Konsertti: Musica nova: Radion ­sinfoniaorkesteri. Radion sinfonia­orkesteri johtajanaan Anna-Maria Helsing. Solisteina Kyeong Ham, oboe, ja Ismo Eskelinen, kitara. Musiikkia säveltäjiltä Iannis Xenakis, Maija Hynninen, Lisa Streich ja Roope Mäenpää. Konsertti lähetetään suorana Yle Teemalla, Areenassa ja Yle Radio 1 -kanavalla klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musica nova: Run-Time Error in Oodi feat. defunensemble. Musica novassa kuullaan Simon Steen-Andersenin uuden teoksen Run Time Error kantaesitys. Steen-Andersen rakentaa Keskustakirjasto Oodiin videotaidetta, musiikkia ja liikettä yhdistävän kokonaistaideteoksen. Lisäksi konsertissa esiintyy kokeellisen elektroakustisen musiikin kokoonpano defunensemble. Konsertti lähetetään Yle Areenassa klo 17. Vapaa pääsy.

Teatteri: Saikkua, kiitos! & Lisää saikkua, kiitos! Saikkua, kiitos! on stand-up koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Duo Aspirin antaa kaikessa karuudessaan oman mausteensa esitykseen, tulkiten Ismo Leikolan lauluja. Rooleissa Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Karanteeniteatteri esittää. Tallenne katsottavissa tiketti.stream-palvelussa 21.2. saakka. Liput 10 e.

Baletti: Ghost Light – A Ballet in the Time of Corona. John Neumeierin koreografia Ghost Light Hampurin baletista Atte Kilpisen tähdittämänä on katsottavissa Stage24:ssä (ooppera­baletti.fi/stage24/) 23.2. asti. Vapaa pääsy.

Tanssi: Sivuaskel 2021: Tanssia sosiaalisella etäisyydellä. Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana Zoom-alustalla. Tarjoamme tilaisuuden one-to-one online-tapaamiseen tanssiaksemme hetkeksi viruksen unohduksiin. Tapaamisella on yksinkertainen rakenne, jossa vuoroin peilataan ja todistetaan toisen tanssia. Konseptin ovat kehittäneet tanssi -ja esitystaiteilijat Angela Aldebs ja Kati Raatikainen. Sivuaskel-festivaalilla 2021 yksittäisten tapaamisten tanssijoina toimivat lisäksi Akim Bakhtaoui, Samuli Emery, Karolina Ginman, Elina Hauta-aho, Kati Korosuo, Vera Nevanlinna, Kardo Shiwan ja Virva Talonen. Tarkemmat tiedot osallistumisesta sekä esitysten tarkka aikataulu löytyvät Uuden tanssin keskus Zodiakin verkkosivun kalenterista. Liput 6,50 e.

Tanssi: Sivuaskel 2021: Luokkakuvia, vedos III. Esitys on Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hankkeen kolmas julkinen ulostulo. Esitysluonnos päättää työryhmän residenssityöskentelyn Sivuaskel 2021 -festivaalin aikana Stoassa. Esitys nähdään suorana Zodiakin Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Koettelevan kirjallisuuden klubi. Koettelevan kirjallisuuden klubin valokeilassa paistattelevat runoilijat Lauri Hei, Hanna Syrjämäki ja Timo Salo. Luvassa on runollisia esityksiä ja haastatteluja. Illan päättää muusikko Rebekka Holi. Illan ovat kuratoineet runoilijat Stina Saari ja Jouni Teittinen ja he myös juontavat illan. Tilaisuus striimataan Nuoren Voiman Liiton toimistolta ilman yleisöä. Tapahtuma löytyy Nuoren Voima Liiton Facebook-sivujen kautta. Verkkotapahtuma klo 19. Vapaa pääsy.

Luento: IHME Helsinki -teos 2021: To Burn, Forest, Fire – Katie Paterson, Jan Zalasiewitcz sekä J. Sakari Salonen. Taiteilija Katie Paterson keskustelee paleobiologian emeritusprofessori Jan Zalasiewiczin sekä paleoklimatologian dosentti J. Sakari Salosen kanssa. Katie Patersonin IHME Helsinki -tilausteos To Burn, Forest, Fire koostuu planeettamme ensimmäisen metsän tuoksusta sekä ilmastokriisin myötä katoavan metsän tuoksusta. Keskustelussa valotetaan teoksen taustatutkimusta sekä pohditaan taiteen ja tieteen roolia tulevaisuudenuskon palauttamisessa ilmastokriisin aikakaudella. Englanninkielinen keskustelu on osa Art, Science, Ecology -kurssia, jonka IHME Helsinki toteuttaa yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Helsingin yliopiston Kestävyystieteiden instituutin kanssa. Linkki luennolle ihmehelsinki.fi-sivulla. Verkkotapahtuma klo 16. Vapaa pääsy.

Luento: Architecture Speaks: Anna & Eugeni Bach. Professori Jenni Reuterin kuratoima kansainvälinen luentosarja nykyarkkitehtuurista kutsuu kansainväliset toimijat kertomaan itselleen ajankohtaisista näkökulmista arkkitehtuuriin. Tällä viikolla vieraina Anna & Eugeni Bach Espanjasta. Luento­sarja toteutetaan Arkkitehtuurimuseon ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Luennot pidetään englanniksi. Ennakkoilmoittautuminen luennolle viimeistään tuntia ennen tapahtuman alkua. Linkki ilmoittautumiseen löytyy Arkkitehtuurimuseon sivulta mfa.fi. Verkkotapahtuma klo 13.15. Vapaa pääsy.

Luento: Myöhäisantiikin muuttuneet ihanteet. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi Eurooppalaisen kulttuurin roomalaiset juuret -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Pyramideja, kuningas­hautoihin teloitettua hoviväkeä ja palvelijoita. Varhaisten valtioiden hautaukset Andeilta Egyptiin ja Kiinaan. Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi Maakuopista pyramideihin: mitä hautaustavat kertovat arkeologille -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Luento: Yukio Mishiman monet ­kasvot. Kirjailija Esa Mäkijärvi luennoi Kirjallisuus puhuu monilla äänillä -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.