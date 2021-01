Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Alppipuiston kesä goes Suvilahti: Alppimuisto – Winter Vivaldi. Suomalainen barokkiorkesteri ja dj-kollektiivi Original Pranksters esittävät yhteis­konsertin. Yhteistilaisuus Suvilahden Tiivistämöltä näytetään Helsinki-kanavalla suorana klo 17 osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Tallenne on katsottavissa lähetyksen jälkeen viikon ajan. Vapaa pääsy.

Tulevaisuus tänään -talk show. Keskustelussa asiantuntijat ja työntekijät pohtivat korona-ajan vaikutuksia työhön sekä keskustelevat osaamisesta, hyvinvoinnista ja yhdessä onnistumisesta. Mukana on yhteensä 20 vierasta, mm. pääministeri Sanna Marin, päävalmentaja Markku Kanerva, kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio, muusikko-rumpali Sipe Santapukki, futuristi Perttu Pölönen ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Housebandinä on Kalevauva.fi. Keskustelun juontavat Maria Pettersson ja Jan Erola. Koko ohjelma osoitteessa www.tulevaisuustanaan.fi, josta löytyy myös linkki facebook-lähetykseen. Keskustelu nähdään suorana myös Youtubessa SAKtuubi-kanavalla klo 10–12.30. Vapaa pääsy.

Suomalaiset, jotka luulevat omistavansa Saamenmaan -webinaari. Suvi Westin DocPointissa ensi-iltansa saava Eatnameamet – Hiljainen taistelumme -elokuva kertoo saamelaisten kulttuurisesta kansanmurhasta ja väkivallattomasta taistelusta saamelaisten olemassaolon puolesta. Webinaarissa keskustelemassa ovat mm. Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja Áslat Holmberg, aktivisti Petra Laiti sekä Greenpeacen metsäasiantuntija Max Liimatainen. Keskustelua moderoi Eatnameamet -elokuvanvaikuttavuustuottaja Emmi Nuorgam. Linkki tapahtumaan löytyy DocPoint-festivaalin sivuilta (docpointfestival.fi). Suoratoisto klo 16. Vapaa pääsy.

Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaali 29.–31.1. Verkossa nähtävä elokuvafestivaali haluaa tehdä kunniaa alkuperäiskansojen elokuville, sekä lisätä tietoisuutta arktisesta alueesta ja saamelaisesta kulttuurista. Festivaali järjestetään osoitteessa www.festivalscope.com/page/skabmagovat-film-festival/. Lisätietoja myös nettisivulta www.skabmagovat.fi. Liput 4 ja 8 e.

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 29.1.–7.2. Ajankohtaisia dokumenttielokuvia Suomesta ja maailmalta esittävä festivaali nähdään valtakunnallisena verkkofestivaalina. Katsottavissa on kaiken kaikkiaan 71 dokumenttielokuvaa 38 tuotantomaasta. Uutuutena on kotimainen ja kansainvälinen kilpasarja, joihin on valittu 18 elo­kuvaa. Festivaalin ohjelma ja lippu­tiedot löytyvät osoitteessa www.docpointfestival.fi/ohjelmisto. Liput 9 e.

Luovaa piirustusta Emmassa – Ihmisen anatomia. Espoon modernin taiteen museon Emman verkkotapahtumassa perehdytään ihmisen anato­miaan luennon ja piirustustekniikoiden kautta. Osallistuaksesi tarvitset vain kynän ja paperia. Ohjaajana kuvataidekasvattaja Tero Hytönen. Osallistumislinkki löytyy Emma-museon verkko­sivulta kategoriasta Tapahtumat. Tapahtuma klo 14–15.30. Vapaa pääsy.

Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman teatteriesityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.3. asti. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Jukka Puotila Show. Tämän esityksen vuosikertana on onnennumero kolmetoista. Esityksen tallenne on vuokrattavissa 1.2. asti. Lipun esitykseen voi ostaa karanteeniteatteri.fi-sivulta. Liput 13,50 e.

Small Size Days: Maa odottaa – siemen soi. Nantli – maa odottaa on kuvaus naisista, kylvämisestä ja äidiksitulon toiveesta. 1,5–5-vuotiaille suunnattu esitys kutsuu hoivaamaan ja viljelemään maata. Samalla se kutsuu maanläheiseen lauluun, soittoon ja tanssiin. Esiintyjänä A la Deriva Teatro Meksikosta. Esitys sisältää puuhatehtäviä, jotka sopivat perheen pienimmillekin. Tapahtuma on katsottavissa osoitteessa urbanespoo.fi/2021/01/21/maa-odottaa-siemen-soi-small-size-days/ su 31.1. klo 24:ään. Vapaa pääsy.

Malmitalon kummitus. Lyhytelokuva koronan vuoksi suljetusta Malmitalosta ja siellä työskentelevistä ihmisistä. Elokuva on toteutettu 360-tekniikalla, joten voit kuvaa liikuttamalla kurkistella eri puolille tiloja. Tapahtuma löytyy Malmitalon Youtube-kanavalta. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Helsingin taidemuseon Hamin sivuilta (reitit.hamhelsinki.fi) löytyy veistosreittejä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Vapaa pääsy.

Omatoiminen katutaidekierros Itä-Pasilassa. Pasilan katutaidekaupungin­osa on Suomen suurin katutaidealue. Tutustu alueen yli 80 teokseen oma­toimisesti ja hae oma ilmainen kartta Sokos Hotel Triplan (Fredikanterassi 1 B) aulasta tai Pasilan kirjastosta (Kellosilta 9). Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali. Omatoimi­kierroksella kävelet Kallion kaduilla kännykkäsi opastamana. Teemoina Kolmen sillan reitti, Sörkan taidereitti, Kallion muistolaatat, Pimenneet valkokankaat ja Harjun kotikaupunkipolku. Opastukset karttoineen löytyvät osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Metrolla ladulle – sporalla Kallioon. Kallion kävelyfestivaalin hiihtoreitti alkaa Herttoniemestä (Hiihtäjätie 4), kiertää Vanhankaupunginlahden ja päätyy Arabiaan. Vapaa pääsy.

Omatoiminen valokuvausretki. Omatoimiretkellä kävelet kaduilla kännykkäsi opastamana valmiiksi laaditun reittikierroksen avulla. Reitin kohteista löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Reittien teemoina Hämeentie, Taka-Töölö, Länsi-Herttoniemi ja Yliopistorakennukset. Kierrokset löydät osoitteesta wikimedia.fi. Vapaa pääsy.

Luistelua. Helsingin luistelu- ja tekojääkenttien luistelukuntoa voi seurata ulkoliikunta.fi-karttapalvelusta. Vapaa pääsy.

Koonnut Anni Jerrman

Lisää menovinkkejä verkon Menokoneessa.