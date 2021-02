Perinteisesti Messukeskuksessa helmikuussa järjestettävät venemessut on siirretty tänä vuonna verkkoon. Vene 21 Båt verkossa -tapahtuma tarjoaa tietoa ja ohjelmaa veneilystä, kalastuksesta ja vesiharrastuksista kiinnostuneille. Messujen ensimmäisten päivien ohjelmassa on luvassa muun muassa neuvoja veneilyharrastuksen aloittamiseen ja tietoa veneily- ja purjehdusseuroista sekä veneilijän tärkeimmistä koulutuksista. Lisäksi nähdään esittelyjä veneuutuuksista ja kuullaan kalastusvinkkejä. Tapahtumassa on myös mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa chatin kautta. Messut jatkuvat verkossa 21. helmikuuta saakka.www.venemessut.fi. ­Vapaa pääsy.