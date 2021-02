Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Musica nova: Hammond. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Roland Kluttig esittää Lisa Streichin, Sami Klemolan ja Steve Reichin teoksia. Solistina Emil Holmström, Hammond-urut. Tallenne konsertista kuullaan Yle Radio 1 -kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musica nova: Händeküssen/Käsisuudelmia – Uutta musiikkia periodisoittimille. Suomalainen barokkiorkesteri päästää valloilleen periodisoittimet uuden musiikin tulkkeina. Ohjelmistossa Lisa Streichin viime vuonna kantaesitetty barokkiorkesterisävellys Händeküsse sekä Sarah Nemtsovin ja Olli Virtaperkon musiikkia. Konsertti lähetetään suorana Yle Radio 1 -kanavalla klo 20.30. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Dunkel & Rautio: Tributing Live at The Lighthouse. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä tribuuttikonsertissa saksofonistit Manu Dunkel ja Joonatan Rautio esittävät musiikkia jazzrumpali Elvin Jonesin ikonisesta vuonna 1972 tallennetusta konsertista. Konsertin tallenne on katseltavissa 7 päivän ajan TikettiStream-palvelussa. Konsertti suoratoistetaan klo 19. Liput 6,40 e.

Teatteri: Saikkua, kiitos! & Lisää saikkua, kiitos! Koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Duo Aspirin tulkitsee Ismo Leikolan lauluja. Rooleissa nähdään Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Karanteeniteatteri esittää. Tallenne katsottavissa tiketti.stream-palvelussa 21.2. saakka. Liput 10 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Tanssi: Ghost Light – A Ballet in the Time of Corona. John Neumeierin koreografia Ghost Light Hampurin baletista Atte Kilpisen tähdittämänä on katsottavissa Kansallisoopperan Stage24-palvelussa 23.2. asti. Vapaa pääsy.

Tanssi: Sivuaskel 2021: Tanssia sosiaalisella etäisyydellä. Esitys luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana Zoom-alustalla. Tarjoamme tilaisuuden one-to-one online-tapaamiseen tanssiaksemme hetkeksi viruksen unohduksiin. Konseptin ovat kehittäneet tanssi- ja esitystaiteilijat Angela Aldebs ja Kati Raatikainen. Tanssijoina lisäksi Akim Bakhtaoui, Samuli Emery, Karolina Ginman, Elina Hauta-aho, Kati Korosuo, Vera Nevanlinna, Kardo Shiwan ja Virva Talonen. Tarkemmat tiedot sekä aikataulu löytyvät Zodiakin verkkosivun kalenterista. Liput 6,50 e.

Luento: Halun yhteiskunnallisesta voimasta. Filosofian maisteri Jaakko Jekunen luennoi Uuden ajattelemiseksi: johdatusta Gilles Deleuzen ajatteluun -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Burgundi ja Alankomaat. Kauppa ja kulttuuri. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Euroopan kansat ja maat renessanssista barokin aikaan -sarjassa. Linkki ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 19.15. Vapaa pääsy.

Luento: Viherkasvien keväthuolto. Nyt on aika antaa viherkasveille hyvä startti uuteen kasvukauteen. Puutarhuri Taina Laaksoharju neuvoo niksit viherkasvien mullanvaihtoon, lannoitukseeen ja kasvien lisäämiseen. Suoratoistettua lähetystä voi seurata Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivuille tulevan linkin kautta klo 14. Vapaa pääsy.

Tietokirjallisuusklubi. Avoimessa lukupiirissä käsitellään valittuja klassikkoja, uusia teoksia ja tietokirjoja. Tämän kerran aiheena on Simo Kyllösen ja Markku Oksasen toimittama teos Ilmastonmuutos ja filosofia. Opettajana filosofian maisteri Lassi Raunio. Linkki tapahtumaan löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 10. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. Helsingin taidemuseon Hamin sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta reitit.hamhelsinki.fi. Vapaa pääsy.

Omatoiminen katutaidekierros Itä-Pasilassa. Pasilan katutaidekaupungin­osa on Suomen suurin katutaidealue. Tutustu alueen yli 80 teokseen omatoimisesti ja hae ilmainen kartta Sokos Hotel Triplan (Fredikanterassi 1 B) aulasta tai Pasilan kirjastosta (Kellosilta 9). Vapaa pääsy.

Lumiveistospuisto: Tapion valtakunta. Vantaan kulttuuripalvelut ja taiteilija Eeva Karhu toteuttavat pienimuotoisen lumiveistospuiston Kulttuuritalo Martinuksen pihapiiriin. Lumiveistospuiston teosten aiheet on ammennettu suomalaisesta mytologiasta ja katsoja pääsee sukeltamaan myyttisten olentojen maailmaan. Veistospuisto on avoinna ympäri vuorokauden. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa). Vapaa pääsy.

Omatoimikierros: Taka-Töölö vanhoissa valokuvissa. Lähde kävelyretkelle etsimään historiallisten valokuvien Taka-Töölöä. Kulje Signe Branderin jalanjäljissä Mannerheimintiellä, tutustu vastavalmistuneeseen raitiovaunuhalliin ja näe Taka-Töölön oma elokuvateatteri Bio Axa. Tarkastele vanhoja valokuvia niiden kuvauspaikoilla ja vertaa, miltä paikat näyttävät nykyään. Kierroksen reitti kulkee kohteelta toiselle, ja jokaisesta kohteesta löydät kännykältäsi historiallisen valokuvan sekä esittelytekstin. Omatoimikierros löytyy osoitteesta wikimedia.fi. Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki- ja luonnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Alueelle rakentuu mm. lumipalloilukenttä, sekä curling- ja jääminigolfrata. Alueella toimii kahvilamyymälä ja avotulen äärellä voi paistaa makkaraa. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 10–20. Liput 7 ja 9 e. Perhelippu 30 e. Huskyajelu 8 ja 10 e.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa