Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO & Hannu Lintu & Paula Sundqvist. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu. Solistina Paula Sundqvist, viulu. RSO:n konserttimestareihin kuuluva Paula Sundqvist tulkitsee Einojuhani Rautavaaran Kaksi serenadia, joka jäi Rautavaaran viimeiseksi sävellykseksi. Lisäksi kuullaan Mozartin ja Kodályn musiikkia. Konsertti nähdään suorana Ylen Areenassa klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musica nova: Hietsu is Happening! Konsertissa kuullaan saksofonisti Mikko Innasen, kirjailija Juha Raution ja laulaja Selma Savolaisen live-teos, Lauri Supposen Tromba Marina -konsertti-installaatio kitaralle, kontrabassolle ja live-elektroniikalle sekä kitaristi Sami Klemolan kymmenosainen Millcreek Jive Augmented. Konsertti suoratoistetaan Hietsu is Happening!'n Youtube-kanavalla klo 22. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musica nova: La légende d’Eer. Iannis Xenakisin sävellys La Légende d’Eer kuullaan ääniartistien ja kokeellisen musiikin taitajien Marianne Decoster-Taivalkosken, Alejandro Montes de Ocan ja Alejandro Olarten esittämänä. Linkki suorana lähetettävään konserttiin Musica novan verkkosivulta. Konsertti suoratoistetaan klo 17. Vapaa pääsy.

Tanssi: Sivuaskel 2021: Tanssia sosiaalisella etäisyydellä. Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana Zoom-alustalla. Tarjoamme tilaisuuden one-to-one online -tapaamiseen tanssiaksemme hetkeksi viruksen unohduksiin. Tapaamisella on yksinkertainen rakenne, jossa vuoroin peilataan ja todistetaan toisen tanssia. Konseptin ovat kehittäneet tanssi -ja esitystaiteilijat Angela Aldebs ja Kati Raatikainen. Sivuaskel-festivaalilla 2021 yksittäisten tapaamisten tanssijoina toimivat lisäksi Akim Bakhtaoui, Samuli Emery, Karolina Ginman, Elina Hauta-aho, Kati Korosuo, Vera Nevanlinna, Kardo Shiwan ja Virva Talonen. Tarkemmat tiedot osallistumisesta sekä esitysten tarkka aikataulu löytyvät Uuden tanssin keskus Zodiakin verkkosivun kalenterista. Liput 6,50 e.

Kuunnelma: Svaret är nej! Ruotsinkielinen kuunnelma on kirjailija Christer Kihlmanin syväluotaava analyysi maailman tilanteesta ja humanismin rappeutumisesta, ja se kuullaan näyttelijä Dan Henrikssonin elävänä tulkintana. Kuunnelma löytyy Klockriketeaterin verkkosivulla klockrike.fi. Vapaa pääsy.

Luento: Ateena: tieteen, taiteen ja demokratian kehto. Filosofian maisteri, auktorisoitu opas Maarit Nieminen luennoi Nojatuolimatka antiikin Kreikkaan -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 14. Vapaa pääsy.

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 29.1.–7.2. Ajankohtaisia dokumenttielokuvia Suomesta ja maailmalta esittävä festivaali nähdään valtakunnallisena verkkofestivaalina. Katsottavissa on yhteensä 71 kiinnostavaa dokumenttielokuvaa läheltä ja kaukaa. Mukana on elokuvia 38 tuotantomaasta. Uutuutena DocPoint lanseeraa myös kotimaisen ja kansainvälisen kilpasarjan, joihin on valittu 18 elokuvaa. Festivaalin ohjelma ja lipputiedot löytyvät osoitteessa www.docpointfestival.fi/ohjelmisto. Liput 9 e.

Long Playn iltakoulu: Draaman taju. Long Playn iltakoulussa opit maan parhailta kirjoittajilta. Helmikuun iltakoulu on toiveuusinta, jossa kolme tunnettua käsikirjoittajaa ja dramaturgia jakavat parhaimpia oppejaan kaikille kirjoittajille. Iltakoulussa opitaan, miten tarinaa kuljetetaan ja draamaa luodaan. Vinkeistä on hyötyä niin toimittajille, kirjailijoille ja muille kirjoittajille. Opettajina toimivat näytelmäkirjailija, runoilija ja dramaturgi Laura Ruohonen, elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Jan Forsström sekä elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Selma Vilhunen. Etätapahtuma osoitteessa tiketti.stream, tallenne on katsottavissa 19.2. asti. Verkkotapahtuma klo 16.15. Liput 79 e.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Kielet suomi, ruotsi ja englanti. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Lumiveistospuisto: Tapion valtakunta. Vantaan kulttuuripalvelut ja taiteilija Eeva Karhu toteuttavat pienimuotoisen lumiveistospuiston Kulttuuritalo Martinuksen pihapiiriin. Lumiveistospuiston teosten aiheet on ammennettu suomalaisesta mytologiasta ja katsoja pääsee sukeltamaan myyttisten olentojen maailmaan. Veistospuisto on avoinna ympäri vuorokauden niin kauan kuin lunta riittää. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa). Vapaa pääsy.

Krunikan kortteleissa –valokuvanäyttely sähkökaapeissa. Helsingin kaupunginmuseo on tuottanut Krunikan kortteleissa -valokuvanäyttelyn Kruununhaan sähkökaappeihin. Näyttely koostuu 29 valokuvasta, jotka ovat pääosin Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmista. Näyttelyn kuvat ovat nostalgisia välähdyksiä kaupunginosan historiasta ja kaupunkiympäristön muutoksesta. Sähkökaapilta toiselle voi suunnistaa kartan avulla ja kierroksen voi aloittaa itselleen sopivasta kohdasta. Tietoa näyttelystä ja kartta sähkökaapeista löytyy osoitteesta helsinginkaupunginmuseo.fi/krunikan-kortteleissa. Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki- ja luonnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Alueelle rakentuu mm. lumipalloilukenttä, sekä curling- ja jääminigolfrata. Alueella toimii kahvilamyymälä ja avotulen äärellä voi paistaa makkaraa. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 10–20. Liput 7 ja 9 e. Perhelippu 30 e. Huskyajelu 8 ja 10 e.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa