Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Katri Ylander – Yhteisii unelmii. Katri Ylanderin konsertissa kuullaan uuden albumin biisejä sekä vanhoja hittejä. Tapahtuma suoratoistetaan keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e.

Konsertti: HKO & John Storgårds & Juntunen. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan John Storgårds. Solistina Helena Juntunen, sopraano. Sibeliuksen, Ranjbaranin ja Glassin musiikkia. Suora lähetys katsottavissa HKO Screen -mobiilisovelluksessa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Ensemble: Tribute to Art Blakey and The Jazz Messengers. UMO Helsinki Ensemble nostaa hattua rumpali Art Blakeylle (1919–1990) ja tämän johtamalle The Jazz Messengersille tammikuun lopun lounaskonsertissa verkossa. Konsertti on katsottavissa Helsinkikanava.fi:ssä pe 26.2. asti. Vapaa pääsy.

Teatteri: Jukka Puotila Show. Legendaarinen show ei säästele mitään eikä ketään – kaikkein vähiten Jukka Puotilaa! Tämän esityksen vuosikertana on onnennumero kolmetoista. Esityksen suunnittelu ja toteutus ovat Taina Westin ja Jukka Puotilan yhteistyötä. Esityksen tallenne vuokrattavissa 1.2. asti. Lipun esitykseen voi ostaa karanteeniteatteri.fi-sivulta. Liput 13,50 e.

Tanssi: Loopit. Tanssiteatteri MD:n intiimi ja huumoria sisältävä esitys pureutuu ihmisenä olemisen nurinkurisuuteen ja keskeneräisyyteen sekä taipumukseen toistaa itseään. Vuonna 2017 ensi-iltansa saanut Loopit on koreografi Tero Saarisen 20-vuotislahjateos MD:lle. Tanssijana nähdään Tero Saarinen Companyn Oskari Kymäläinen. Esitys striimataan Hällä-näyttämöltä ja siitä jää tallenne, joka on katsottavissa 72 tuntia. Esitys suoratoistetaan keikalla.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 15 e.

Luento: Nojatuolimatka antiikin Kreikkaan. Filosofian maisteri Maarit Nieminen luennoi aiheesta Korintti: kansainvälinen kauppa- ja kulttuurikaupunki. Linkki luennolle ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 14. Vapaa pääsy.

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 29.1.–7.2. Ajankohtaisia dokumenttielokuvia Suomesta ja maailmalta esittävä festivaali nähdään valtakunnallisena verkkofestivaalina. Katsottavissa on kaiken kaikkiaan 71 kiinnostavaa dokumenttielokuvaa läheltä ja kaukaa. Mukana on elokuvia 38 tuotantomaasta. Uutuutena DocPoint lanseeraa myös kotimaisen ja kansainvälisen kilpasarjan, joihin on valittu 18 elokuvaa. Festivaalin ohjelma ja lipputiedot www.docpointfestival.fi/ohjelmisto. Liput 9 e.

Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaali 29.–31.1. Verkossa nähtävä elokuvafestivaali Skábmagovat haluaa tehdä kunniaa alkuperäiskansojen elokuville, sekä lisätä tietoisuutta arktisesta alueesta ja saamelaisesta kulttuurista. Festivaali järjestetään osoitteessa www.festivalscope.com/page/skabmagovat-film-festival/. Lisätietoja myös omilta nettisivuilta www.skabmagovat.fi/. Liput 4 ja 8 e.

Itämeri meissä -webinaari. Webinaarin aiheena on Itämeri, jonka alueella neljässätoista valtiossa elää noin 85 miljoonaa ihmistä. Webinaarissa keskustellaan siitä, miten voimme toimiemme kautta auttaa rehevöitymisestä kärsivää Itämerta ja samalla torjua aikamme globaaleja uhkakuvia kuten ilmastonmuutosta. Keskustelemassa ovat DocPointin avajaiselokuvan Meren tuomat ohjannut Anna Antsalo, Pidä Saaristo Siistinä Ry:n projektipäällikkö Hanna Haaksi ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila. DocPoint-elokuvafestivaalin oheis­ohjelmaa. Linkki tapahtumaan festivaalin sivulla osoitteessa docpointfesti­val.fi. Seminaari klo 18. Vapaa pääsy.

Svaret är nej! – kuusiosainen kuunnelma. Ruotsinkielinen kuunnelma on kirjailija Christer Kihlmanin syväluotaava analyysi maailman tilanteesta ja humanismin rappeutumisesta, ja se kuullaan näyttelijä Dan Henrikssonin elävänä tulkintana. Kuunnelma löytyy Klockriketeaterin verkkosivulla: klock­rike.fi. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podacast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Vapaa pääsy.

Small Size days 29.–31.1. Kansainvälinen Small Size Days -tapahtuma nostaa esiin perheen pienimpien oikeuden taiteeseen ja kulttuuriin. Tapahtuma järjestetään virtuaalisena. Annantalon verkkosivujen kautta on katsottavissa Puente-kokonaisuus, joka esittelee Latinalaisen Amerikan lastenteatteria korona-ajan Brasiliasta, Argentiinasta ja Meksikosta. Ohjelmaan voi osallistua Annan­talon verkkosivun tai Facebook-sivun kautta. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Luistelua. Kymmenet luistelukentät ja 9 tekojääkenttää ympäri Helsingin tarjoavat luistelun ja pelaamisen riemua kaikenikäisille. Luistelukenttien luistelukuntoa voi seurata Ulkoliikunta.fi -karttapalvelusta. Kaikilla tekojäillä luistelu on maksutonta. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, ja ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Puku­kopit ja huoltorakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna, joten luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaalin hiihtoreitti: Metrolla ladulle – sporalla Kallioon. Kallion kävelyfestivaalin lanseeraama hiihtoreitti, joka alkaa Herttoniemestä (Hiihtäjätie 4) ja kiertää Vanhan­kaupunginlahden ja päätyy Arabiaan. Reitti alkaa Kivi­nokasta, kulkee Vanhankaupunginlahden rantatietä Herttoniemen suuntaan ja jatkuu Viikin peltojen kautta Viikin arboretumiin. Reitti jatkuu Viikinrantaan ja ylittää Vantaanjoen sillan päätyen Hermanninrantatien varteen. Ladulle pääsee parhaiten metrolla Herttoniemeen tai raitiovaunuilla 6 ja 8 Arabiaan.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa