Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: HKO – Musica nova Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan André de Ridder. Varèsen. Meredithin ja Steen-Andersenin musiikkia. Suora lähetys katsottavissa Yle Radio 1, Yle Areena ja HKO Screen-sovelluksessa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musica nova: La légende d’Eer. Iannis Xenakisin sävellys La Légende d’Eer kuullaan ääniartistien ja kokeellisen musiikin taitajien Marianne Decoster-Taivalkosken, Alejandro Montes de Ocan ja Alejandro Olarten esittämänä. Linkki suorana lähetettävään konsertin löytyy Musica novan verkkosivulta. Konsertti suoratoistetaan klo 21.15. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Teppo Mäkynen 3TM. Teppo Mäkynen 3TM konsertoi Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa. Rumpali, säveltäjä Teppo Mäkysen luotsaama kokoonpano 3TM koostuu Mäkysen lisäksi basisti Antti Lötjösestä ja saksofonisti Jussi Kannasteesta. Konsertin tallenne on katseltavissa 7 päivän ajan TikettiStream-palvelussa. Konsertti suoratoistetaan klo 19. Liput 6,40 e.

Tanssi: Sivuaskel 2021: Tanssia sosiaalisella etäisyydellä. Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana Zoom-alustalla. Se tarjoaa tilaisuuden one-to-one online -tapaamiseen tanssiaksemme hetkeksi viruksen unohduksiin. Tapaamisessa vuoroin peilataan ja todistetaan toisen tanssia. Konseptin ovat kehittäneet tanssi -ja esitystaiteilijat Angela Aldebs ja Kati Raatikainen. Yksittäisten tapaamisten tanssijoina toimivat lisäksi Akim Bakhtaoui, Samuli Emery, Karolina Ginman, Elina Hauta-aho, Kati Korosuo, Vera Nevanlinna, Kardo Shiwan ja Virva Talonen. Tarkemmat tiedot osallistumisesta sekä esitysten tarkka aikataulu löytyvät Uuden tanssin keskus Zodiakin verkkosivun kalenterista. Liput 6,50 e.

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 29.1.–7.2. Ajankohtaisia dokumenttielokuvia Suomesta ja maailmalta esittävä festivaali nähdään valtakunnallisena verkkofestivaalina. Katsottavissa on yhteensä 71 kiinnostavaa dokumenttielokuvaa läheltä ja kaukaa. Mukana on elokuvia 38 tuotantomaasta. DocPoint lanseeraa myös kotimaisen ja kansainvälisen kilpasarjan, joihin on valittu 18 elokuvaa. Festivaalin ohjelma ja lipputiedot löytyvät osoitteessa www.docpointfestival.fi/ohjelmisto. Liput 9 e.

How We Look at Africa / Katse Afrikkaan -webinaari. Webinaarissa pohditaan sitä, miltä Afrikka näyttää ja kenen silmin sitä katsotaan. Mukana keskustelussa ovat dokumenttielokuvaohjaaja Sam Soko Keniasta, Think Africa -järjestön edustaja, ihmisoikeusjuristi Sofia Achame, Pohjoismaisen Afrikka -instituutin entinen johtaja, erityisasiantuntija Iina Soiri ja EU-komission Helsingin-toimiston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila. Keskustelun alussa kuullaan EU-komissaari Jutta Urpilaisen aiheeseen liittyvä avaus. Keskustelu järjestetään yhteistyössä EU-komission kanssa. Keskustelun moderaattorina toimii DocPointin taiteellinen johtaja Kati Juurus. Keskustelu käydään englanniksi. Linkki tapahtumaan löytyy sivulta docpointfestival.fi. Tapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Kumpi tuli ensin: ajatus vai subjekti? Filosofian maisteri Jaakko Jekunen luennoi Uuden ajattelemiseksi: johdatusta Gilles Deleuzen ajatteluun -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Espanja ja Portugali jakavat maailman. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Euroopan kansat ja maat renessanssista barokin aikaan -sarjassa. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 19.15. Vapaa pääsy.

Luento: Ajankohtaista kirjallisuudessa. Kirjailija Markku Pääskysen haastattelu hänen teoksestaan Aurinko ei liiku. Haastattelijana filosofian maisteri Päivi Hytönen. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. verkkotapahtuma klo 10. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa osoit­teessa helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valo­kuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valo­kuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Opettajille on myös oma osio. Verkkosivut osoitteesta valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki- ja luonnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Alueelle rakentuu mm. lumipalloilukenttä sekä curling- ja jääminigolfrata. Alueella toimii kahvilamyymälä ja av­o­tulen äärellä voi paistaa makkaraa. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 10–20. Liput 7 ja 9 e. Perhelippu 30 e. Huskyajelu 8 ja 10 e.

Luistelua. Kymmenet luistelukentät ja 9 tekojääkenttää ympäri Helsingin tarjoavat luistelun ja pelaamisen riemua kaikenikäisille. Luistelukenttien luistelukuntoa voi seurata Ulkoliikunta.fi -karttapalvelusta. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille, ja ruuhkaisimpina aikoina jonoja voi muodostua. Pukukopit pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa