioineen konsertoi Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa. Ohjelmistossa on Pyysalon uusia sävellyksiä sekä kokoonpanon sovituksia muun muassa musikaalisävelmistä. Konsertin tallenne on katseltavissa 7 päivän ajan TikettiStream-palvelussa (tiketti.stream/fi/). Konsertti suoratoistetaan klo 19. Liput 6,40 e.

Teatteri: Eino Leinon eksät – enemmän tai vähemmän muusina. Pinja Hahtolan käsikirjoittama ja Seppo Honkosen ohjaama monologinäytelmä marssittaa lavalle joukon Eino Leinon sydämenvalittuja. Roolissa Pinja Hahtola. Linkki lipunostoon löytyy karanteeniteatteri.fi-sivulta. Liput 11,50 e.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.3. asti. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Teatteri: Jukka Puotila Show. Legendaarinen show ei säästele mitään eikä ketään – kaikkein vähiten Jukka Puotilaa! Esityksen suunnittelu ja toteutus ovat Taina Westin ja Jukka Puotilan yhteistyötä. Lipun esitykseen voi ostaa karanteeniteatteri.fi-sivulta. Liput 13,50 e.

Teatteri: Lust. Höyhentämö esittää englanninkielisen 42-osaisen websarjan Lust. Omituinen ja hilpeän outo tarina on eräänlainen korona-ajan eroottinen komedia, jossa yksinäiset etsivät yhteyttä itseensä, toisiin tai ylipäänsä johonkin. Episodeja julkaistaan joka päivä. Esitys nähdään Höyhentämön sivulla hoyhentamo.fi ja Höyhentämän Facebook-sivulla klo 19. Vapaa pääsy.

Kirjailijavierailu: Vuotalon kirjailija­vieraat. Kirjailija Jani Saxell haastattelee kirjailija Laura Gustafssonia hänen kirjastaan Rehab. Haastattelu toteutetaan FacebookLivessa. Linkki tapahtumaan löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Uuden ajattelemiseksi: johdatusta Gilles Deleuzen ajatteluun. Taiteen maisteri Jaakko Jekunen luennoi aiheesta Ero itsessään. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Euroopan kansat ja maat renessanssista barokin aikaan. Filo­sofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi aiheesta Habsburgien nousu ja Sveitsi. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 19.15. Vapaa pääsy.

Luento: Idätys ja versokasvatus. Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen verkkolähetyksessä opit parhaat lajit ja niksit versokasvatukseen ja idätykseen. Luentodemon pitää puutarhuri Taina Laaksoharju, ja sitä voi seurata kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivulle (www.facebook.com/kaupunkiluontokeskus) ilmestyvän linkin kautta. ­Luento klo 14. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivu löytyy osoitteesta www.helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja mu­seoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo.

Espoon kaupunginmuseo Kamu verkossa. Espoon kaupunginmuseon uusi mobiilireitti esittelee Otsolahden ja Itärannan aluetta Tapiolassa. Oppaaseen voi tutustua kotikoneelta tai paikan päältä mobiililaitteella. Tämä ja aikaisemmin julkaistut reitit löytyvät osoitteesta tarinasoitin.fi/espoonkaupunginmuseo. Mobiilireiteillä voi tutustua mm. Leppävaaran taistelupaikkoihin, Kivenlahden graffiteihin sekä eri kaupunginosien historiaan. Kamun virtuaalimuseoiden avulla voi tutustua Espooseen viidellä eri aikakaudella ja viidessä eri paikassa, Glimsistä Pentalan saareen. Espoon kaupunginmuseo Kamun virtuaalinen tarjonta löytyy osoitteesta: www.kulttuuriespoo.fi. Vapaa pääsy.

Heurekan etätiedekerhot alakoulu­ikäisille. Alakouluikäisten tiedekerhoihin osallistutaan kotoa käsin etäyhteyden avulla. Torstai-iltaisin päästään mm. tutustumaan tähtitieteen ilmiöihin ja luomaan vaahtotaidetta. Luvassa kokeellisia töitä, työpajoja ja innostavaa tiedetekemistä. Tiedekerhot kokoontuvat etäyhteyden välityksellä torstaisin 28.1.–4.3. Etätiedekerho 1.–3.-luokkalaisille järjestetään klo 17–18 ja 4.–6.-luokkalaisille klo 18.30–19.30. Hinta 40 e / 6 kerhokertaa.

