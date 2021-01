Vermon pysäköintialueelle ja lähiympäristöön avautuu maanantaina koko perheen talvikeskus Talven ihmemaa. Kymmenen tuhannen neliön toiminta-alue tykki- ja luonnonlumineen tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Alueella voi mm. kokeilla hiihtämistä, laskea mäkeä pulkalla tai liukurilla, kokeilla curlingia tai jääminigolfia. Lisäksi alueella on keppi­hevosrata, lumipalloilukenttä, sekä tarjolla on myös huskyajelua ja haliponeja siliteltäviksi. Talvikeskus on avoinna helmikuun alusta 14.3. asti.Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) ma klo 10–20. Liput 7 ja 9 e. Perhelippu 30 e. Huskyajelu 8 ja 10 e.