Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Sonorities – Coloring the horizon. Naiara de la Puente Vadillon neljäs jatkotutkintokonsertti. Konsertissa kuullaan monipuolinen kattaus kamarimusiikkia. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-tilillä klo 15. Vapaa pääsy.

Konsertti: Valentine's Party: Dj Oku Luukkanen + Friends. Dj Oku Luukkaisen kanssa samalle lavalle nousevat Erika Vikman, HesaÄijä ja Chorale. Keikkasetissä kuullaan dancehitit ysäriltä sekä Luukkaisen omat hitit kuten YsäriBoi, Mentävä on ja 7300 päivää. Mukana myös dj Ice K. Lisätiedot ja liput osoitteessa lippu.fi ja korvamato.fi. Keikka suoratoistetaan klo 21. Liput 14,90 e.

Teatteri: Saikkua, kiitos! & Lisää saikkua, kiitos! Koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Duo Aspirin antaa kaikessa karuudessaan oman mausteensa esitykseen, tulkiten Ismo Leikolan lauluja. Rooleissa Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Karanteeniteatteri esittää. Tallenne katsottavissa tiketti.stream-palvelussa 21.2. saakka. Liput 10 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Teatteri: Valtakunnallinen monologikilpailu. Valtakunnalliseen neljättä kertaa järjestettävään monologikilpailuun haki mukaan 49 esiintyjää ja monologia, joista mukaan valittiin 20. Tarkemmat tiedot ja esitysajat löytyvät Karanteeniteatterin sivulta: karanteeniteatteri.fi. Esitysten tallenteet voi katsoa 15.2. asti. Liput 9,50 e. Festivaalipassi 85 e.

Baletti: Ghost Light – A Ballet in the Time of Corona. John Neumeierin koreografia Ghost Light Hampurin baletista Atte Kilpisen tähdittämänä on katsottavissa Kansallisoopperan Stage24- palvelussa (oopperabaletti.fi/stage24/) 23.2. asti. Vapaa pääsy.

Sivuaskel 2021: Tanssia sosiaalisella etäisyydellä. Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana Zoom-alustalla. Tarjoamme tilaisuuden one-to-one online-tapaamiseen tanssiaksemme hetkeksi viruksen unohduksiin. Tapaamisella on yksinkertainen rakenne, jossa vuoroin peilataan ja todistetaan toisen tanssia. Konseptin ovat kehittäneet tanssi -ja esitystaiteilijat Angela Aldebs ja Kati Raatikainen. Tanssijoina toimivat lisäksi Akim Bakhtaoui, Samuli Emery, Karolina Ginman, Elina Hauta-aho, Kati Korosuo, Vera Nevanlinna, Kardo Shiwan ja Virva Talonen. Tarkemmat tiedot osallistumisesta sekä esitysten aikataulu löytyvät Zodiakin verkkosivun kalenterista. Liput 6,50 e.

Taide tuntuu – kehonhuoltoa etänä. Espoon modernin taiteen museon Emman kierroksella tehdään rauhallisia kehonhuoltoharjoituksia ja havainnoidaan sitä, millaisia tunteita taide herättää omassa kehossa. Kierros järjestetään verkkotapahtumana Kosketus-näyttelyssä ja sen ohjaa hyvinvointivalmentaja Rani Saarinen. Osallistumislinkki Emman verkkosivuilta. Tapahtuma klo 14. Vapaa pääsy.

Minä olen -messut. Hyvinvoinnin ja henkisen kasvun tapahtuma tarjoaa 40 luentoa sekä kattauksen erilaisia hyvinvointiin keskittyviä näytteilleasettajia. Lisätiedot ja liput osoitteessa minaolenmessut.fi. Tapahtuma klo 9.–19.30. Liput 29–79 e.

Vene 21 Båt verkossa 12.–21.2. Vene 21 Båt verkossa -tapahtuma kokoaa veneet, veneilytarvikkeet ja -varusteet sekä vesiharrasteet verkkotapahtumaan. Tarjolla on ohjelmaa, yrityssivujen tuote-esittelyjä ja mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa chatin kautta. Ohjelmaa on veneilijöille, veneilyn aloittamisesta kiinnostuneille ja vesiharrastajille. Tapahtuma verkossa osoitteessa www.venemessut.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsaasti kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Samassa veneessä -valotaideteos. Kauppatorin Kolera-altaassa nähdään viikonloppuna jääkarusellilla pyörivä ystävänpäiväteemainen taideteos Samassa veneessä. Jäälautalla pyörii soutuvene, jonka kyydissä istuu kaksi isoa nallea pelastusliivit päällä. Keksijä Janne Käpylehdon teos valaistaan iltaisin, jolloin se näyttäytyy uudessa valossa. Kauppatori, Kolera-allas (Pohjoisesplanadi 7) klo 12–22. Vapaa pääsy.

Lumiveistospuisto: Tapion valtakunta. Vantaan kulttuuripalvelut ja taiteilija Eeva Karhu toteuttavat pienimuotoisen lumiveistospuiston Martinuksen pihapiiriin. Lumiveistospuiston teosten aiheet on ammennettu suomalaisesta mytologiasta. Veistospuisto on avoinna ympäri vuorokauden. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa). Vapaa pääsy.

Luistelua. Kymmenet luistelukentät ja 9 tekojääkenttää ympäri Helsingin tarjoavat luistelun riemua kaikenikäisille. Luistelukenttien luistelukuntoa voi seurata ulkoliikunta.fi -karttapalvelusta. Koronatilanteen vuoksi tekojäille on määritelty kenttä- ja kaukalokohtaiset enimmäismäärät luistelijoille. Puku­kopit ja huoltorakennukset pidetään wc-tiloja lukuun ottamatta suljettuna. Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki- ja luonnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. sekä mm. lumipalloilukenttä, sekä curling- ja jääminigolfrata. Alueella kahvila ja avotulella voi paistaa makkaraa. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 9–20. Liput 7–9 e. Husky­ajelu 8 ja 10 e.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa