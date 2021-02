Helsingin Kauppatorin Kolera-altaassa nähdään viikonloppuna jääkarusellillä pyörivä ja ystävänpäivään sopiva taideteos Samassa veneessä. Jäälautalla pyörii soutuvene, jonka kyydissä istuu kaksi isoa nallea pelastusliivit päällään. Nalleja ja jääkaruselliä voi ihailla myös iltaisin, jolloin teos valaistaan. Jääkarusellin on toteuttanut tietokirjailija ja keksijä Janne Käpylehto, joka on tehnyt jo noin 60 jääkaru­selliä vuoden 2017 jälkeen. Taideteos on toteutettu yhteistyössä eri yrittäjien kanssa tuottamaan iloa ­kaupunkilaisille, ja sen nimi viittaa yhteisöllisyyteen poikkeuksellisina aikoina.Kauppatorin Kolera-allas (Pohjoisesplanadi 7) su klo 12–20. Vapaa pääsy.