SUNNUNTAI

Verkkotapahtumia

Musica nova: Mestarikurssin päätöskonsertti. Urkumestarikurssin päätöskonsertissa Sibelius-Akatemian opiskelijat esittävät Nico Muhlyn, Tom Jenkinsonin ja Caroline Lucasin teoksia. Mestarikurssin opettajina toimivat Jan Lehtola ja Susanne Kujala. Konsertti suoratoistetaaan Sibelius-Akatemian Youtube-sivulla klo 16. Vapaa pääsy.

Sivuaskel 2021: Tanssia sosiaalisella etäisyydellä. Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana Zoom-alustalla. Tapaamisella on yksinkertainen rakenne, jossa vuoroin peilataan ja todistetaan toisen tanssia. Konseptin ovat kehittäneet tanssi -ja esitystaiteilijat Angela Aldebs ja Kati Raatikainen. Tarkemmat tiedot osallistumisesta sekä aikataulu löytyvät Zodiakin verkko_sivun kalenterista. Liput 6,50 e.

Sivuaskel 2021: Skeleton Conductor XR Ar. Hanna Pajala-Assefan, Daniel Leggatin ja Janne Stormin teos on inklusiivinen, yksilöllinen VR-taidekokemus. Teoskokemus on kolmiosainen, ja se kestää 45 minuuttia. Tilassa on kerrallaan kaksi kokijaa, kaksi ohjaajaa ja kaksi tarkkailijaa. Teoksen ikäraja on 10 vuotta. Helsinki XR Center (Hämeentie 135 A) klo 12–18. Liput 16,50 e.

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 29.1.–7.2. Ajankohtaisia dokumenttielokuvia Suomesta ja maailmalta esittävä festivaali nähdään valtakunnallisena verkkofestivaalina. Katsottavissaon kaiken kaikkiaan 71 kiinnostavaa dokumenttielokuvaa läheltä ja kaukaa. Mukana on elokuvia 38 tuotantomaasta. Uutuutena DocPoint lanseeraa myös kotimaisen ja kansainvälisen kilpasarjan, joihin on valittu 18 elokuvaa. Festivaalin ohjelma ja lipputiedot osoitteessa www.docpointfestival.fi/ohjelmisto. Liput 9 e.

Tapahtumia ulkona

Musica nova: Helsinki Polytopes – Machina Ex Naturae. Helsingin Keskuspuiston kupeessa Ilmalassa Hakamäentiellä olevan Metsämäen sillan alla on katedraalimainen tila, joka on normaalisti autio. Helsinki Polytopes ottaa akustisesti vaikuttavan kaupunkitilan haltuun: Tuuli Kanerva, Teemu Mastovaara ja Leo Lindroos ovat luoneet ääniteoksen, joka täyttää sillanaluksen elämällä klo 13–16. Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Alueella myös mm. lumipalloilukenttä, sekä curling- ja jääminigolfrata. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 10–18. Liput 7 ja 9 e. Huskyajelu 8 ja 10 e.

Lumiveistospuisto: Tapion valtakunta. Vantaan kulttuuripalvelut ja taiteilija Eeva Karhu toteuttavat pienimuotoisen lumiveistospuiston Kulttuuritalo Martinuksen pihapiiriin. Lumiveistospuiston teosten aiheet on ammennettu suomalaisesta mytologiasta ja katsoja pääsee sukeltamaan myyttisten olentojen maailmaan. Veistospuisto on avoinna ympäri vuorokauden niin kauan kuin lunta riittää. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa). Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Verkkotapahtumia

Musica nova: Focus on Liza Lim. Kamarimusiikin tulkintaan erikoistunut Zagros Ensemble esittää Petri Komulaisen johdolla australialaisen Liza Limin musiikkia. Lisäksi kuullaan Iannis Xenakisin ja Matthew Whittalin sävellyksiä. Konsertti kuullaan radio­lähetyksenä Yle Radio 1 -kanavalla klo 22.05. Vapaa pääsy.

Musica nova: Lounaskonsertti. Sibelius-Akatemian lounaskonsertissa kuullaan kolme Suomen ensiesitystä. Teokset ovat Iannis Xenakisin Gmeeoorh sekä kaksi uutta teosta sellolle ja uruille, Lisa Streichin Seraph, ja Kaija Saariahon Offrande. Essintymässä Jan Lehtola ja Susanne Kujala, urut, ja Artturi Aalto ja Daniel Schultz, sello. Konsertti suoratoistetaaan Sibelius-Akatemian Youtube-sivulla klo 11. Vapaa pääsy.

Musica nova: Joy Against the Machine. Libero Mureddun ensimmäinen jatkotutkintokonsertti. Joy Against the Machine -teoksessa, Mureddun johtama Septad ensemble saa koneelta käskyjä satunnaisissa väleissä esitystä. Konsertti suoratoistetaaan Sibelius-Akatemian Youtube-sivulla klo 19. Vapaa pääsy.

KJC Stream: Varre Vartiainen Trio. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa esiintyy kitaristi Varre Vartiainen. Rummuissa Jussi Lehtonen ja basson varressa Timo Hirvonen soittavat Vartiaisen omaa tuotantoa ja sovituksia suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta. Konsertti suoratoistetaan TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput 6,40 e.

Keskustelu: Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille? Tapahtumassa käsitellään yhteiskunnallista polarisaatiota ja väkivaltaistuvia asenteita. Miten jokainen kansalainen voisi osaltaan olla mukana hillitsemässä näitä ilmiöitä? Paneelikeskustelussa mukan presidentti Tarja Halonen, erikoistutkija Pasi Saukkonen, luokanopettaja Mina Bahmanpour sekä tutkimuspäällikkö Shadia Rask. Paneeli striimataan suorana Helsingin yliopiston Tiedekulmasta klo 17. Vapaa pääsy.

Stoan kirjailijavieraat: Selja Ahava. Kirjailija Selja Ahava kertoo kirjastaan Nainen joka rakasti hyönteisiä. Haastattelijana filosofian maisteri Päivi Hytönen. Tapahtuma nähdään suorana Itäkeskuksen kirjaston Facebook- sivulla klo 18. Vapaa pääsy.

Scenmåndag: Unelmia paremmasta maailmasta: Kuka saa olla ihminen? Svenska Teaternin ruotsinkielisessä tilaisuudessa keskustellaan vallasta, tasa-arvosta ja olemassaolon oikeudesta näyttämöllä. Keskustelu pohjautuu Nuori Voima -lehdessä julkaistuun Olga Palon artikkeliin. Alma Pöystin kanssa keskustelemassa ovat näyttelijä Boodi Kabbani, professori Aune Kallinen, saamelaisaktivisti Petra Laiti, näytelmäkirjailija Kaisa Lundán ja teatterinjohtaja Joachim Thibblin. Keskustelu lähetetään suorana Svenska Teaternin verkkosivulla klo 18. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa