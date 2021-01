Valikoima päivien menoja.

SUNNUNTAI

Verkkotapahtumia

Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaali 29.–31.1. Verkossa nähtävä elokuvafestivaali Skábmagovat haluaa tehdä kunniaa alkuperäiskansojen elokuville, sekä lisätä tietoisuutta arktisesta alueesta ja saamelaisesta kulttuurista. Festivaalin päätavoitteena on luoda puitteet alkuperäiskansojen elokuvien esittämiselle maailmanlaajuisesti. Festivaali järjestetään osoitteessa www.festivalscope.com/page/skabmagovat-film-festival/. Lisätietoja osoitteesta www.skabmagovat.fi/. Liput 4 ja 8 e.

Konsertti: Uniklubi Live: Bailaten koko elämä! Tampereelta lähetettävä intiimi keikka, jossa on mahdollisuus kuulla hittien lisäksi myös harvemmin kuultuja biisejä Uniklubin tuotannosta. Tapahtuma suoratoistetaan keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 20 e.

Konsertti: UMO Helsinki Ensemble feat. Annimaria Rinne: Great American Songbook. Laulaja Annimaria Rinne ja UMO Helsinki Ensemble tarttuvat suuren amerikkalaisen laulukirjan säkeisiin – eli 1920–1950 luvun suosittuihin Broadway-teattereiden sekä Hollywood-elokuvien musiikkinumeroihin.Konsertin tallenteen voi katsoa su 31.1. klo 24 asti. Liput Ticketmasterin sivuilta. Liput 6,50 e.

Small Size Days: Maa odottaa – siemen soi. Nantli – maa odottaa on kuvaus naisista, kylvämisestä ja äidiksi tulon toiveesta. 1,5–5-vuotiaille suunnattu esitys kutsuu hoivaamaan ja viljelemään maata. Esiintyjänä A la Deriva Teatro Meksikosta. Esityksen kieli on espanja, mutta esitykseen voi hyvin eläytyä ilman kielenymmärrystäkin. Esitys sisältää puuhatehtäviä,. Tapahtuma on katsottavissa osoitteessa urbanespoo.fi/2021/01/21/maa-odottaa-siemen-soi-small-size-days/ su 31.1. klo 24:ään asti. Vapaa pääsy.

Svaret är nej! – kuusiosainen kuunnelma. Ruotsinkielinen kuunnelma on kirjailija Christer Kihlmanin syväluotaava analyysi maailman tilanteesta ja humanismin rappeutumisesta, ja se kuullaan näyttelijä Dan Henrikssonin elävänä tulkintana. Kuunnelma löytyy Klockriketeaterin verkkosivulla: klockrike.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Poikkeusaikoja-sarjassa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valokuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museo osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podacast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Vapaa pääsy.

Kiasma Online Art. Kiasma Online Art on Kiasman verkkotaiteen kokoelma. Sivustolle on koottu valikoimia ajankohtaista verkkotaidetta. Katsoja saa monessa teoksessa aktiivisen roolin. Sivusto tarjoaa mm. pelillisiä teoksia, VR-elokuvan, digitaalisia maalauksia, runoja suoltavan satunnaislukugeneraattorin ja äänitaiteen miksausalustan. Kokoelma löytyy osoitteesta onlineart.kiasma.fi. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Espoon kaupunginmuseo Kamu verkossa. Espoon kaupunginmuseon uusi mobiilireitti esittelee Otsolahden ja Itärannan aluetta Tapiolassa. Oppaaseen voi tutustua kotikoneelta tai paikan päältä mobiililaitteella. Tämä ja aikaisemmin julkaistut reitit löytyvät osoitteesta: tarinasoitin.fi/espoonkaupunginmuseo. Mobiilireiteillä voi tutustua mm. Leppävaaran taistelupaikkoihin tai Kivenlahden graffiteihin. Kamun virtuaalimuseoiden avulla voi tutustua Espooseen viidellä eri aikakaudella ja viidessä eri paikassa. Kamun virtuaalinen tarjonta osoitteesta: www.kulttuuriespoo.fi/fi/node/34896. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Verkkotapahtumia

Konsertti: KJC Stream: Mikko Pettinen Why Not. Mikko Pettinen Why Not konsertoi Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa. Trumpetisti Mikko Pettisen jazzyhtye esittää kokoonpanolle sävellettyä musiikkia. Konsertin tallenne on katseltavissa 7 päivän ajan TikettiStream-palvelussa (tiketti.stream/fi/). Konsertti suoratoistetaan klo 19. Liput 6,40 e.

Keskustelu: Maanantaiklubi: Jyrätäänkö Helsingin viheralueet? Ovatko Helsingin viheralueet rakennusmaan reserviä? Miksi asukkaiden ääni ei kuulu? Keskustelemassa Susanna Pitkänen Keskuspuistoryhmästä, Helena Saarikoski Vuosaaresta, Seppo Siirala Kumpulasta ja Maija Wilskman Stansvikin kyläyhdistyksestä. Musiikkivieraana Inka Niemi. Juontajina Maria Malmström ja Yrjö Hakanen. Tapahtuma suorana verkossa osoitteessa maanantaiklubi.blogspot.com klo 19.–20.15. Vapaa pääsy.

Kanneltalon kirjailijavieraat: Heikki Herlin. Kirjailija Heikki Herlin kertoo teoksestaan Tuollapäin on highway. Filosofian maisteri Päivi Hytönen haastattelee. Linkki luennolle ilmonet.fi-sivulla. Kirjailijavierailu klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Marginaalista matkalla näkyviksi modernisteiksi: naistaiteilijoita suomalaisen kuvataiteen murroksessa. Filosofian maisteri Leena Reinilä puhuu aiheesta Meri Genetz – Salatieteitä ja voimakkaita värejä. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 12. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa