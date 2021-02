Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Sointi Jazz Orchestra: Sky Blue – Music of Maria Schneider. Striimatulla Sointi-klubilla Sointi Jazz Orchestra esittää yhdysvaltalaisen Grammy-palkitun Maria Schneiderin musiikkia. Lipun konserttiin voi ostaa lippu.fi-sivulta. Keikka suoratoistetaan keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e.

Konsertti: Helsingin barokkiorkesteri: Vanhan musiikin sarja. Zefira Valova, viulu, ja Aapo Häkkinen, fortepiano, esittävät Schubertin sonaatit viululle ja fortepianolle. Konsertti nähdään Helsingin Barokkiorkesterin Youtube-kanavalla klo 19 ja se jää katsottaviksi kanavalle myös lähetysajan jälkeen. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Konsertti on katsottavissa verkossa Helsinki-kanavalla ja HKO Screen -mobiilisovelluksessa klo 19. Vapaa pääsy.

Iskelmä-gaala. Iskelmä-gaalassa palkitaan vuoden nais- ja miesartisti, vuoden tulokas/läpimurto, vuoden albumi, vuoden yhtye ja vuoden iskelmä. Konsertissa esiintyvät Behm, Erin, Ressu Redford, Erika Vikman, Reino Nordin, Irina, Tero Vesterinen ja Antti Ketonen. Tilaisuus lähetetään suorana keikalla.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 15 e.

Konsertti: UMO Helsinki Ensemble: Tribute to Art Blakey and The Jazz Messengers. UMO Helsinki Ensemble nostaa hattua rumpali Art Blakeylle (1919–1990) ja tämän johtamalle The Jazz Messengersille tammikuun lopun lounaskonsertissa verkossa. Konsertti on katsottavissa Helsinkikanava.fi:ssä pe 26.2. asti. Vapaa pääsy.

Teatteri: Saikkua, kiitos! & Lisää saikkua, kiitos! Saikkua, kiitos! on stand-up koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Rooleissa nähdään Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Karanteeniteatteri esittää. Tallenne katsottavissa tiketti.stream-palvelussa 21.2. asti. Liput 10 e.

Teatteri: Stella Polaris: Impro­musikaalishow. Stella Polariksen yhteiseen sävellajiin viritetyt impro­taiturit ja -muusikot loihtivat lauluja, tarinoita ja kohtauksia yleisön ­avustuksella. Yleisö pääsee vaikuttamaan suoratoisto-alustan chat-ominaisuuden kautta musikaaliin, joka pursuilee elämänmakuisia tarinoita, tyylilajeja ja biisejä. Esiintymässä näyttelijät Ushma Karnani, Sari Siikander, Elina Stirkkinen sekä muusikot Jouni Kannisto ja Hannu Risku. Vantaan Kulttuuri­talo Martinuksessa kuvattava esitys suoratoistetaan keikalla.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 10 e.

Teatteri: Loukatut. Belarus(sia) -luku­draama. Andrei Kureitshikin Loukatut. Belarus(sia) vie keskelle nykyhistorian myrskyisiä tapahtumia, joiden ­osallisena ja todistajana kirjailija on itse ollut. Aikalaisdraama kertoo demokraattisen opposition ja autoritaarisen hallinnon taistelusta Valko-Venäjällä – meidän aikamme Euroopassa. Teos nähdään suoratoistettuna luku­draamana suomeksi Kansallisteatterin suurelta näyttämöltä. Livestriimaus on katsottavissa Facebook-tapahtumassa sekä ­Kansallisteatterin tapahtuma­kanavalla joko suorana lähetyksenä tai jälki­käteen taltiointina. Suora lähetys klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taite­kohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallis­teatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Tanssi: Ghost Light – A Ballet in the Time of Corona. John Neumeierin koreografia Ghost Light Hampurin baletista Atte Kilpisen tähdittämänä on katsottavissa Stage24:ssä (ooppera­baletti.fi/stage24/) 23.2. asti. Vapaa pääsy.

Tanssi: Sivuaskel 2021: Tanssia ­sosiaalisella etäisyydellä. Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana Zoom-alustalla. Tarjoamme tilaisuuden one-to-one online-tapaamiseen tanssiaksemme hetkeksi viruksen unohduksiin. Tapaamisella on yksin­kertainen rakenne, jossa vuoroin peilataan ja todistetaan toisen tanssia. Konseptin ovat kehittäneet tanssi -ja esitystaiteilijat Angela Aldebs ja Kati Raatikainen. Sivuaskel-festivaalilla 2021 yksittäisten tapaamisten tanssijoina toimivat lisäksi Akim Bakhtaoui, ­­lina Ginman, Elina Hauta-aho, ­Kati Korosuo, Vera Nevanlinna, Kardo Shiwan ja Virva Talonen. Tarkemmat tiedot osallistumisesta sekä esitysten tarkka aikataulu löytyvät Uuden tanssin keskus Zodiakin verkkosivun kalenterista. Liput 6,50 e.

Luento: Delos: Apollonin pyhä saari Kykladeilla. Filosofian maisteri, auktorisoitu opas Maarit Nieminen luennoi Nojatuolimatka antiikin Kreikkaan -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki ­luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 14. Vapaa pääsy.

Opastus: Oispa kaljaa -yleisöopastus. Ystävänpäiväetkoilla tutustutaan Hotelli- ja ravintolamuseon Oispa kaljaa -näyttelyyn. Opastuksella perehdytään oluen valmistukseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä oluen merkitykseen kansanuskossa sekä ihmisten arjessa ja juhlassa. Lisäksi tarkastellaan yhteiskuntaa olutta juovien ihmisten säätelijänä ja ­rakenteiden luojana. Ilmoittautumisen yhteydessä saat listan oluista, joita ­­museon kotisivuilta www.hotellijaravintolamuseo.fi. Verkkotapahtuma klo 16.30. Liput 5 ja 10 e.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

