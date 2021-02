Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Lauantaikonsertti: Kasvu. Kasvu on voimaa tuova puolustuspuhe rämeiköille ja ikimetsille, musiikillinen rakkauskirje luonnon monimuotoisuudelle. Lotta Hagfors, laulu, Vesa Norilo, sello, Olli Kari, haitari, Oskari Lehtonen, lyömäsoittimet ja Kirsi Vinkki, viulu ja jouhikko. Konsertti katsottavissa Keravan kirjaston ja kulttuurin You­Tube-kanavalla. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musica nova: State of the Union. Helsingin kamarikuoro esittää Eugene Birmanin yhteiskunnallisesti virittyneen ja emotionaalisesti latautuneen teoksen State of the Union, joka vyöryttää kuulijan päälle meditatiivisen virran sukupuuttoon kuolleiden eläinlajien nimiä, tv-mainoslauseita, Yhdysvaltain armeijan operaatioiden nimiä ja kristillisen oikeiston hokemia. Lisäksi ohjelmassa on kaksi teosta festivaalin teemasäveltäjiltä Iannis Xenakikselta ja Lisa Streichilta. Konsertti on katsottavissa suoratoistona Ticketmaster-palvelussa klo 16. Liput 15 e.

Kaupunkitapahtuma: Elephantasy – Funky Winter Splash. Elephantasy – Funky Family Picnic -kaupunkitapahtuma siirtyy väliaikaisesti Suvilahteen ja tarjoaa kaikenikäisille kulttuurisesti monimuotoisen kattauksen live-musiikkia ja työpajoja verkossa. Esiintyjinä Bobby Oroza Duo, Emilia Sisco, Isaac Sene, Circus Johku ja Jose Valencia. Lisäksi lastenohjelmaa. Osa Alppipuiston kesä goes Suvilahti -tapahtumasarjaa. Tapahtuma suoratoistetaan Helsinki-kanavalla klo 16–22. Vapaa pääsy.

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 29.1.–7.2. Ajankohtaisia dokumenttielokuvia Suomesta ja maailmalta esittävä festivaali nähdään valtakunnallisena verkkofestivaalina. Katsottavissa on kaiken kaikkiaan 71 kiinnostavaa dokumenttielokuvaa läheltä ja kaukaa. Mukana on elokuvia 38 tuotantomaasta. Uutuutena DocPoint lanseeraa myös kotimaisen ja kansainvälisen kilpasarjan, joihin on valittu 18 elokuvaa. Festivaalin ohjelma ja lipputiedot löytyvät osoitteessa www.docpointfestival.fi/ohjelmisto. Liput 9 e.

Tanssi: Sivuaskel 2021: Tanssia sosiaalisella etäisyydellä. Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana Zoom-alustalla. Tarjoamme tilaisuuden one-to-one online-tapaamiseen tanssiaksemme hetkeksi viruksen unohduksiin. Tapaamisella on yksinkertainen rakenne, jossa vuoroin peilataan ja todistetaan toisen tanssia. Konseptin ovat kehittäneet tanssi -ja esitystaiteilijat Angela Aldebs ja Kati Raatikainen. Sivuaskel-festivaalilla 2021 yksittäisten tapaamisten tanssijoina toimivat lisäksi Akim Bakhtaoui, Samuli Emery, Karolina Ginman, Elina Hauta-aho, Kati Korosuo, Vera Nevanlinna, Kardo Shiwan ja Virva Talonen. Tarkemmat tiedot osallistumisesta sekä esitysten tarkka aikataulu löytyvät Uuden tanssin keskus Zodiakin verkkosivun kalenterista. Liput 6,50 e.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valokuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-ääni­tarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podacast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Kielet suomi, ruotsi ja englanti. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja mu­seoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo.

Tapahtumia ulkona

Ääniteos: Musica nova: Helsinki Polytopes – Machina Ex Naturae. Helsingin Keskuspuiston kupeessa Ilmalassa Hakamäentiellä olevan Metsämäen sillan alla on katedraali­mainen tila, joka on normaalisti autio. Helsinki Polytopes ottaa akustisesti vaikuttavan kaupunkitilan haltuun: Tuuli Kanerva, Teemu Mastovaara ja Leo Lindroos ovat luoneet ääniteoksen, joka täyttää sillanaluksen elämällä. Klo 13–16. Vapaa pääsy.

Lumiveistospuisto: Tapion valtakunta. Vantaan kulttuuripalvelut ja taiteilija Eeva Karhu toteuttavat lumiveistospuiston Kulttuuritalo Martinuksen pihapiiriin. Lumiveistospuiston teosten aiheet on ammennettu suomalaisesta mytologiasta. Veistospuisto on avoinna ympäri vuorokauden. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa). Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki-ja luonnnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Alueelle rakentuu mm. lumipalloilukenttä, sekä curling- ja jääminigolfrata. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 9–20. Liput 7 ja 9 e. Perhelippu 30 e.

