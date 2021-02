Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Kaartin soittokunta: ­

Töölö I. Kaartin soittokunta johtajanaan Anna-Maria Helsing. Miika Jämsä, tuuba. Jukka Linkolan, Arvo Pärtin ja Hilding Rosenbergin musiikkia. Konsertti katsottavissa Kaartin soitto­kunnan Youtube-kanavalla. Verkkotapahtuma klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Alppipuiston kesä goes Suvilahti: Alppimuisto – Winter ­Vivaldi. Suomalainen barokkiorkesteri ja dj-kollektiivi Original Pranksters esittävät yhteiskonsertin. Yhteistilaisuus Suvilahden Tiivistämöltä on katsottavissa osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Vapaa pääsy.

Teatteri: Lust. Höyhentämö esittää englanninkielisen 42-osaisen websarjan Lust. Omituinen ja hilpeän outo ­

tarina on eräänlainen korona-ajan "eroottinen" komedia, jossa yksinäiset etsivät yhteyttä itseensä, toisiin tai ylipäänsä johonkin. Episodeja julkaistaan joka päivä. Esitys nähdään Höyhentämön sivulla hoyhentamo.fi ja Höyhentämön Facebook-sivulla klo 19. Vapaa pääsy.

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 29.1.–7.2. Ajankohtaisia dokumenttielokuvia Suomesta ja maailmalta esittävä festivaali nähdään valtakunnallisena verkkofestivaalina. Katsottavissa on kaiken kaikkiaan 71 kiinnostavaa dokumenttielokuvaa läheltä ja kaukaa. Mukana on elokuvia 38 tuotantomaasta. Uutuutena DocPoint lanseeraa myös kotimaisen ja kansainvälisen kilpasarjan, joihin on valittu 18 elokuvaa. Festivaalin ohjelma ja lipputiedot löytyvät osoitteessa www.docpointfestival.fi/ohjelmisto. Liput 9 e.

Luento: Keisariajan loistoa. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi Eurooppalaisen kulttuurin roomalaiset juuret -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Hautakummut ja eriarvoisuuden näkyminen hautauksissa. Filo­sofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi Maakuopista pyramideihin: mitä hautaustavat kertovat arkeologille -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Luento: Hyvinvointivaltio naisten projektina. Filosofian tohtori Maritta Pohls luennoi Unelma tasa-arvoisesta Suomesta – naiset politiikassa -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: POPpia – Keittotölkkejä ja sarjakuvaruutuja. Taidetta vai mainontaa? Taiteen maisteri Tuija Ekegren luennoi Näkökulmia taiteeseen, osa 2 -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valokuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivut osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podcast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja museoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaan­kaupunginmuseo.

Espoon kaupunginmuseo Kamu verkossa. Espoon kaupunginmuseon uusi mobiilireitti esittelee Otsolahden ja Itärannan aluetta Tapiolassa. Oppaaseen voi tutustua kotikoneelta tai paikan päältä mobiililaitteella. Tämä ja aikaisemmin julkaistut reitit löytyvät osoitteesta: tarinasoitin.fi/espoon­kaupunginmuseo. Kamun virtuaalimuseoiden avulla voi tutustua Espooseen viidellä eri aikakaudella ja viidessä eri paikassa, Glimsistä Pentalan saareen. Espoon kaupunginmuseo Kamun virtuaalinen tarjonta löytyy osoitteesta: www.kulttuuriespoo.fi/fi/­node/34896. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Krunikan kortteleissa –valokuva­näyttely sähkökaapeissa. Näyttely koostuu 29 valokuvasta, jotka ovat pääosin Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmista. Sähkökaapilta toiselle voi suunnistaa kartan avulla ja kierroksen voi aloittaa itselleen sopivasta kohdasta. Tietoa näyttelystä ja kartta sähkökaapeista löytyy osoitteesta: helsinginkaupunginmuseo.fi/krunikan-kortteleissa. Vapaa pääsy.

Lumiveistospuisto: Tapion valtakunta. Vantaan kulttuuripalvelut ja taiteilija Eeva Karhu toteuttavat pienimuotoisen lumiveistospuiston Kulttuuritalo Martinuksen pihapiiriin. Puuiston teosten aiheet on ammennettu suomalaisesta mytologiasta. Veistospuisto on avoinna ympäri vuorokauden niin kauan kuin lunta riittää. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa). Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki-ja luonnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Alueelle rakentuu mm. lumipalloilukenttä, sekä curling- ja jääminigolfrata. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 10–20. Liput 7 ja 9 e.

